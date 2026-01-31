אבדיה במונולוג: אני בן אדם, אני גם עובר דברים

דני אבדיה סיכם את הופעתו בכנות ובפתיחות, והודה כי הוא מתמודד בתקופה האחרונה עם קשיים פיזיים ומנטליים שמשפיעים עליו על המגרש. לדבריו, במהלך המשחק היד שלו נרדמה והוא אף ניגש לחדר ההלבשה לבדיקה, כשברקע ישנם “כמה דברים שקורים” שמונעים ממנו להרגיש במאה אחוז. אבדיה הדגיש את הטבע התחרותי והרצון להיות שם עבור חבריו לקבוצה, אך הוסיף כי יצטרך לעשות חשיבה משותפת עם עצמו, עם חבריו ועם הצוות המקצועי לגבי ההמשך, תוך הבהרה שאין סיבה לדאגה ושהוא יעבור גם את זה.

דני אבדיה אמר לאחר המשחק: "היד שלי נרדמה, הלכתי לחדר ההלבשה כדי שיבדקו לי את זה. אם להיות אמיתי, יש כמה דברים שקורים לי כרגע. יש לי את הטבע התחרותי והרצון להיות שם עבור חבריי, אבל זה משהו שאצטרך להבין עם עצמי, עם חבריי לקבוצה ועם צוות האימון. לא צריך לדאוג, אהיה בסדר ואעבור את זה, אבל בהחלט אני מתמודד כרגע עם משהו”.

“אני לא יכול לומר משהו ספציפי על הפציעה שלי, נשאיר את זה לצוות הרפואי, אני עושה כל מה שאני יכול כדי להתאושש אני בהחלט לא מרגיש 100%. יש לנו דברים ללמוד, במיוחד איך שאנחנו פותחים משחקים, צריכים לקחת אחריות וללכת קדימה. אין לנו זמן להצטער עבור עצמנו, אנחנו במצב טוב ונלחמנו להיות במצב הזה אז צריך להמשיך הלאה”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)

“אני בן אדם, אני גם עובר דברים”

“אנחנו עדיין חושבים על הכימיה בין כולם, יש שחקנים שחוזרים. זו עונה ארוכה ולפעמים אי אפשר להיות כל הזמן טוב, פעם אתה למעלה ופעם למטה. מרגיש לי שאנחנו נהיה בסדר. לא פשוט לשחק כשאתה לא במאה אחוז, אולסטאר? בסוף אני רוצה את הצלחת הקבוצה, בהחלט כיף שחושבים עליך.

על המפגש עם אדם סילבר אמר: "לא אשתף מה היה בשיחה, אבל הוא בן אדם מאוד נחמד, הוא מדבר לעניין והוא באמת רוצה בהצלחת השחקנים והקהל. היה נחמד לפגוש בן אדם כזה מכובד שפגשתי על המסך ב-2020 והפעם היה כיף”.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה סיכם: “מדהים לקבל תמיכה ואהבה מהקהל הישראלי, אני מנסה לתת שואו כשאני פה כי יודע כמה באים לפה, חלק מההחלטות שלי אם לשחק או לא זה לחשוב על החבר'ה שבאים מרחוק ועושים מאמץ כדי להגיע, אני בן אדם, אני גם עובר דברים, אין לי מה להגיד לעם ישראל חוץ מתודה על התמיכה והאהבה שאני מרגיש”.