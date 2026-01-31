סבאלנקה עלתה לגמר אליפות אוסטרליה בפעם הרביעית

ארינה סבאלנקה ממשיכה להוכיח מדוע היא המדורגת מספר 1 בעולם, כאשר הלילה (חמישי) גברה על אלינה סביטולינה האוקראינית 2:6, 3:6 והעפילה לגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בפעם הרביעית ברציפות. סבאלנקה, שזכתה בשני תארים בשלוש השנים האחרונות במלבורן, תתמודד בגמר מול ילנה ריבקינה הקזחית (מדורגת 5), שניצחה בחצי הגמר השני את ג'סיקה פגולה בתוצאה 3:6, 6:7.

המסע של סבאלנקה בדרך לגמר כלל שליטה מוחלטת כמעט בכל מדד סטטיסטי. היא סיפקה 29 ווינרים לעומת 12 בלבד של סביטולינה, ושברה פעמיים את הסרב של יריבתה כבר במערכה הראשונה. למרות עונש נקודה שניתן לה על "הפרעה" (רעש חריג בזמן הכאת הכדור), סבאלנקה לא איבדה את הריכוז, ואף הודתה כי המקרה רק דחף אותה להיות אגרסיבית יותר.

ארינה סבלנקה מחייכת עם ילד הכדור, אלינה סביטולינה מסרבת ללחוץ ידיים (רויטרס)

"הייתי מופתעת מההחלטה, אבל זה רק דירבן אותי," אמרה סבאלנקה בסיום. "אני שמחה שהצלחתי להישאר ברמה גבוהה ולשחק טניס טוב".

המשחק התנהל באווירה מתוחה, כאשר בהתאם למנהג בין שחקניות אוקראיניות למתחרות מרוסיה ובלארוס, לא התקיים לחיצת יד בסיום. "אני מכבדת את ההחלטה שלה," אמרה סבאלנקה, "הדבר החשוב הוא הכבוד ההדדי כשחקניות".

עבור סביטולינה, זו הייתה הופעה ראשונה בחצי גמר באוסטרליה מאז ששבה לטור אחרי הפסקה לרגל לידה ומנוחה נפשית. למרות ההפסד, היא צפויה לשוב לטופ 10 העולמי לראשונה מאז 2022. "אני מרוצה מאוד מהשבועיים האחרונים," סיכמה סביטולינה, "אבל קשה מאוד לשחק מול המדורגת ראשונה שנמצאת בכושר כזה".

ארינה סבאלנקה מתמודדת מול אלינה סבטולינה בקרב מותח (רויטרס)

הישגיה של סבאלנקה מרשימים במיוחד: היא השלישית בלבד בעידן הפתוח שמגיעה לארבעה גמרים רצופים במלבורן, אחרי איבון גולאגונג ומרטינה הינגיס. כעת היא רחוקה ניצחון אחד בלבד מתואר שלישי בארבע שנים.

בגמר תפגוש סבאלנקה את ריבקינה, שזכתה בווימבלדון 2022 והייתה סגנית באוסטרליה בשנה שעברה. שתי השחקניות הציגו טורניר כמעט מושלם, מבלי להפסיד מערכה עד כה. עבור הקהל הישראלי, צפוי קרב מסקרן בין שתיים מהכוחות הדומיננטיים בטניס הנשים העולמי.

האם סבאלנקה תמשיך להשליט את הדומיננטיות שלה במלבורן, או שריבקינה תנקום בה על הפסדה בגמר 2023? תשובה לכך תינתן בקרוב, כשגמר הנשים ייצא לדרך ויקבע את אלופת אוסטרליה לשנת 2026.