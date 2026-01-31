14 נק' לוולף ו-2 לשרף בניצחון ברוקלין על יוטה

דני וולף ובן שרף קיבלו דקות משמעותיות בניצחון החוץ של ברוקלין 99:109 ביוטה, ופתחו את הערב עם תרומה נאה. וולף פתח בחמישייה וסיים עם 14 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-28 דקות, כשהוא מעורב בשני צידי המגרש. שרף עלה מהספסל, שיחק 21 דקות ותרם 2 נקודות, 3 ריבאונדים ושני אסיסטים כחלק מהרוטציה שקיבלה הזדמנות רחבה במשחק שבו שתי הקבוצות הגיעו בהרכבים חסרים.

ברוקלין קטעה רצף של 7 הפסדים עם הניצחון על יוטה, והעלתה את מאזנה ל-34:12, בעוד יוטה ירדה ל-33:15. המשחק התנהל בקצב מתון יחסית, אך ברוקלין ידעה לנצל דקות טובות של הצעירים שלה כדי לפתוח פערים קטנים ולשמור על יתרון ברוב שלבי הערב.

הצעירים הובילו, יוטה לא מצאה תשובה

מי שבלט מעל כולם היה יגור דיומין, שסיפק ערב מצוין עם 25 נקודות והוביל את ההתקפה של ברוקלין בביטחון, כולל קליעות חשובות ברגעים שבהם יוטה ניסתה להתקרב. לצידו, קאם תומאס נראה חד בהרבה מהתקופה האחרונה, קלע בקצב גבוה במחצית הראשונה וסיים עם תרומה התקפית שעזרה לייצב את המשחק.

בן שרף (רויטרס)

יוטה קיבלה משחק גדול מקיונטה ג'ורג', שקלע 26 נקודות והחזיק את הקבוצה בעניינים כמעט לבדו, אך זה לא הספיק. החיסורים בסגל הורגשו, והקבוצה התקשתה לייצר רצף הגנתי או ריצה משמעותית שתשנה את המומנטום.

בסיום, ברוקלין יכולה לצאת מרוצה מהאופן שבו הצעירים שלה נראו, מהשבירה של רצף ההפסדים ומהשליטה היחסית במשחק חוץ לא פשוט. עבור וולף ושרף, זה היה עוד ערב של צבירת ניסיון ודקות, כחלק מתהליך ארוך שבו הקבוצה בוחנת מי יכול להיות חלק משמעותי בהמשך.