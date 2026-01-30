יום שישי, 30.01.2026 שעה 22:31
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4618-4718אל הילאל1
4318-4818אל נאסר2
4312-3318אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3123-3318אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2428-2418ניאום9
2233-2418אל פאתח10
2032-1918אל פייחה11
2034-1918אל חאזם12
1625-1818אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1238-1818אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
934-1418אל אחדוד17
537-1818אל נג'מה18

ממשיך בשלו: שער לרונאלדו, אל נאסר מתקרבת לפסגה

הכוכב הבקיע את הגול הראשון מול אל חולוד בניצחון 0:3 של קבוצתו, שהשלימה 12 נקודות מ-12 האחרונות ומתקרבת לאל הילאל שבפסגה. 2 בישולים לפליקס

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

אל נאסר המשיכה הערב (שישי) בכושר המצוין והשיגה את ניצחונה הרביעי ברציפות בליגה הסעודית, 0:3 על אל חולוד, כשהיא מצמצמת את הפער מהמוליכה אל הילאל לשלוש נקודות בלבד. הניצחון הגיע במסגרת המחזור ה-18, במשחק שבו הקבוצה שלטה בקצב והוכיחה יעילות במחצית השנייה.

כריסטיאנו רונאלדו העלה את אל נאסר ליתרון בדקה ה-47, כשדחק מקרוב לרשת חשופה אחרי בישול של ז'ואאו פליקס. שש דקות בלבד חלפו, ושוב פליקס היה במרכז העניינים, כשהפעם הכין למוחמד סימקאן את השער השני, שקבע 0:2 ונתן לקבוצתו יתרון משמעותי.

רונאלדו מציג גם העונה מספרים מרשימים מאוד עם 23 שערים ו-3 בישולים ב-27 משחקים. הגול שכבש היה ה-961 בקריירה שלו והוא במרחק 39 גולים בלבד מ-1,000 שערים. במפגש הנוכחי CR7 פינה את מקומו בדקה ה-79. בדקה ה-87 קינגסלי קומאן כבש בפנדל את השלישי.

מפעילה לחץ על אל הילאל

המשימה של אל נאסר הוקלה עוד יותר בדקה ה-77, אז נותרה אל חולוד בעשרה שחקנים לאחר שכרטיס אדום נשלף לעבר חאתן בבחיר. עד הסיום לא חל שינוי בתוצאה, ואל נאסר יכולה להיות מרוצה מרצף הניצחונות ומהלחץ הגובר שהיא מפעילה על הפסגה.

