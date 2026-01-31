הרכבים וציונים



עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ) עזיז אוואטרה מקדים את רוי קורין (ראובן שוורץ)

חמישה ימים עברו מהרגע הכי גדול של הפועל תל אביב בשנים האחרונות, אך כעת, האדומים צריכים לחזור לקרקע. אחרי שניצחו דרבי תל אביבי לאחר 12 שנה בדרמת ענק, הם מארחים בשעה זו את מכבי נתניה, כשהם רוצים להמשיך את המומנטום החיובי. מנגד, החבורה של רוני לוי גם תנסה להמשיך בכושר הטוב, אחרי ה-1:4 האדיר שלה מול מכבי חיפה.

אז כאמור, ביום שני הייתה לנו דרמת ענק. אינספור אכזבות נגמרו, רצף אדיר שהסתיים לו, והאדומים ניצחו את מכבי ת”א 1:2 לאחר מהפך פשוט אדיר בתוספת הזמן. אליניב ברדה וחניכיו עדיין מושלמים בבית במסגרת הליגה העונה, וידחפו על מנת שכך יישאר גם בסיום ההתמודדות כעת.

מהצד השני, היהלומים גם מגיעים במצב רוח מרומם. במשחק השני בלבד של רוני לוי בקבוצתו החדשה-ישנה, הוא הנחיל תבוסה גדולה לירוקים מהכרמל, מה שגורם לו ולקבוצתו להאמין שגם היום הם יכולים לחזור הביתה עם מלוא 3 הנקודות, אך הם מבינים שמצפה להם אתגר לא פשוט.

אז שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, פעם אחת במסגרת הליגה ופעם נוספת בגביע הטוטו. העליונות היא דווקא של מכבי נתניה, שניצחה 0:5 בסיכום שני המשחקים, כשהפועל ת”א כאמור עדיין ללא שער נגד היהלומים העונה. מצפה לנו התמודדות לוהטת באצטדיון בלומפילד.