הרכבים וציונים



מתן חוזז (אורן בן חקון) מתן חוזז (אורן בן חקון)

עוד שבת של כדורגל והמחזור ה-21 של ליגת העל כבר בעיצומו. בשעה זו בני סכנין מארחת את הפועל ירושלים למפגש מסקרן באצטדיון דוחא. החבורה של שרון מימר חולמת על פלייאוף עליון, הקבוצה מהבירה רק רוצה להימלט מהתחתית ולהימנע מירידת ליגה.

הקבוצה מהמגזר בעונה מקרטעת, אך שני המשחקים האחרונים שלה לא רעים, כשלפני שני מחזורים היא ניצחה 1:2 את מכבי נתניה ובשבוע שעבר סיימה בתיקו 1:1 עם עירוני טבריה בחוץ. פלייאוף עליון בהישג יד, וזה עובר דרך 3 נקודות היום בבית.

מהצד השני, החבורה של זיו אריה במומנטום חיובי וגרף עלייה, כשהיא כבר מתחילה לראות את האור בקצה המנהרה. שני ניצחונות רצופים יש לירושלמים, כשהאחרון היה משוגע במיוחד, ממספרת אדירה של אנדרו אידוקו בתוספת הזמן בטדי נגד הפועל פתח תקווה.

העונה הקבוצות נפגשו באוקטובר בטדי, שם זה נגמר ב-0:0 מאכזב. בחמשת המשחקים האחרונים בין שתיהן היתרון הולך עם הפועל י-ם, שניצחה שלושה מהם כששתיים הסתיימו בתוצאות תיקו. הפעם האחרונה שבני סכנין יצאה עם ידה על העליונה, הייתה ב-2023.