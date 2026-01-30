יום שבת, 31.01.2026 שעה 03:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2124-227625מונאקו8
60%2096-215825פנאתינייקוס9
56%2069-220425ז'לגיריס10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
44%2195-215925דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
24%2194-199025ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

עם שלשה דרמטית: ניצחון לבולניה על מונאקו

הקבוצה מהנסיכות שלטה ברוב שלבי המשחק, אך רבע אחרון נהדר של האיטלקים הסתיים בשלשה של וילדוסה שקבעה 82:84. ניצחונות לכוכב האדום ופנאתינייקוס

|
לוקה וילדוסה (IMAGO)
לוקה וילדוסה (IMAGO)

המחזור ה-25 ביורוליג המשיך הערב (שישי) עם מספר משחקים שנערכו במקביל. במשחק שפתח את הערב, וירטוס בולוניה האיטלקית גברה בצורה דרמטית 82:84 על מונאקו בזכות שלשה דרמטית של לוקה וילדוסה בשניות הסיום. בנוסף, הכוכב האדום בלגרד רשמה 92:95 על דובאי, בעוד בסקוניה גברה 91:102 על ז’לגיריס ופנאתינייקוס רשמה 78:79 על וילרבאן.

מונאקו - וירטוס בולוניה 82:84

הקבוצה מהנסיכות שלטה במחצית הראשונה, אותה סיימה ביתרון 7 נקודות ונראתה מצוין. האילטקים צימקו את הפער ברבע השלישי וקבעו כי הרבע המכריע יהיה צמוד, וכך היה. לאחר שוירטוס עלתה ליתרון, מונאקו הצליחה לקחת אותו הודות לסל של מייק ג’יימס, אך וילדוסה עם קליעה מחוץ לקשת הכריע. דריק אלסטון ג’וניור הויבל את המנצחת עם 19 נקודות בעוד וילדוסה הוסיף 13 משלו. את מונאקו הוביל ג’יימס עם 17.

הכוכב האדום בלגרד – דובאי 92:95

הסרבים פתחו את המשחק בצורה מפלצתית ואחרי 10 דקות לוח התוצאות הראה 14:34 לזכותם. החבורה שמנגד לא התכוונה לתת למשחק לברוח, ורשמה רבע של 10:27 כדי למצק את הפער במחצית לשלוש בלבד. החצי השני היה שוויוני, ובכל אחד מהרבעים כל קבוצה ניצחה בארבע, כך שההפרש נשמר והמשחק הסתיים לזכות הכוכב האדום, אותה הוביל ג’ורדן נאוורה עם 22 נקודות. מפיונדו קאבנגלה בלט מנגד עם 24.

בסקוניה – ז’לגיריס 91:102

הקבוצה מחלקה התחתון שלה טבלה גברה על הליטאים בצורה משכנעת. לאחר שהאורחת סיימה את הרבע הראשון ביתרון, הבאסקים לקחו את המושכות במשחק, ניצחו את שלושת הרבעים הבאים כל הדרך לניצחון במשחק. טימותי לוואו קבארו הוביל שישה קלעים בדאבל פיגרס עם 19 נקודות, כאשר סילבן פרנסיסקו הפציץ 30 מנגד שלא הספיקו לקבוצתו.

וילרבאן – פנאתינייקוס 79:78

זה הלך קשה מהצפוי, אך ביום החבורה מאתונה גברה על המארחת. לאחר שהיה נראה כי פנאתינייקוס בדרך לניצחון, הקבוצה הצרפתית ביצעה קאמבק לקראת הסיום וכפתה משחק דרמטי. קוסטאס סלוקאס הוביל את המנצחת עם 26 נקודות ו-9 אסיסטים, כאשר מנגד בלט אקס הפועל תל אביב בראיין אנגולה עם 20 נק’ ו-7 אסט’.

