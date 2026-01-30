יום שישי, 30.01.2026 שעה 18:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' יזרעאל
לוח תוצאות

נערים א': עפולה כבשה את הפסגה במשחק העונה

הפועל עפולה ניצחה 2:4 בביתה את מכבי עין מאהל, שנחלה הפסד ראשון. בכך, שלוש קבוצות עם מספר נקודות זהה בפסגת הטבלה, כשעפולה עם המאזן הטוב ביותר

|
הפועל עפולה נערים א (באדיבות המועדון)
הפועל עפולה נערים א (באדיבות המועדון)

אם הפועל עפולה תזכה בתום העונה באליפות מחוז יזרעאל ותעפיל לליגה הלאומית החדשה, הרי שלניצחון הגדול בו זכתה ביום רביעי האחרון - 2:4 ביתי על מכבי עין מאהל, יהיה בהחלט משקל משמעותי בהצלחה הגדולה. במשחק שנעל את המחזור ה-15 הצליחה הקבוצה מבירת עמק יזרעאל להנחיל הפסד בכורה למכבי עין מאהל, שהתייצבה למשחק עם מאזן נטול הפסדים, שעמד על עשרה ניצחונות ותוצאות תיקו אחת. בעקבות הניצחון הצליחה עפולה להשוות את מאזן הנקודות שלה לזכה של עין מאהל, אם כי יחס השערים והיחס הפנימי בין משחקי הקבוצות הם לטובת עפולה.

הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1 בדקה ה-16 בזכות בעיטה מצוינת של תומר קדר לחיבורים מכ-20 מטרים. את המחצית השנייה פתח סגן מלך שערי עפולה, עומר מנור דוכס, בעוצמה התקפית: צמד שערים שכבש בבעיטות מהרחבה בתוך 23 דקות (48,71), שילשו את יתרונה של קבוצתו ל-0:3, דוכס חגג כיבוש שער ליגה 12 העונה.

בדקה ה-78 השחקן המחליף של הקבוצה האורחת, סאקר אבו ליל, כבש שער מרשים בבעיטה חופשית מ-25 מטרים, בכך צימק את יתרונה של עפולה ל-1:3. שלוש דקות חלפו, שער שכבש לירם פרץ בבעיטה מהרחבה, דקה לאחר כניסתו לשדה המשחק, הגדיל את יתרונה של עפולה ל-1:4.

בתוספת הזמן נגיעת יד ברחבת עפולה זיכתה את עין מאהל בבעיטת פנדל, שאותה תרגם ג'יבריל אבו ליל לכיבוש שער, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות הפועל עפולה.

אבינועם כוכבי, מאמן עפולה, אמר בסיום: "המשחק לא היה בתנאים אידאליים לכדורגל, חלק גדול מהמשחק התנהל במגרש עם לא מעט שלוליות. באנו מוכנים וערוכים מבחינה טקטית, החבר'ה התעלו על עצמם כמו ברוב המשחקים. התוצאה הייתה מוחלטת, כזו שמשקפת את הנעשה במגרש. שיחקנו מול קבוצה מוכשרת וטובה, שתיתן לנו פייט חזק עד הסוף. זו עונה מאתגרת וקשה, עם הרבה שינוים בקבוצה ובאגודה. סימנתי מהתחלה את העונה ככזו, שבה אנחנו רוצים לעלות ליגה, שנצליח גם בשנתון נערים א' להיצמד לשאר הקבוצות התחרותיות של המועדון, שמשחקות בליגות השניות. סימנו מטרה מאוד ברורה - לעשות מאמצים לעלות ליגה. עד עכשיו הולך לכיוון הנכון, מקווה שזה ימשיך כך". 

המחזור ה-16 יצא היום (שישי) לדרך. בית"ר חיפה הצליחה להיצמד להפועל עפולה ועין מאהל עם מספר נקודות זהה, בזכות ניצחון 1:9 במשחק הדרבי מול מ.כ כרמל. מכבי עין מאהל תקווה להתאושש מההפסד במשחק החוץ מול מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה כמו מ.ס שפרעם - שתתארח ביום שני אצל הפועל עפולה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */