יום שבת, 31.01.2026 שעה 07:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5069-536746דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
68%5743-594750דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5305-550248פיניקס סאנס
58%5669-585050גולדן סטייט ווריורס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
34%5534-538347ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5811-550348ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

"צריכים לחשוב מה נעשה עם אבדיה, אדבר איתו"

מאמן פורטלנד טיאגו ספליטר על הישראלי: "לא יודע אם זה מנטלי או פיזי, נצטרך לראות איתו מה קורה". ביקורת בתקשורת האמריקאית: "משחק שירצה לשכוח"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הופעתו של דני אבדיה במשחק האחרון עוררה לא מעט שיח בתקשורת האמריקאית, שעסקה בהרחבה במצבו, בתרומתו ובשאלת המשך השימוש בו על הפרקט בתקופה הנוכחית. העיסוק סביבו גלש לשאלה למאמן, שם התייחס טיאגו ספליטר לנושא והתבקש לתת את עמדתו. הדברים נאמרו על רקע רצף לא פשוט של הקבוצה וההתמודדות של אבדיה עם מגבלות פיזיות. כך או כך, ברור שהנושא נמצא במוקד תשומת הלב סביב פורטלנד בימים האחרונים.

המאמן טיאגו ספליטר אמר אחרי המשחק: “דני אבדיה לא במאה אחוז וצריכים לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות איתו. ניסינו הרכבים שונים, אף אחד לא היה טוב, זה לא קשור לחמישייה, פשוט צריכים לשחק טוב יותר. למה השארתי אותו על הפרקט? רציתי שהיה טוב יותר, לא יודע אם זה מנטלית או פיזית, הוא לא נכנס באותו הכוח, נצטרך לבדוק ולדבר איתו ולהבין מה קורה”.

טיאגו ספליטר (פורטלנד)טיאגו ספליטר (פורטלנד)

“זה לא יימשך עוד הרבה”

בתקשורת בפורטלנד נכתב: “ג'רו הולידיי ואבדיה כנראה ישמחו לשכוח את המשחק הזה. הם נראו כמו שני שחקנים טובים מאוד שמתקשים לחזור לכושר אחרי פציעות. הסטטיסטיקה המשותפת שלהם עמדה על 16 נקודות ב-6 מ-21 מהשדה, 2 מ-9 לשלוש, 7 ריבאונדים, 7 אסיסטים ו-8 איבודים. האם לפורטלנד יש סיכוי לעצור את רצף ההפסדים עם תרומה כזו מהצמד הזה? לא. האם הרמה הזו צפויה להימשך עוד הרבה זמן? גם לא”.

עוד הוסיפו בפורטלנד: “כמה זמן נכון להשאיר את אבדיה על הפרקט ברבע הרביעי כשהבלייזרס בפיגור של 25 נקודות? נכון, ב-NBA המודרני קבוצות מסוגלות לחזור גם מפיגורים גדולים, אבל ברור שאבדיה לא כשיר במאת האחוזים. הוא סיים את המשחק עם 11 נקודות ב-4 מ-14 מהשדה, קלע רק שלשה אחת מ-6 ניסיונות ואיבד 4 כדורים. למרות שלא היה חד כהרגלו, הוא שיחק את 5 הדקות הראשונות של הרבע הרביעי, גם כשהמשחק כבר נראה גמור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */