"צריכים לחשוב מה נעשה עם אבדיה, אדבר איתו"

הופעתו של דני אבדיה במשחק האחרון עוררה לא מעט שיח בתקשורת האמריקאית, שעסקה בהרחבה במצבו, בתרומתו ובשאלת המשך השימוש בו על הפרקט בתקופה הנוכחית. העיסוק סביבו גלש לשאלה למאמן, שם התייחס טיאגו ספליטר לנושא והתבקש לתת את עמדתו. הדברים נאמרו על רקע רצף לא פשוט של הקבוצה וההתמודדות של אבדיה עם מגבלות פיזיות. כך או כך, ברור שהנושא נמצא במוקד תשומת הלב סביב פורטלנד בימים האחרונים.

המאמן טיאגו ספליטר אמר אחרי המשחק: “דני אבדיה לא במאה אחוז וצריכים לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות איתו. ניסינו הרכבים שונים, אף אחד לא היה טוב, זה לא קשור לחמישייה, פשוט צריכים לשחק טוב יותר. למה השארתי אותו על הפרקט? רציתי שהיה טוב יותר, לא יודע אם זה מנטלית או פיזית, הוא לא נכנס באותו הכוח, נצטרך לבדוק ולדבר איתו ולהבין מה קורה”.

טיאגו ספליטר (פורטלנד)

“זה לא יימשך עוד הרבה”

בתקשורת בפורטלנד נכתב: “ג'רו הולידיי ואבדיה כנראה ישמחו לשכוח את המשחק הזה. הם נראו כמו שני שחקנים טובים מאוד שמתקשים לחזור לכושר אחרי פציעות. הסטטיסטיקה המשותפת שלהם עמדה על 16 נקודות ב-6 מ-21 מהשדה, 2 מ-9 לשלוש, 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים ו-8 איבודים. האם לפורטלנד יש סיכוי לעצור את רצף ההפסדים עם תרומה כזו מהצמד הזה? לא. האם הרמה הזו צפויה להימשך עוד הרבה זמן? גם לא”.

עוד הוסיפו בפורטלנד: “כמה זמן נכון להשאיר את אבדיה על הפרקט ברבע הרביעי כשהבלייזרס בפיגור של 25 נקודות? נכון, ב-NBA המודרני קבוצות מסוגלות לחזור גם מפיגורים גדולים, אבל ברור שאבדיה לא כשיר במאת האחוזים. הוא סיים את המשחק עם 11 נקודות ב-4 מ-14 מהשדה, קלע רק שלשה אחת מ-6 ניסיונות ואיבד 4 כדורים. למרות שלא היה חד כהרגלו, הוא שיחק את 5 הדקות הראשונות של הרבע הרביעי, גם כשהמשחק כבר נראה גמור”.