יום שבת, 31.01.2026 שעה 15:32
יום שבת, 31/01/2026, 15:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 21
מכבי נתניה
דקה 32
0 0
שופט: נאאל עודה
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 31/01/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

חמישה ימים עברו מהרגע הכי גדול של הפועל תל אביב בשנים האחרונות, אך כעת, האדומים צריכים לחזור לקרקע. אחרי שניצחו דרבי תל אביבי לאחר 12 שנה בדרמת ענק, הם מארחים בשעה זו את מכבי נתניה, כשהם רוצים להמשיך את המומנטום החיובי. מנגד, החבורה של רוני לוי גם תנסה להמשיך בכושר הטוב, אחרי ה-1:4 האדיר שלה מול מכבי חיפה.

אז כאמור, ביום שני הייתה לנו דרמת ענק. אינספור אכזבות נגמרו, רצף אדיר שהסתיים לו, והאדומים ניצחו את מכבי ת”א 1:2 לאחר מהפך פשוט אדיר בתוספת הזמן. אליניב ברדה וחניכיו עדיין מושלמים בבית במסגרת הליגה העונה, וידחפו על מנת שכך יישאר גם בסיום ההתמודדות כעת.

מהצד השני, היהלומים גם מגיעים במצב רוח מרומם. במשחק השני בלבד של רוני לוי בקבוצתו החדשה-ישנה, הוא הנחיל תבוסה גדולה לירוקים מהכרמל, מה שגורם לו ולקבוצתו להאמין שגם היום הם יכולים לחזור הביתה עם מלוא 3 הנקודות, אך הם מבינים שמצפה להם אתגר לא פשוט.

אז שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה ופעם נוספת בגביע הטוטו. העליונות היא דווקא של מכבי נתניה, שניצחה 0:5 בסיכום שני המשחקים, כשהפועל ת”א כאמור עדיין ללא שער נגד היהלומים העונה. מצפה לנו התמודדות לוהטת באצטדיון בלומפילד.

מחצית ראשונה
  • '20
  • החמצה
  • חילופי מסירות הובילו לניסיון של הריברטו טבארש להכניס כדור לרחבה מצד שמאל של התקפת היהלומים, אלא שאסף צור קלט את הסכנה האפשרית מבעוד מועד וקלט את הניסיון
  • '14
  • החמצה
  • אנדריאן קראייב הצליח לפלס את דרכו דרך האמצע ובעט מכ-20 מטרים, אבל נבלם על ידי הגנת האורחת
  • '12
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי נתניה, בערך. עוז בילו הצליח להגיע למצב שבו הוא יכול להגביה לרחבה כששלח את הרוחב אל מתאוס דאבו, אך הכדור היה לו גבוה, והחלוץ נגח בצורה לא טובה החוצה
  • '3
  • החמצה
  • רוי קורין הצליח לבצע דריבל באגף הימני ולהוביל במקרה למצב הראשון של הפועל תל אביב, כשהגביה לרחבה כדור שהסתובב אל עבר השער של עומר ניראון, שהיה ערני והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל תל אביב תינשא על גלי הניצחון בדרבי או שמכבי נתניה תשיג שלוש נקודות בפעם השנייה ברצף בעידן רוני לוי?
