חמודי כנעאן בפעולה (חג'אג' רחאל)
עוד סוף שבוע של כדורגל ישראלי כבר כאן, כשבשעה זו הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-21 של ליגת העל. הדרומיים רוצים להלחיץ את בית”ר ירושלים ולעלות לפחות זמנית לפסגה, המארחת תנסה להמשיך במומנטום החיובי שלה ולשפר מאזן בתחתית.
החבורה של רן קוז’וק לא נמצאת בכושר הכי טוב שלה. לפני שני מחזורים היא ספגה הפסד כואב ברגע האחרון לפועל תל אביב, כשבמשחקה האחרון ניצחה בקושי רב 2:3 את עירוני קריית שמונה בטרנר. האדומים יודעים שכדי לא לאפשר לצהובים-שחורים לברוח, 3 נקודות היום הם בגדר חובה.
בצד השני, אדהם האדיה וחניכיו נועלים את טבלת הליגה עם 11 נקודות בלבד, כשקשה מאוד יהיה להם להימנע מירידה ללאומית, אך הם נמצאים במומנטום הכי טוב שלהם מתחילת העונה, עם שני ניצחונות ותיקו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות. ברור להם שיהיה קשה מאוד היום, אך כבר אין להם מה להפסיד.
לפועל ב”ש יש קושי היסטורי באצטדיון בראל, כשהיא לא ניצחה שם כבר 4 שנים ברציפות. הקבוצה מהדרום פגשה את בני ריינה העונה פעם אחת בלבד, כשגברה עליה 0:1 לא פשוט באצטדיון טרנר. גם היום כאמור לא יהיו לה חיים קלים, והכל יכול לקרות במשחק המסקרן הזה.
מחצית שניה
-
'58
- עוד החמצה של באר שבע, עוד הצלה גדולה של גליקליך. דן ביטון מצא בתנועה את קאנגווה, שהתקדם והגיע למצב חופשי מול השוער, אך הוא פספס בגדול
-
'57
- אמיר גנאח קיבל כדור שהשאיר אותו לבד לגמרי מול גליקליך, אך השוער יצא ובלבל אותו, וגנאח ניסה לבעוט מרחוק במקום לעבור אותו והכדור הלך החוצה
-
'52
- אמיר גנאח המחליף קיבל כדור שהוא כמעט לבד, אך הוא היה איטי מדי ובסופו של דבר שחרר בעיטה כשהוא מכוסה, והכדור יצא החוצה
-
'46
- דאבל פאפס של מוחמד כנעאן עם דן ביטון כמעט וייצר את השני, אך כובש השער הראשון לא בעט מספיק טוב
-
'46
- חילוף ראשון במשחק כשאמיר גנאח נכנס בהפועל באר שבע במקומו של זאהי אחמד
-
'46
- לפני החזרה מההפסקה התנהלת עימות בין מאמן השוערים של ריינה לקהל של הפועל ב"ש, לאחר שנזרקו עליו חפצים והוא החזיר להם בקללות. האירוע גרם למהומה גם המשטרה, שהוציאה מהמגרש שני אוהדים שפגעו בשוטרים
מחצית ראשונה
-
'45+1
- האורחת לא מפסיקה לאיים. גיא מזרחי הגיע עם תנופה ובעט מחוץ לרחבה, אבל גם הוא נעצר אצל גליקליך
-
'44
- גם זאהי אחמד מצא את עצמו לגמרי לבד אבל גם הוא לא השכיל לכבוש את השני
-
'43
- זלאטנוביץ' הכניס כדור שפגע בשחקן ריינה הגיע לאופיר דוידזאדה שנותר לבד מול השוער, אך המגן פספס הזדמנות גדולה ובעט מעל השער
-
'40
- קאנגווה הרים כדור מהאגף ולא היה רחוק מלהבקיע אותו בעצמו, אך בסופו של דבר הוא הלך לכיוון של זלאטנוביץ' שלא היה מספיק מרוכז ופספס אותו
-
'36
- חמודי כנעאן הכניס כדור טוב לזלטאנוביץ' שבעט, אך נעצר טוב על ידי גליקליך
-
'28
- אוסו קוובנה השתחרר והגביהה כדור מסוכן, אוסו קוובנה התמקם ברחבה ונגח טוב אך סחט עצירה נהדרת מאופיר מרציאנו
-
'24
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: איזה גול אדיר. חמודי כנעאן קיבל כדור מחוץ לרחבה מקינגס קאנגווה, והקשר המוכשר סובב אותו נהדר, הכניע את ליאור גליקליך והבקיע שער גדול
-
'12
- באר שבע הייתה חייבת לעלות ליתרון. איגור זלטאנוביץ' היה פנוי ברחבה ונגח, אך נעצר, וקינגס קאנגווה עט על הריבאונד והחמיץ את המסגרת ממצב נוח
-
'10
- איזו התקפה של בני ריינה. איאד חלאילי ביצע דריבל נהדר שבסופו מצא את מוחמד שכר באגף שהכניס כדור גדול לויטאלי דמשקאן, אך הוא נקלע לזווית קשה ולא השכיל לכבוש
-
'5
- דן ביטון ניסה את מזלו מרחוק, אך פספס את המסגרת של ליאור גליקליך
-
'4
- כרטיס אדום! כבר לאחר דקות בודדות של כדורגל בני ריינה נותרה ב-10 שחקנים, אחרי שמור ברמי דרך על איגור זלאטנוביץ' והורחק לאחר התערבות של ה-VAR
-
'1
- שריקת הפתיחה! אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך