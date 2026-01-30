ממשיך בשלו: שער לרונאלדו, אל נאסר מתקרבת לפסגה

אל נאסר המשיכה הערב (שישי) בכושר המצוין והשיגה את ניצחונה הרביעי ברציפות בליגה הסעודית, 0:3 על אל חולוד, כשהיא מצמצמת את הפער מהמוליכה אל הילאל לשלוש נקודות בלבד. הניצחון הגיע במסגרת המחזור ה-18, במשחק שבו הקבוצה שלטה בקצב והוכיחה יעילות במחצית השנייה.

כריסטיאנו רונאלדו העלה את אל נאסר ליתרון בדקה ה-47, כשדחק מקרוב לרשת חשופה אחרי בישול של ז'ואאו פליקס. שש דקות בלבד חלפו, ושוב פליקס היה במרכז העניינים, כשהפעם הכין למוחמד סימקאן את השער השני, שקבע 0:2 ונתן לקבוצתו יתרון משמעותי.

רונאלדו מציג גם העונה מספרים מרשימים מאוד עם 23 שערים ו-3 בישולים ב-27 משחקים. הגול שכבש היה ה-961 בקריירה שלו והוא במרחק 39 גולים בלבד מ-1,000 שערים. במפגש הנוכחי CR7 פינה את מקומו בדקה ה-79. בדקה ה-87 קינגסלי קומאן כבש בפנדל את השלישי.

מפעילה לחץ על אל הילאל

המשימה של אל נאסר הוקלה עוד יותר בדקה ה-77, אז נותרה אל חולוד בעשרה שחקנים לאחר שכרטיס אדום נשלף לעבר חאתן בבחיר. עד הסיום לא חל שינוי בתוצאה, ואל נאסר יכולה להיות מרוצה מרצף הניצחונות ומהלחץ הגובר שהיא מפעילה על הפסגה.