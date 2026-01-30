יום שישי, 30.01.2026 שעה 21:31
ילדים א': הפועל כפ"ס עם ניצחון שלישי העונה

הפועל כפר סבא שוב ניצחה בביתה קבוצה מבירת ישראל - הפעם 0:2 על בית"ר ירושלים. המאמן, דולב כביר: "אני שמח, גאה בשחקנים על העבודה הקשה שלהם"

|
כפר סבא ילדים א (באדיבות המועדון)
כפר סבא ילדים א (באדיבות המועדון)

עונה מאתגרת בליגת מרכז עוברת על קבוצות ילדים א' של בית"ר ירושלים והפועל כפר סבא. היום (שישי) נפגשו הקבוצות בכפר סבא למשחק ליגה, שבו הקבוצה המארחת קיוותה לזכות בניצחון שלישי העונה, בעוד שהקבוצה האורחת קיוותה לזכות בניצחון רביעי. הפועל כפר סבא זכתה בתחילת החודש בניצחון 1:3 במשחק הביתי מול הפועל ירושלים, גם היום האיר מזלה במשחק ביתי מול קבוצה מהבירה - הפעם עם ניצחון 0:2.

הפועל כפר סבא פתחה את המשחק באנרגיות גבוהות ועם יוזמה התקפית שהניבה שני שערים במחצית הראשונה: בדקה ה-20 הקפטן, ליאור חשמונאי, ביצע בצורה מצוינת בעיטה חופשית מ-25 מטרים והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. בדקה ה-30 מסירה של איתן מוזס מצאה את אביב פסי, שסיים מהלך של אחד על אחד מול השוער האורח עם בעיטה לרשת וסלל את דרכה של קבוצתו בשלב מוקדם לניצחון 0:2.

דולב כביר, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: "הגענו למשחק אחרי תקופה טובה שבה הצגנו כדורגל טוב, אגרסיבי ועם הרבה מחויבות. אני שמח שהצלחנו להביא את זה לידי ביטוי גם בגישה וגם ביכולת היום, כדי לייצר המשכיות. אני גאה בשחקנים על העבודה הקשה שלהם באימונים בכלל ובמשחק היום בפרט. אחרי חצי עונה לא פשוטה, עשינו מספר שינויים בחודש האחרון במטרה להוסיף איכות לקבוצה מתוך מטרה ברורה - לבנות את הקבוצה להמשך הדרך בנערים ג' בליגת העל. אנחנו מקווים להמשיך להנות, ללמוד ולהשתפר כל הזמן".

במחזור הבא הפועל כפר סבא תקווה להמשיך על מסלול הניצחונות, כשתתארח אצל סקציה נס ציונה. לבית"ר ירושלים מצפה משחק ביתי מול מכבי פ"ת דרום - לה ולמכבי ת"א המאזן הטוב ביותר בליגה.

