יום שישי, 30.01.2026 שעה 18:47
ספורט אחר  >> טניס

נובאק ג'וקוביץ' הוכיח שוב מי הגדול בהיסטוריה

כנגד כל הסיכויים, הסרבי בן ה-38 הכניע מפלצת טניס רעבה וצעירה באוסטרליה, ואם למישהו היה ספק בנוגע לזהות הטניסאי הגדול מכולם, שיחשוב שוב

|
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

עוד לפני הגמר הגדול במלבורן, עוד לפני הגביע ואפילו בלי קשר לתוצאה שתגיע ביום ראשון בבוקר, נובאק ג׳וקוביץ׳ הוכיח היום (שישי) סופית שהוא גדול הטניסאים בהיסטוריה. לא כאמירה רגשית ולא כוויכוח תיאורתי, אלא כעובדה. קריירה של יותר משני עשורים, למעלה ממאה תארים 24 זכיות בגראנד סלאם יותר מכל שחקן אחר אי פעם ועדיין בגיל 38 הוא שם מנצח את הדור הבא ומסרב לפנות את הבמה.

אחרי שכבר השיג הכל מהכל, זכה בכל הטורנירים החשובים, שבר שיאים החזיק בפסגת הדירוג ונכנס כמעט לכל ספר אפשרי, ג׳וקוביץ׳ ממשיך לשחק כאילו הזמן לא נוגע בו. הקריירה הארוכה השוחקת והמתישה לא עצרה אותו אלא רק חידדה את הייחוד שלו.

מולו עמדה מפלצת טניס צעירה רעבה עוצמתית ויציבה שצעירה ממנו ב-14 שנה. יאניק סינר הוא לא העתיד אלא ההווה של הענף כבר מעל לשנתיים - שחקן שמנצח בקביעות את הטורנירים הגדולים, מגיע לשלבים המכריעים ומציג רמה של אלוף אמיתי. דווקא מול מציאות כזו ג׳וקוביץ׳ הראה שגם כשהדור החדש כבר כאן ובשליטה כמעט מוחלטת, הוא עדיין לא מוכן לרדת מהבמה.

נובאק ג׳וקוביץ׳ ויאניק סינר (רויטרס)נובאק ג׳וקוביץ׳ ויאניק סינר (רויטרס)

ג’וקוביץ’ מצא דרך לנצח

חצי הגמר עצמו נמשך יותר מארבע שעות והפך לקרב של חמש מערכות. ג׳וקוביץ׳ נקלע לפיגור נשחק פיזית ונראה לא פעם על סף שבירה אך גם ברגעים האלו הוא ידע להישאר רגוע לקרוא את המשחק ולהוציא מעצמו עוד משהו שאין לאף אחד אחר.

סינר הציג טניס ברמה גבוהה עם יציבות עוצמה וביטחון. הוא לא נבהל מהרגע ולא נסוג לאחור אבל מול ג׳וקוביץ׳ הגדול והבלתי נגמר לפעמים זה פשוט לא מספיק. לא בגלל נקודה אחת, אלא בגלל כל מה שמגיע איתו לכל נקודה.

דווקא אחרי שנתיים בלי זכייה בגראנד סלאם דווקא מול יריב שהפך לאחד הקשים ביותר עבורו בשנים האחרונות ג׳וקוביץ׳ מצא שוב דרך לנצח. לא עם כוח, אלא עם ניסיון. לא עם מהירות, אלא עם הבנה מוחלטת של הרגע וטונות של אופי, מה שיש לו יותר מכולם.

איזה ווינר. נובאק גאיזה ווינר. נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

עשר הזכיות שלו באליפות אוסטרליה הן כבר מספר כמעט בלתי נתפס אבל ההגעה הנוספת לגמר בגיל 38 אחרי קריירה כל כך ארוכה ושוחקת אולי מספרת את הסיפור טוב יותר מכל גביע.

ולכן עוד לפני הגמר עוד לפני השאלה אם יוסיף תואר נוסף לאוסף שכבר כולל 24 גראנד סלאמים התמונה ברורה. נובאק ג׳וקוביץ׳ לא צריך להוכיח יותר כלום, הוא הגדול בהיסטוריה והיום במלבורן הוא רק הזכיר לכולם למה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */