יום שבת, 31.01.2026 שעה 18:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א הודיעה רשמית: רוני דיילה מונה למאמן

עידן חדש בקריית שלום. אחרי פיטוריו של ז'רקו לאזטיץ', הנורבגי חתם: "הגעתי למועדון עם היסטוריה מרשימה". המועדון בישר: "מונה עד לסיום העונה"

|
רוני דיילה עם ג'ק אנגלידיס (באדיבות המועדון)
רוני דיילה עם ג'ק אנגלידיס (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב בחרה לזעזע אחרי ההפסד הכואב כל כך בדרבי נגד הפועל תל אביב ופיטרה את ז’רקו לאזטיץ’. כעבור מספר ימים מגיע המינוי של מחליפו ומדובר ברוני דיילה, שמונה באופן רשמי להיות המאמן החדש של אלופת המדינה הערב (שבת) עד לסיום העונה. במועדון גם הוסיפו שקנת’ דוקן וקני מילר יהיו עוזריו.

דיילה הגיע לארץ וערך מספר פגישות עם הנהלת מכבי תל אביב, כאשר כשככל אלו תמו הוא חתם באופן רשמי על החוזה שלו, מה שמתחיל עידן חדש בקריית שלום. במכבי ת”א מצפים מדיילה להטביע חותם מקצועי ברור, בדגש על סגנון משחק יוזם, לחץ גבוה ושיפור תהליכי האימון וההכנה.

הנורבגי, בן 50, מגיע עם ניסיון עשיר בזירה האירופית והבין-לאומית, לאחר שאימן בשנים האחרונות בליגות שונות ונחשב למאמן בעל תפיסה מודרנית וברורה. במכבי תל אביב מאמינים כי הידע שצבר, יחד עם סגנון משחק התקפי ודינמי, יכולים להתאים לדרישות המועדון ולשאיפותיו המקומיות והיבשתיות.

רוני דיילה (רויטרס)רוני דיילה (רויטרס)

דיילה: “מועדון עם היסטוריה מרשימה”

לאחר המינוי, אמר דיילה לאתר הרשמי של המועדון: “אני שמח להתמנות למאמן הראשי של מועדון עם היסטוריה כה מרשימה כמו מכבי תל אביב. אני מודע לכך שהצלחה מגיעה רק באמצעות עבודה קשה ומחויבות. אני מצפה להתחיל לעבוד עם השחקנים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר”.

הבעלים של מכבי תל אביב מיץ' גולדהאר הוסיף: “רוני הותיר רושם חיובי לאורך כל תהליך המינוי שלו. הוא מביא עימו רקורד מוכח, ניסיון משמעותי ותכונות מנהיגות חזקות. רוני מגיע מוכן להתחיל מיד בעבודה וכולנו מאחלים לו בהצלחה”.

