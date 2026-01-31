11 נקודות לאבדיה, פורטלנד הובסה ב-30 הפרש

הערב הקשה של פורטלנד במדיסון סקוור גארדן סימן עוד מעידה ברצף הלא פשוט של הקבוצה, והזרקור הופנה שוב אל דני אבדיה, שחווה משחק מתסכל במיוחד כשהוא לא כשיר לחלוטין מול אחת ההגנות החמות בליגה. הפורוורד של הבלייזרס התקשה למצוא את הקצב, נראה שלא לגמרי בריא, וסיים ערב שבו כמעט כל פעולה דרשה ממנו מאבק כפול בהפסד 127:97.

אבדיה סיים את המשחק עם 11 נקודות בלבד, באחוזים נמוכים מהשדה (4 מ-14), לצד 5 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-28 דקות. הוא קלע רק שלשה אחת מ-6 ניסיונות ואיבד 4 כדורים, כשברוב הדקות ניו יורק סגרה עליו באגרסיביות, לא אפשרה לו משחק מעבר נוח ודחקה אותו לזריקות קשות. גם כך, בצוות המקצועי בחרו להשאיר אותו על הפרקט בתחילת הרבע הרביעי, למרות פיגור עמוק, החלטה שעוררה לא מעט תהיות לאור מצבו הפיזי.

המשחק עצמו ברח לפורטלנד כבר בדקות הפתיחה. הבלייזרס פתחו רע מאוד התקפית, נקלעו לבור מוקדם, ומצאו את עצמם בפיגור דו ספרתי עמוק עוד לפני שהצליחו להיכנס לקצב. ניו יורק ברחה ליתרון 24 נקודות במהלך הרבע השני, ורק רגיעה זמנית אפשרה לפורטלנד לצמק ל-10 עד הירידה למחצית.

דני אבדיה (רויטרס)

אלא שבמחצית השנייה לא הייתה דרמה אמיתית. ניו יורק החזירה שליטה מלאה, הגדילה שוב את הפער, ולא אפשרה לפורטלנד להתקרב לחד ספרתי. הפער רק הלך וגדל, והמשחק הוכרע הרבה לפני הסיום.

ערב חד צדדי במדיסון סקוור גארדן

מי שהוביל את המנצחת היה ג'יילן ברונסון, שסיים עם 26 נקודות וניהל את המשחק בביטחון. לצידו בלט או ג'י אנונובי עם 24 נקודות, ג'וש הארט תרם 20, וקארל אנתוני טאונס רשם דאבל דאבל מרשים של 14 נקודות ו-20 ריבאונדים. הניקס נראו חדים, מאורגנים, ובעיקר בטוחים בעצמם.

בצד של פורטלנד, שיידון שארפ היה נקודת האור היחידה. הוא קלע 26 נקודות באחוזים מצוינים, כולל רצף של שלשות ברבע השני שצימק את הפער בצורה זמנית. מעבר אליו, התרומה ההתקפית של הבלייזרס הייתה דלילה מדי מול קבוצה שנמצאת בכושר שיא.

אי אפשר להתעלם גם מהתרומה של רוברט וויליאמס השלישי, שלא בלט בנקודות אך היה משמעותי בצבע עם ריבאונדים, חסימות ונוכחות הגנתית חכמה. עם זאת, זה לא הספיק מול ההתקפה המאוזנת והאינטנסיביות של ניו יורק.

בסיום, ניו יורק ניקס המשיכה ברצף הניצחונות, בעוד פורטלנד טרייל בלייזרס רשמה הפסד רביעי רצוף ונראית תקועה בדפוס מדאיג של פתיחות חלשות. עבור אבדיה, זה היה עוד ערב שמחדד את השאלה עד כמה מצבו הבריאותי מאפשר לו להיות על המגרש בדקות חסרות משמעות, ומה המחיר שהקבוצה עלולה לשלם בהמשך.