עם שלשה דרמטית: ניצחון לבולניה על מונאקו

המחזור ה-25 ביורוליג המשיך הערב (שישי) עם מספר משחקים שנערכו במקביל. במשחק שפתח את הערב, וירטוס בולוניה האיטלקית גברה בצורה דרמטית 82:84 על מונאקו בזכות שלשה דרמטית של לוקה וילדוסה בשניות הסיום. בנוסף, הכוכב האדום בלגרד רשמה 92:95 על דובאי, בעוד בסקוניה גברה 91:102 על ז’לגיריס.

מונאקו - וירטוס בולוניה 82:84

הקבוצה מהנסיכות שלטה במחצית הראשונה, אותה סיימה ביתרון 7 נקודות ונראתה מצוין. האילטקים צימקו את הפער ברבע השלישי וקבעו כי הרבע המכריע יהיה צמוד, וכך היה. לאחר שוירטוס עלתה ליתרון, מונאקו הצליחה לקחת אותו הודות לסל של מייק ג’יימס, אך וילדוסה עם קליעה מחוץ לקשת הכריע. דריק אלסטון ג’וניור הויבל את המנצחת עם 19 נקודות בעוד וילדוסה הוסיף 13 משלו. את מונאקו הוביל ג’יימס עם 17.

הכוכב האדום בלגרד – דובאי 92:95

הסרבים פתחו את המשחק בצורה מפלצתית ואחרי 10 דקות לוח התוצאות הראה 14:34 לזכותם. החבורה שמנגד לא התכוונה לתת למשחק לברוח, ורשמה רבע של 10:27 כדי למצק את הפער במחצית לשלוש בלבד. החצי השני היה שוויוני, ובכל אחד מהרבעים כל קבוצה ניצחה בארבע, כך שההפרש נשמר והמשחק הסתיים לזכות הכוכב האדום, אותה הוביל ג’ורדן נאוורה עם 22 נקודות. מפיונדו קאבנגלה בלט מנגד עם 24.

בסקוניה – ז’לגיריס 91:102

הקבוצה מחלקה התחתון שלה טבלה גברה על הליטאים בצורה משכנעת. לאחר שהאורחת סיימה את הרבע הראשון ביתרון, הבאסקים לקחו את המושכות במשחק, ניצחו את שלושת הרבעים הבאים כל הדרך לניצחון במשחק. טימותי לוואו קבארו הוביל שישה קלעים בדאבל פיגרס עם 19 נקודות, כאשר סילבן פרנסיסקו הפציץ 30 מנגד שלא הספיקו לקבוצתו.