יום שבת, 31/01/2026, 18:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל ירושלים
דקה 25
0 0
שופט: ספיר ברמן
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 31/01/2026 18:30
מתן חוזז (אורן בן חקון)
מתן חוזז (אורן בן חקון)

עוד שבת של כדורגל והמחזור ה-21 של ליגת העל כבר בעיצומו. בשעה זו בני סכנין מארחת את הפועל ירושלים למפגש מסקרן באצטדיון דוחא. החבורה של שרון מימר חולמת על פלייאוף עליון, הקבוצה מהבירה רק רוצה להימלט מהתחתית ולהימנע מירידת ליגה.

הקבוצה מהמגזר בעונה מקרטעת, אך שני המשחקים האחרונים שלה לא רעים, כשלפני שני מחזורים היא ניצחה 1:2 את מכבי נתניה ובשבוע שעבר סיימה בתיקו 1:1 עם עירוני טבריה בחוץ. פלייאוף עליון בהישג יד, וזה עובר דרך 3 נקודות היום בבית.

מהצד השני, החבורה של זיו אריה במומנטום חיובי וגרף עלייה, כשהיא כבר מתחילה לראות את האור בקצה המנהרה. שני ניצחונות רצופים יש לירושלמים, כשהאחרון היה משוגע במיוחד, ממספרת אדירה של אנדרו אידוקו בתוספת הזמן בטדי נגד הפועל פתח תקווה.

העונה הקבוצות נפגשו באוקטובר בטדי, שם זה נגמר ב-0:0 מאכזב. בחמשת המשחקים האחרונים בין שתיהן היתרון הולך עם הפועל י-ם, שניצחה שלושה מהם כששתיים הסתיימו בתוצאות תיקו. הפעם האחרונה שבני סכנין יצאה עם ידה על העליונה, הייתה ב-2023.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן פתחה את ההתמודדת באצטדיון דוחא!
