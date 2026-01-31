טריפל דאבל אדיר לדונצ'יץ', יוקיץ' חזר ולהט

וושינגטון (35:12) – לוס אנג'לס לייקרס (18:29) 142:111

הלייקרס סיפקו הצהרה חד משמעית בבירה, כשהביסו את הוויזארדס. במרכז ההצגה עמד לוקה דונצ'יץ', שכבר עד המחצית השלים טריפל דאבל נדיר, וסיים את הערב עם 37 נקודות, 13 אסיסטים ו-11 ריבאונדים. דונצ'יץ' עשה כמעט הכל כבר בשני הרבעים הראשונים, והלייקרס ירדו להפסקה ביתרון 48:77, יתרון שלא הותיר מקום לספק לגבי זהות המנצחת.

לצדו, לברון ג'יימס הוסיף 20 נקודות והראה שגם בגיל 41 הוא עדיין מרחף מעל הטבעת, כולל אלי-אופ ביד שמאל בלבד. דיאנדרה אייטון שלט בצבע עם 28 נקודות ו-13 ריבאונדים באחוזים מרשימים, והלייקרס דהרו עד יתרון שיא של 38 נקודות ברבע השלישי. מהצד השני, מלקי ברנהאם בלט עם 17 נקודות בלבד בערב קשה של וושינגטון, שלא הצליחה לעמוד בקצב והתרסקה מול התקפה ששטפה את הפרקט.

לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס (רויטרס)

דנבר (16:33) – לוס אנג'לס קליפרס (25:22) 109:122

הנאגטס רשמו ניצחון מרשים על הקליפרס במשחק החזרה של ניקולה יוקיץ', שקלע 31 נקודות והוריד 12 ריבאונדים בהופעתו הראשונה אחרי חודש בחוץ. יוקיץ' החמיץ 16 משחקים בעקבות פציעה בברך שמאל, חזר תחת הגבלת דקות והסתפק ב-25 בלבד, אך זה לא מנע ממנו לרשום דאבל דאבל מספר 29 העונה ולהיות הגורם המכריע ברגעים החשובים. טים הארדוויי ג'וניור הוסיף 22 נקודות, ודנבר המשיכה להציג יציבות גם במשחק שני ברציפות תוך זמן קצר.

ברבע הרביעי יוקיץ' השתלט על המשחק עם 11 נקודות תוך פחות מ-4 דקות והגדיל את היתרון מחמש ל-16 נקודות, בדרך להכרעה. ג'מאל מארי תרם 22 נקודות, קלע 4 מ-5 לשלוש והוסיף 9 אסיסטים, ופייטון ווטסון קלע 21. בצד השני ג'יימס הארדן בלט עם 25 נקודות ו-9 אסיסטים, אך הקליפרס, שהגיעו בכושר מצוין, לא הצליחו לעצור את הקאמבק של הכוכב הסרבי.

יוקיץ' מול לנארד (רויטרס)

בוסטון (18:30) – סקרמנטו (38:12) 93:112

בוסטון חזרה לעצמה עם ניצחון ביתי מרשים על סקרמנטו. פייטון פריצ'רד הוביל את הסלטיקס עם 29 נקודות, ביילור שיירמן הוסיף 16 ונעימיאש קטה תרם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-15 ריבאונדים. בוסטון פתחה את המשחק בסערה, קלעה את חמש הזריקות הראשונות שלה וברחה ליתרון 46:72 כבר במחצית, כשפריצ'רד רושם 22 נקודות ו8 אסיסטים בשני הרבעים הראשונים. היתרון הלך וגדל ברבע השלישי והגיע לשיא של 31 נקודות, בדרך לערב שקט יחסית עבור המארחת.

סקרמנטו, שהגיעה למשחק עם חיסורים משמעותיים ובלילה השני של בק טו בק, רשמה הפסד שמיני ברציפות. זאק לאבין קלע 17 נקודות וניק קליפורד הוסיף 15, אך הקינגס לא הצליחו להתמודד עם הקצב והדיוק של בוסטון. הקבוצה ירדה למאזן חוץ קשה של 3 ניצחונות מול 22 הפסדים, וסיימה עוד משחק שבו הפערים היו ברורים כבר מהפתיחה.

הוגו גונסאלס (רויטרס)

פיניקס (19:30) קליבלנד (21:29) 113:126

פיניקס המשיכה בכושר המצוין ורשמה ניצחון על קליבלנד, שסיים רצף של 5 ניצחונות רצופים. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 27 נקודות באחוזים גבוהים, יום אחרי שקבע שיא קריירה מול דטרויט, כשגם הפעם היה הדמות המרכזית בהתקפה. פיניקס, שמשחקת ללא דווין בוקר הפצוע, קלעה 23 שלשות מ-48 ניסיונות ונראתה חדה ובטוחה בדרך לניצחון שלישי ברציפות.

המשחק הוכרע ברבע השלישי, שבו פיניקס התפוצצה עם 32:45 וברחה ליתרון 79:97. ג’ורדן גודווין הוסיף 17 נקודות וקולין גילספי תרם 16, בעוד בצד השני דיאנדרה האנטר הוביל את קליבלנד עם 17 נקודות. דונובן מיטשל הסתבך עם 8 איבודים, והקאבס שילמו גם על 15 איבודים כבר במחצית הראשונה. פיניקס הגדילה את הפער עד 30 נקודות ברבע האחרון, במשחק שבו השליטה עברה אליה באופן מוחלט.

הסאנס חוגגים (רויטרס)

אורלנדו (22:25) – טורונטו (21:29) 120:130

המג'יק רשמו קאמבק מרשים וניצחון על הראפטורס, אחרי רבע אחרון אדיר. דזמונד ביין היה האיש של הרגע, כשקלע 16 מתוך 32 הנקודות שלו ברבע הרביעי והוביל מהפך מפיגור 13. פאולו באנקרו תרם ערב מלא עם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, וונדל קרטר ג'וניור הוסיף 23 נקודות ואנתוני בלאק בלט עם 25 נקודות ו-6 אסיסטים, בדרך לניצחון שני רצוף אחרי רצף של 4 הפסדים.

בצד השני, ברנדון אינגרם סיפק 35 נקודות והוביל את טורונטו ליתרון 99:86 בסיום הרבע השלישי, יחד עם סקוטי בארנס שרשם 19 נקודות, 9 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-4 חסימות. אלא שברבע האחרון הראפטורס נתקעו התקפית, קלעו רק 5 מ-18 מהשדה ו-7 מ-28 לשלוש במשחק כולו, בעוד אורלנדו התחממה מחוץ לקשת עם 17 מ-34 לשלוש, כולל 6 מ-9 ברבע המכריע, וברחה לניצחון אחרי שוויון 104:104.

דזמונד ביין (רויטרס)

ניו אורלינס (37:13) – ממפיס (28:18) 106:114

ניו אורלינס רשמה ניצחון ביתי על ממפיס, כשסאדיק ביי ודריק קווין הובילו עם 22 נקודות כל אחד, וזאיון וויליאמסון הוסיף 21 נקודות בדרך לניצחון. וויליאמסון רשם משחק רביעי ברציפות עם 20 נקודות ומעלה, והרב ג'ונס תרם 16 נקודות, כשהפליקנס שיפרו את מאזנם ל-37 הפסדים מול 13 ניצחונות.

המשחק הוכרע ברבע השלישי, שבו ניו אורלינס התפוצצה עם ריצת 15:35 וברחה ליתרון 76:93. המארחת קלעה חמש שלשות ברבע הזה, כולל שלוש של חוזה אלבראדו, ובמקביל הציגה הגנה חזקה שהגבילה את ממפיס לאחד הרבעים הדלים שלה העונה. בצד של הגריזליס בלטו קאם ספנסר וג'ארן ג'קסון עם 16 נקודות כל אחד, כשג'ה מוראנט נעדר משחק רביעי ברציפות בגלל פציעה במרפק.