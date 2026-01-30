עבד בסגל לבאנטה, קסטרו: יש לו עתיד מזהיר

לבאנטה ממשיכה בהכנותיה למשחק הביתי מחר (שבת, 19:30) מול אתלטיקו מדריד, כאשר אחד הסיפורים המרכזיים לקראת ההתמודדות הוא הכללתו של תאי עבד בסגל. הקשר הישראלי נכלל לראשונה ברשימת השחקנים של הקבוצה מוולנסיה אחרי שלא שיחק במחזור הקודם, ויעמוד לרשות המאמן לואיס קסטרו במפגש מול הקולצ’ונרוס.

לבאנטה מגיעה למשחק מהמקום ה-19 בטבלה עם 17 נקודות בלבד, אך עם לא מעט רוח גבית אחרי ניצחון 2:3 דרמטי במחזור החולף על אלצ’ה, שהושג משער בדקה ה-96. במועדון מקווים שהרגע הזה יסמן נקודת מפנה, גם אם המשימה הקרובה נחשבת קשה במיוחד מול יריבה שנחשבת לאחת החזקות בליגה.

אותו אופי, גם מול יריבה חזקה

במסיבת העיתונאים לקראת המשחק התייחס לואיס קסטרו לאתגר שמצפה לקבוצתו ואמר כי מדובר ב”יריבה מאוד חזקה וקשה”, אך הדגיש שלבאנטה תעלה לדשא “עם אותה זהות”. לדבריו, הגישה והמחויבות הן המפתח, ללא קשר לזהות היריבה או למעמד בטבלה.

המאמן נשאל גם על הכללתו של תאי עבד בסגל, והתייחס לדברים באופן מפורט ומחמיא: “זה שחקן עם תכונות התקפיות מאוד מעניינות, והוא גם מגן טוב מאוד. הוא צריך קצת זמן כדי להסתגל, אבל יש לו איכות ועתיד מזהיר. אנחנו חושבים שהוא יהיה חשוב העונה, אבל אפילו יותר חשוב לעתיד של המועדון”.

תאי עבד (לבאנטה)

עבור עבד עצמו מדובר בצעד נוסף בדרך להשתלבות מלאה בקבוצה הבוגרת, בתקופה שבה לבאנטה מחפשת פתרונות ורענון כדי לצאת מהתחתית. העובדה שהוא חוזר לסגל במשחק כה משמעותי עשויה להעיד על האמון שמתחיל להיבנות סביבו.

כעת, כשמחרת לבאנטה התמודדות נוספת שמוגדרת כ”גמר” במאבק ההישרדות, השילוב בין המומנטום מהניצחון האחרון, החזרה של שחקנים לסגל והניסיון לשמור על זהות ברורה, הוא התקווה של הקבוצה לקראת ערב מאתגר במיוחד באצטדיון סיודאד דה ולנסיה.