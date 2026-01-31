יום שבת, 31.01.2026 שעה 04:47
ספורט אחר  >> טניס

סינר עלה לחצי גמר אוסטרליה, יפגוש את ג'וקוביץ'

יאניק סינר המשיך בכושר המצוין וניצח את בן שלטון בשלוש מערכות. בחצי הגמר מחכה לו נובאק ג'וקוביץ' לקרב מסקרן במיוחד.

|
יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' במאבק מותח (רויטרס)
יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' במאבק מותח (רויטרס)

יאניק סינר האיטלקי ממשיך להרשים בטורניר אליפות אוסטרליה הפתוחה, לאחר שגבר הלילה (שלישי) על בן שלטון האמריקאי בתוצאה 0:3 (3:6, 4:6, 4:6) והעפיל לחצי הגמר, שם יפגוש את נובאק ג'וקוביץ'. עבור סינר, מדובר בניצחון ה-19 ברציפות במגרשי מלבורן פארק, רצף מדהים שרק יריבו הבא הצליח להתעלות עליו בשנים האחרונות.

סינר, המדורג שני בעולם, לא התרגש מההגשות העוצמתיות של שלטון, שדורג שמיני בטורניר ונחשב לאחד המגישים הבולטים בסבב. כבר במערכה הראשונה הצליח האיטלקי לשבור את שלטון בעזרת החזרות מדויקות ומשחק התקפי מגוון, כשהוא מסיים אותה עם 18 ווינרים ורק ארבע טעויות לא מחויבות.

יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' בקרב מותח (רויטרס)יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' בקרב מותח (רויטרס)

לאורך כל המשחק שמר סינר על יתרון ברור, גם כאשר שלטון הצליח להשיג מהלכים מרשימים בהגשה, כולל סרב במהירות 232 קמ"ש – המהיר ביותר בטורניר עד כה. עם זאת, סינר הוכיח שוב כי החזרה מההגשה היא אחת החוזקות הגדולות שלו, ולא אפשר ליריבו להיכנס לקצב.

הניצחון על שלטון היה השלישי של סינר מולו בחמשת הגראנד סלאמים האחרונים, ותשיעי ברציפות מול האמריקאי בכלל. "זה תמיד קשה לשחק מול בן", אמר סינר בסיום. "יש לו סרב אדיר והוא משתפר כל שנה. אני מאוד מרוצה מהיכולת שלי היום, במיוחד מהחזרות".

כעת, מחכה לסינר אתגר גדול במיוחד – מפגש נוסף עם נובאק ג'וקוביץ' בחצי הגמר, בפעם השלישית בארבעת הגראנד סלאמים האחרונים. סינר מוביל 4:6 במאזן המפגשים הישירים מול הסרבי, ואף ניצח אותו בחמשת המשחקים האחרונים ביניהם, כולל באליפות אוסטרליה וברולאן גארוס בשנה שעברה.

"לרגעים כאלה עובדים קשה ומתאמנים כל יום", אמר סינר בן ה-24 לקראת המפגש הצפוי. "זו זכות לשחק מול נובאק, שממשיך להציג טניס מדהים גם בגילו. אני מקווה שזה יהיה קרב מצוין".

יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' בקרב מותח (רויטרס)יאניק סינר מתמודד מול נובאק דג'וקוביץ' בקרב מותח (רויטרס)

במקביל, חצי הגמר הנוסף במלבורן יפגיש בין המדורג הבכיר קרלוס אלקרס לספרדי, שיתמודד מול אלכסנדר זברב הגרמני (3 בעולם), כך שארבעת המדורגים הבכירים הגיעו למעמד חצי הגמר.

סינר, שהעפיל השנה שוב לרמות הגבוהות ביותר, ינסה להמשיך את המומנטום המרשים ולהעפיל לגמר גראנד סלאם נוסף. עבור אוהדי הטניס בישראל, מדובר בהזדמנות לצפות בהתמודדות בין שניים מהכוכבים הגדולים של הענף, ולהתרשם מהדור החדש שמאתגר את השליטה של ג'וקוביץ' על הבמה הגדולה ביותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */