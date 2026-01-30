יום שישי, 30.01.2026 שעה 22:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אלכס מוסונדה מצטרף בהשאלה להפועל פ"ת

רשמית: אריס לימסול הודיעה על צירופו של הבלם בן ה-25 לקבוצה מליגת העל עד לסיום העונה. שיחק בעברו בקאן וכבש העונה שער אחד בליגה הקפריסאית

|
אלכס מוסונדה (IMAGO)
אלכס מוסונדה (IMAGO)

אריס לימסול הודיעה היום על השאלתו של הבלם אלכס מוסונדה להפועל פתח תקווה עד תום העונה הנוכחית. המועדון הקפריסאי פרסם הודעה רשמית ובה איחל לשחקן הצלחה בפרק החדש בקריירה, תוך ציון הציפייה לראותו חוזר לקבוצה עם סיום תקופת ההשאלה.

מוסונדה בן ה-25 חתום באריס לימסול על חוזה עד 2027 ושוויו מוערך בכ-450 אלף אירו. הבלם מגיע לישראל לאחר שצבר ניסיון בליגות שונות, כולל קדנציה בקאן הצרפתית בעברו.

כבש העונה שער בקפריסין

בעונה הנוכחית רשם מוסונדה 12 הופעות ליגה במדי אריס לימסול, בהן גם כבש שער אחד. בנוסף, הוא שותף במשחקי מוקדמות הקונפרנס ליג, וצבר דקות במסגרת האירופית.

בהפועל פתח תקווה מקווים כי צירופו של מוסונדה יחזק את מרכז ההגנה לקראת המשך מאבקי הליגה, ויתרום מניסיונו הבין-לאומי כבר מהשלבים הקרובים של העונה.

