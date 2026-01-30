יום שבת, 31.01.2026 שעה 00:48
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

בדקה ה-100: לאציו חגגה 2:3 דרמטי על גנואה

כל השערים הגיעו במחצית השנייה: הנשרים כבר שמטו יתרון מבטיח של 0:2 משערים של פדרו וטיילור, אך עמוק בתוספת הזמן ובסיוע ה-VAR דנילו קטלדי הכריע

|
פדרו (IMAGO)
פדרו (IMAGO)

לאציו השיגה הערב (שישי) ניצחון דרמטי במיוחד 2:3 על גנואה, במשחק שפתח את המחזור ה-23 בסרייה א' והסתיים בהכרעה עמוקה בתוך תוספת הזמן. אחרי שכבר נראה היה שהשתיים בדרך לחלוקת נקודות, פנדל בדקה ה-100 הכריע את ההתמודדות והותיר את האורחת מאוכזבת.

כל השערים הגיעו במחצית השנייה. בדקה ה-56 עלתה לאציו ליתרון לאחר בדיקת VAR שקבעה נגיעת יד ברחבה. פדרו ניגש לבעוט, המתין לתנועת השוער ושלח כדור מדויק לפינה השמאלית התחתונה. בדקה ה-62 הגיע השער השני של המארחת, לאחר מהלך קבוצתי איכותי שבסיומו קנת’ טיילור קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט שטוח ומדויק לרשת.

גנואה לא ויתרה, אך לאציו צחקה אחרונה

גנואה סירבה לוותר וחזרה למשחק. בדקה ה-67 צימקה מפנדל, כאשר פרובדל אמנם נגע בבעיטה של מלינובסקי, אך לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס. בהמשך הלחץ של האורחת השתלם, ויטיניה היה במקום הנכון בתוך הרחבה, הגיע לריבאונד ובעט בעוצמה לחיבורים כדי לקבוע 2:2.

הדרמה הגדולה הגיעה בתוספת הזמן. בדקה ה-97 נבדקה שוב נגיעת יד ברחבה של גנואה, ולאחר צפייה ב-VAR הצביע השופט על הנקודה הלבנה. בדקה ה-100 דנילו קטלדי לקח אחריות, דייק מהפנדל וקבע 2:3 דרמטי ללאציו.

בעקבות הניצחון עלתה לאציו ל-32 נקודות והיא מדורגת לפחות זמנית במקום ה-8, בעוד גנואה נותרה עם 24 נקודות וצנחה למקום ה-16 בטבלה.

