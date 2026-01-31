יום שבת, 31.01.2026 שעה 09:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

אדומות בלחץ: הפועל ת"א וירושלים ברגע האמת

להיות או לחדול: השתיים לא בשיאן לפני רבע גמר הגביע ב-21:30, ולפניהן מבחן אופי משמעותי על חצי הגמר והרבה סימני שאלה בערב שאין בו מקום לטעויות

|
שחקני הפועל ירושלים (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
שחקני הפועל ירושלים (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע גמר גביע המדינה ייצא הערב (שבת, 21:30) לדרך כאשר המפגש הראשון שיחל באופן רשמי את המסע של הפועל ירושלים והפועל תל אביב אל עבר הגביע נחשב, על הנייר לפחות למעניין ביותר, מיוחד ביותר ועם איך שהמשחקים התפתחו ביניהן השנה, הרי שפיקנטריה לא באמת חסר, היא נמצאת בכל מקום והשאלה שאמורה הייתה להיות מתבקשת 'מראה מראה שעל הקיר מי האדומה היפה והמיוחדת שבעיר?' הופכת בעייתית לאור כך שגם הפועל תל אביב וגם הפועל ירושלים מגיעות לאחר הפסדים במסגרות האירופאיות וכשלאחרונה הן מתקשות להציג את כרטיס הביקור שלהן שאפיין אותן עד כה העונה. 

הזהות הירושלמית מוכרת וידועה היא מחפשת להוריד את הקצב, משחקת פיזי מאוד אגרסיבי מאוד והאינטנסיביות רק הולכת ועולה. עד לא מזמן האדומים לבנים חששו מהמילה פייבוריטים (בעונות קודמות) אך הדברים השתנו מבחינת החששות רק שבמשחקים האחרונים הירושלמים מתקשים לשחק כמו אותה הקבוצה שנושכת שורטת וגם יודעת להרביץ כשצריך ועל הפרקט הם לא בדיוק נראים כפי שנראו בלא מעט משחקים העונה, מול הפועל גליל עליון הם לא היו רחוקים מהסתבכות ואת שני משחקי היורוקאפ האחרונים שלהם מול בחצ'שהיר ונפטונאס קלייפדה הם הפסידו. 

ירושלים היא ג'ארד הארפר לטוב ולרע, לרוב ובעיקר זה טוב למעשה זה מרגיש כאילו זה אף פעם לא היה רע רק שהגארד הנהדר של הקבוצה מהבירה חייב מסייעת, כזו שתומכת כזו שמוסיפה אבל מעל לכל והכי חשוב כזו שעקבית. המשחק הערב כך יצא אמור להיות זה שמפגיש שתיים מהקבוצות הכי טובות שיש לכדורסל הישראלי להציע, הכישרון, הליבה המקומית הרי הכל שם ועדין לאחד מרגעי השיא של העונה שתי הקבוצות מגיעות כשהן לא בדיוק בשיא ואולי רחוקות ממנו בטח כאשר בקופה יש משחק של להיות או לחדול כך שבאופן טבעי יש המון תהיות באשר למה שיתרחש הערב על הפרקט בהיכל מנורה מבטחים. 

גג'ארד הארפר (באדיבות המועדון)

המאזן של יונתן אלון מול איטודיס והפועל תל אביב העונה מושלם, את גביע ווינר הם לקחו על חשבונה של הקבוצה האדומה מתל אביב בפיס ארנה ואת משחק הליגה הם ניצחו באין מפריע בסופו של דבר, אם ממש רוצים להתעקש על משחקי העונה שעברה, הרי שאלון הדיח את איטודיס, אבל אתם יודעים, סגלים שונים, שחקנים אחרים וכו'. אגב אם לא די במשחק הערב רצה הגורל והשתיים יפגשו שוב במחזור הליגה הקרוב, אך עד אז כמובן הקבוצות צריכות להתרכז במשימה הערב אליה הפועל ירושלים מגיעה לאחר שהיא שיחקה את משחקה האחרון ביום רביעי בעוד שהפועל תל אביב שיחקה מול באיירן מינכן חמישי. 

הפועל תל אביב מצידה גם היא סוג של תעלומה לקראת המשחק הערב, היא הרבה יותר מוכשרת, הליבה המקומית שלה עמוקה יותר ומוכשרת יותר (כן, על אף שלא הצליחה להכיל את קאדין קרינגטון), יש לה הרבה יותר כלים התקפיים ועדין באיירן מינכן עצרה אותה על 64 נקודות בחמישי האחרון, אך לא כאן הבעיה, שכן התחושה היא שהפועל תל אביב ובמקום מסוים גם הפועל ירושלים משחקות באש לאחרונה ושתיהן שילמו על זה ביוקר, וכשיש תואר על הכף משחק שאין ממנו דרך חזרה והקצב? הוא זה שצריך לפצות על היכולת הוא זה שיקבע מי זו שתמשיך לחצי הגמר ומי זו שעליה ייאמר כי היא כשלה.    

