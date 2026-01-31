יום שבת, 31.01.2026 שעה 18:55
יום שבת, 31/01/2026, 17:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 21
הפועל ב"ש
שער מוחמד כנעאן (24)
בישול בישול: קינגס קאנגווה
דקה 64
0 1
שופט: אוראל גרינפלד
כרטיס אדום מור ברמי (4)
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
גיא עקרה | 31/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
חמודי כנעאן בפעולה (חג'אג' רחאל)
חמודי כנעאן בפעולה (חג'אג' רחאל)

עוד סוף שבוע של כדורגל ישראלי כבר כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. הדרומיים רוצים להלחיץ את בית”ר ירושלים ולעלות לפחות זמנית לפסגה, המארחת תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה ולשפר מאזן בתחתית.

החבורה של רן קוז’וק לא נמצאת בכושר הכי טוב שלה. לפני שני מחזורים היא ספגה הפסד כואב ברגע האחרון לפועל תל אביב, כשבמשחקה האחרון ניצחה בקושי רב 2:3 את עירוני קריית שמונה בטרנר. האדומים יודעים שכדי לא לאפשר לצהובים-שחורים לברוח, 3 נקודות היום הם בגדר חובה.

בצד השני, אדהם האדיה וחניכיו נועלים את טבלת הליגה עם 11 נקודות בלבד, כשקשה מאוד יהיה להם להימנע מירידה ללאומית, אך הם נמצאים במומנטום הכי טוב שלהם מתחילת העונה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. ברור להם שיהיה קשה מאוד היום, אך כבר אין להם מה להפסיד.

לפועל ב”ש יש קושי היסטורי באצטדיון בראל, כשהיא לא ניצחה שם כבר 4 שנים ברציפות. הקבוצה מהדרום פגשה את בני ריינה העונה פעם אחת בלבד, כשגברה עליה 0:1 לא פשוט באצטדיון טרנר. גם היום כאמור לא יהיו לה חיים קלים, והכל יכול לקרות במשחק המסקרן הזה.

מחצית שניה
  • '58
  • החמצה
  • עוד החמצה של באר שבע, עוד הצלה גדולה של גליקליך. דן ביטון מצא בתנועה את קאנגווה, שהתקדם והגיע למצב חופשי מול השוער, אך הוא פספס בגדול
  • '57
  • החמצה
  • אמיר גנאח קיבל כדור שהשאיר אותו לבד לגמרי מול גליקליך, אך השוער יצא ובלבל אותו, וגנאח ניסה לבעוט מרחוק במקום לעבור אותו והכדור הלך החוצה
  • '52
  • החמצה
  • אמיר גנאח המחליף קיבל כדור שהוא כמעט לבד, אך הוא היה איטי מדי ובסופו של דבר שחרר בעיטה כשהוא מכוסה, והכדור יצא החוצה
  • '46
  • החמצה
  • דאבל פאפס של מוחמד כנעאן עם דן ביטון כמעט וייצר את השני, אך כובש השער הראשון לא בעט מספיק טוב
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק כשאמיר גנאח נכנס בהפועל באר שבע במקומו של זאהי אחמד
מאמן השוערים של בני ריינה רב עם הקהל של הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)מאמן השוערים של בני ריינה רב עם הקהל של הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
מאמן השוערים של בני ריינה זועם (חג'אג' רחאל)מאמן השוערים של בני ריינה זועם (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • אחר
  • לפני החזרה מההפסקה התנהלת עימות בין מאמן השוערים של ריינה לקהל של הפועל ב"ש, לאחר שנזרקו עליו חפצים והוא החזיר להם בקללות. האירוע גרם למהומה גם המשטרה, שהוציאה מהמגרש שני אוהדים שפגעו בשוטרים
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • האורחת לא מפסיקה לאיים. גיא מזרחי הגיע עם תנופה ובעט מחוץ לרחבה, אבל גם הוא נעצר אצל גליקליך
  • '44
  • החמצה
  • גם זאהי אחמד מצא את עצמו לגמרי לבד אבל גם הוא לא השכיל לכבוש את השני
אוסו קוובנה ולוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)אוסו קוובנה ולוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)
אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)אוהדי הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
אור בלוריאן מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)אור בלוריאן מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)
  • '43
  • החמצה
  • זלאטנוביץ' הכניס כדור שפגע בשחקן ריינה הגיע לאופיר דוידזאדה שנותר לבד מול השוער, אך המגן פספס הזדמנות גדולה ובעט מעל השער
  • '40
  • החמצה
  • קאנגווה הרים כדור מהאגף ולא היה רחוק מלהבקיע אותו בעצמו, אך בסופו של דבר הוא הלך לכיוון של זלאטנוביץ' שלא היה מספיק מרוכז ופספס אותו
  • '36
  • החמצה
  • חמודי כנעאן הכניס כדור טוב לזלטאנוביץ' שבעט, אך נעצר טוב על ידי גליקליך
אוהדי בני ריינה מוחים נגד הרציחות במגזר הערבי (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה נגד הרציחות במגזר הערבי (חג'אג' רחאל)
אוסו קוובנה ולוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)אוסו קוובנה ולוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)
  • '28
  • החמצה
  • אוסו קוובנה השתחרר והגביהה כדור מסוכן, אוסו קוובנה התמקם ברחבה ונגח טוב אך סחט עצירה נהדרת מאופיר מרציאנו
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
חמודי כענאן מבסוט (חג'אג' רחאל)חמודי כענאן מבסוט (חג'אג' רחאל)
חמודי כנעאן חוגג עם לוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)חמודי כנעאן חוגג עם לוקאס ונטורה (חג'אג' רחאל)
  • '24
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: איזה גול אדיר. חמודי כנעאן קיבל כדור מחוץ לרחבה מקינגס קאנגווה, והקשר המוכשר סובב אותו נהדר, הכניע את ליאור גליקליך והבקיע שער גדול
  • '12
  • החמצה
  • באר שבע הייתה חייבת לעלות ליתרון. איגור זלטאנוביץ' היה פנוי ברחבה ונגח, אך נעצר, וקינגס קאנגווה עט על הריבאונד והחמיץ את המסגרת ממצב נוח
  • '10
  • החמצה
  • איזו התקפה של בני ריינה. איאד חלאילי ביצע דריבל נהדר שבסופו מצא את מוחמד שכר באגף שהכניס כדור גדול לויטאלי דמשקאן, אך הוא נקלע לזווית קשה ולא השכיל לכבוש
  • '5
  • החמצה
  • דן ביטון ניסה את מזלו מרחוק, אך פספס את המסגרת של ליאור גליקליך
אדהם האדיה לא מרוצה (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה לא מרוצה (חג'אג' רחאל)
אוראל גרינפלד שולף למור ברמי את הכרטיס האדום (חג'אג' רחאל)אוראל גרינפלד שולף למור ברמי את הכרטיס האדום (חג'אג' רחאל)
אוראל גרינפלד מסתכל ב-VAR (חג'אג' רחאל)אוראל גרינפלד מסתכל ב-VAR (חג'אג' רחאל)
  • '4
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום! כבר לאחר דקות בודדות של כדורגל בני ריינה נותרה ב-10 שחקנים, אחרי שמור ברמי דרך על איגור זלאטנוביץ' והורחק לאחר התערבות של ה-VAR
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



