בדקה ה-100: לאציו חגגה 2:3 דרמטי על גנואה

לאציו השיגה הערב (שישי) ניצחון דרמטי במיוחד 2:3 על גנואה, במשחק שפתח את המחזור ה-23 בסרייה א' והסתיים בהכרעה עמוקה בתוך תוספת הזמן. אחרי שכבר נראה היה שהשתיים בדרך לחלוקת נקודות, פנדל בדקה ה-100 הכריע את ההתמודדות והותיר את האורחת מאוכזבת.

כל השערים הגיעו במחצית השנייה. בדקה ה-56 עלתה לאציו ליתרון לאחר בדיקת VAR שקבעה נגיעת יד ברחבה. פדרו ניגש לבעוט, המתין לתנועת השוער ושלח כדור מדויק לפינה השמאלית התחתונה. בדקה ה-62 הגיע השער השני של המארחת, לאחר מהלך קבוצתי איכותי שבסיומו קנת’ טיילור קיבל כדור בתוך הרחבה ובעט שטוח ומדויק לרשת.

גנואה לא ויתרה, אך לאציו צחקה אחרונה

גנואה סירבה לוותר וחזרה למשחק. בדקה ה-67 צימקה מפנדל, כאשר פרובדל אמנם נגע בבעיטה של מלינובסקי, אך לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס. בהמשך הלחץ של האורחת השתלם, ויטיניה היה במקום הנכון בתוך הרחבה, הגיע לריבאונד ובעט בעוצמה לחיבורים כדי לקבוע 2:2.

הדרמה הגדולה הגיעה בתוספת הזמן. בדקה ה-97 נבדקה שוב נגיעת יד ברחבה של גנואה, ולאחר צפייה ב-VAR הצביע השופט על הנקודה הלבנה. בדקה ה-100 דנילו קטלדי לקח אחריות, דייק מהפנדל וקבע 2:3 דרמטי ללאציו.

בעקבות הניצחון עלתה לאציו ל-32 נקודות והיא מדורגת לפחות זמנית במקום ה-8, בעוד גנואה נותרה עם 24 נקודות וצנחה למקום ה-16 בטבלה.