נובאק ג'וקוביץ' הוכיח שוב מי הגדול בהיסטוריה

עוד לפני הגמר הגדול במלבורן, עוד לפני הגביע ואפילו בלי קשר לתוצאה שתגיע ביום ראשון בבוקר, נובאק ג׳וקוביץ׳ הוכיח היום (שישי) סופית שהוא גדול הטניסאים בהיסטוריה. לא כאמירה רגשית ולא כוויכוח תיאורתי, אלא כעובדה. קריירה של יותר משני עשורים, למעלה ממאה תארים 24 זכיות בגראנד סלאם יותר מכל שחקן אחר אי פעם ועדיין בגיל 38 הוא שם מנצח את הדור הבא ומסרב לפנות את הבמה.

אחרי שכבר השיג הכל מהכל, זכה בכל הטורנירים החשובים, שבר שיאים החזיק בפסגת הדירוג ונכנס כמעט לכל ספר אפשרי, ג׳וקוביץ׳ ממשיך לשחק כאילו הזמן לא נוגע בו. הקריירה הארוכה השוחקת והמתישה לא עצרה אותו אלא רק חידדה את הייחוד שלו.

מולו עמדה מפלצת טניס צעירה רעבה עוצמתית ויציבה שצעירה ממנו ב-14 שנה. יאניק סינר הוא לא העתיד אלא ההווה של הענף כבר מעל לשנתיים - שחקן שמנצח בקביעות את הטורנירים הגדולים, מגיע לשלבים המכריעים ומציג רמה של אלוף אמיתי. דווקא מול מציאות כזו ג׳וקוביץ׳ הראה שגם כשהדור החדש כבר כאן ובשליטה כמעט מוחלטת, הוא עדיין לא מוכן לרדת מהבמה.

נובאק ג׳וקוביץ׳ ויאניק סינר (רויטרס)

ג’וקוביץ’ מצא דרך לנצח

חצי הגמר עצמו נמשך יותר מארבע שעות והפך לקרב של חמש מערכות. ג׳וקוביץ׳ נקלע לפיגור נשחק פיזית ונראה לא פעם על סף שבירה אך גם ברגעים האלו הוא ידע להישאר רגוע לקרוא את המשחק ולהוציא מעצמו עוד משהו שאין לאף אחד אחר.

סינר הציג טניס ברמה גבוהה עם יציבות עוצמה וביטחון. הוא לא נבהל מהרגע ולא נסוג לאחור אבל מול ג׳וקוביץ׳ הגדול והבלתי נגמר לפעמים זה פשוט לא מספיק. לא בגלל נקודה אחת, אלא בגלל כל מה שמגיע איתו לכל נקודה.

דווקא אחרי שנתיים בלי זכייה בגראנד סלאם דווקא מול יריב שהפך לאחד הקשים ביותר עבורו בשנים האחרונות ג׳וקוביץ׳ מצא שוב דרך לנצח. לא עם כוח, אלא עם ניסיון. לא עם מהירות, אלא עם הבנה מוחלטת של הרגע וטונות של אופי, מה שיש לו יותר מכולם.

איזה ווינר. נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

עשר הזכיות שלו באליפות אוסטרליה הן כבר מספר כמעט בלתי נתפס אבל ההגעה הנוספת לגמר בגיל 38 אחרי קריירה כל כך ארוכה ושוחקת אולי מספרת את הסיפור טוב יותר מכל גביע.

ולכן עוד לפני הגמר עוד לפני השאלה אם יוסיף תואר נוסף לאוסף שכבר כולל 24 גראנד סלאמים התמונה ברורה. נובאק ג׳וקוביץ׳ לא צריך להוכיח יותר כלום, הוא הגדול בהיסטוריה והיום במלבורן הוא רק הזכיר לכולם למה.