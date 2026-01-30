נערים א': עפולה כבשה את הפסגה במשחק העונה

אם הפועל עפולה תזכה בתום העונה באליפות מחוז יזרעאל ותעפיל לליגה הלאומית החדשה, הרי שלניצחון הגדול בו זכתה ביום רביעי האחרון - 2:4 ביתי על מכבי עין מאהל, יהיה בהחלט משקל משמעותי בהצלחה הגדולה. במשחק שנעל את המחזור ה-15 הצליחה הקבוצה מבירת עמק יזרעאל להנחיל הפסד בכורה למכבי עין מאהל, שהתייצבה למשחק עם מאזן נטול הפסדים, שעמד על עשרה ניצחונות ותוצאות תיקו אחת. בעקבות הניצחון הצליחה עפולה להשוות את מאזן הנקודות שלה לזכה של עין מאהל, אם כי יחס השערים והיחס הפנימי בין משחקי הקבוצות הם לטובת עפולה.

הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1 בדקה ה-16 בזכות בעיטה מצוינת של תומר קדר לחיבורים מכ-20 מטרים. את המחצית השנייה פתח סגן מלך שערי עפולה, עומר מנור דוכס, בעוצמה התקפית: צמד שערים שכבש בבעיטות מהרחבה בתוך 23 דקות (48,71), שילשו את יתרונה של קבוצתו ל-0:3, דוכס חגג כיבוש שער ליגה 12 העונה.

בדקה ה-78 השחקן המחליף של הקבוצה האורחת, סאקר אבו ליל, כבש שער מרשים בבעיטה חופשית מ-25 מטרים, בכך צימק את יתרונה של עפולה ל-1:3. שלוש דקות חלפו, שער שכבש לירם פרץ בבעיטה מהרחבה, דקה לאחר כניסתו לשדה המשחק, הגדיל את יתרונה של עפולה ל-1:4.

בתוספת הזמן נגיעת יד ברחבת עפולה זיכתה את עין מאהל בבעיטת פנדל, שאותה תרגם ג'יבריל אבו ליל לכיבוש שער, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות הפועל עפולה.

אבינועם כוכבי, מאמן עפולה, אמר בסיום: "המשחק לא היה בתנאים אידאליים לכדורגל, חלק גדול מהמשחק התנהל במגרש עם לא מעט שלוליות. באנו מוכנים וערוכים מבחינה טקטית, החבר'ה התעלו על עצמם כמו ברוב המשחקים. התוצאה הייתה מוחלטת, כזו שמשקפת את הנעשה במגרש. שיחקנו מול קבוצה מוכשרת וטובה, שתיתן לנו פייט חזק עד הסוף. זו עונה מאתגרת וקשה, עם הרבה שינוים בקבוצה ובאגודה. סימנתי מהתחלה את העונה ככזו, שבה אנחנו רוצים לעלות ליגה, שנצליח גם בשנתון נערים א' להיצמד לשאר הקבוצות התחרותיות של המועדון, שמשחקות בליגות השניות. סימנו מטרה מאוד ברורה - לעשות מאמצים לעלות ליגה. עד עכשיו הולך לכיוון הנכון, מקווה שזה ימשיך כך".

המחזור ה-16 יצא היום (שישי) לדרך. בית"ר חיפה הצליחה להיצמד להפועל עפולה ועין מאהל עם מספר נקודות זהה, בזכות ניצחון 1:9 במשחק הדרבי מול מ.כ כרמל. מכבי עין מאהל תקווה להתאושש מההפסד במשחק החוץ מול מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה כמו מ.ס שפרעם - שתתארח ביום שני אצל הפועל עפולה.