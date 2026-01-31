סינר עלה לחצי גמר אוסטרליה, יפגוש את ג'וקוביץ'

יאניק סינר האיטלקי ממשיך להרשים בטורניר אליפות אוסטרליה הפתוחה, לאחר שגבר הלילה (שלישי) על בן שלטון האמריקאי בתוצאה 0:3 (3:6, 4:6, 4:6) והעפיל לחצי הגמר, שם יפגוש את נובאק ג'וקוביץ'. עבור סינר, מדובר בניצחון ה-19 ברציפות במגרשי מלבורן פארק, רצף מדהים שרק יריבו הבא הצליח להתעלות עליו בשנים האחרונות.

סינר, המדורג שני בעולם, לא התרגש מההגשות העוצמתיות של שלטון, שדורג שמיני בטורניר ונחשב לאחד המגישים הבולטים בסבב. כבר במערכה הראשונה הצליח האיטלקי לשבור את שלטון בעזרת החזרות מדויקות ומשחק התקפי מגוון, כשהוא מסיים אותה עם 18 ווינרים ורק ארבע טעויות לא מחויבות.

יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' בקרב מותח (רויטרס)

לאורך כל המשחק שמר סינר על יתרון ברור, גם כאשר שלטון הצליח להשיג מהלכים מרשימים בהגשה, כולל סרב במהירות 232 קמ"ש – המהיר ביותר בטורניר עד כה. עם זאת, סינר הוכיח שוב כי החזרה מההגשה היא אחת החוזקות הגדולות שלו, ולא אפשר ליריבו להיכנס לקצב.

הניצחון על שלטון היה השלישי של סינר מולו בחמשת הגראנד סלאמים האחרונים, ותשיעי ברציפות מול האמריקאי בכלל. "זה תמיד קשה לשחק מול בן", אמר סינר בסיום. "יש לו סרב אדיר והוא משתפר כל שנה. אני מאוד מרוצה מהיכולת שלי היום, במיוחד מהחזרות".

כעת, מחכה לסינר אתגר גדול במיוחד – מפגש נוסף עם נובאק ג'וקוביץ' בחצי הגמר, בפעם השלישית בארבעת הגראנד סלאמים האחרונים. סינר מוביל 4:6 במאזן המפגשים הישירים מול הסרבי, ואף ניצח אותו בחמשת המשחקים האחרונים ביניהם, כולל באליפות אוסטרליה וברולאן גארוס בשנה שעברה.

"לרגעים כאלה עובדים קשה ומתאמנים כל יום", אמר סינר בן ה-24 לקראת המפגש הצפוי. "זו זכות לשחק מול נובאק, שממשיך להציג טניס מדהים גם בגילו. אני מקווה שזה יהיה קרב מצוין".

במקביל, חצי הגמר הנוסף במלבורן יפגיש בין המדורג הבכיר קרלוס אלקרס לספרדי, שיתמודד מול אלכסנדר זברב הגרמני (3 בעולם), כך שארבעת המדורגים הבכירים הגיעו למעמד חצי הגמר.

סינר, שהעפיל השנה שוב לרמות הגבוהות ביותר, ינסה להמשיך את המומנטום המרשים ולהעפיל לגמר גראנד סלאם נוסף. עבור אוהדי הטניס בישראל, מדובר בהזדמנות לצפות בהתמודדות בין שניים מהכוכבים הגדולים של הענף, ולהתרשם מהדור החדש שמאתגר את השליטה של ג'וקוביץ' על הבמה הגדולה ביותר.