איסור הצ'יפס והחגיגה בתחתונים: אופיו של דיילה

רגע לפני שהוא אמור לפתוח פרק חדש בקריירה כמאמן מכבי תל אביב, באירופה חוזרים לתקופה הצבעונית של רוני דיילה. הדיווחים סביב הגעתו לישראל לא עוסקים רק במינוי עצמו, אלא גם בניסיון להבין מי המאמן שמגיע לקריית שלום: דמות צבעונית, אידאולוג ברורה של כדורגל התקפי ולחץ גבוה, ומי שסומן בעבר כאחד המאמנים המודרניים והמעניינים שיצאו מנורבגיה.

בסקוטלנד מזכירים גם את השנים המורכבות, את ההבטחה הגדולה שלא תמיד התממשה, אבל גם את ההשפעה המקצועית שהותיר אחריו. כעת, כך לפי הדיווחים, מכבי תל אביב עומדת לקבל מאמן עם תפיסת עולם ברורה, עבר עשיר ויכולת לעורר עניין, ציפיות ודיון עוד לפני שהעביר אימון אחד.

נתן צ’אנס לאודגור, חגג בתחתונים

דיילה התפרסם גם כמאמן נלהב בקידום צעירים, כולל שיתופו של ילד הפלא מרטין אודגור בתקופתם בסטרומסגודסט באפריל 2014, כשהיה בן 15 בלבד. דיילה הצטייר כמאמן מודרני עם עניין עמוק במדעי הספורט ובניואנסים טקטיים. הוא דגל בכדורגל של לחץ גבוה והתקפה חסרת מעצורים.

הוא גם היה בבירור "טיפוס", אדם שמוסיף אישיות וצבע לשמיים האפורים של סקוטלנד, כפי שנלכד ברגע שבו התפשט עד לתחתונים על הדשא אחרי שסטרומסגודסט הבטיחה הישארות בליגה ב-2009. במקור, בסלטיק התכוונו למנות את קפטן מנצ'סטר יונייטד לשעבר רוי קין ליורשו של לנון, כאשר דיילה אמור היה לשמש כעוזרו, מתוך מחשבה שדיילה ייכנס לתפקיד הראשי לאחר שקין יעזוב כעבור כמה שנים. אלא שהעסקה עם קין נפלה, ודיילה הוצע למשרה הבכירה. הוא קיבל.

רוני דיילה ב-2009 (סקיי ספורטס)

עונתו הראשונה, 2014/15, הייתה מלאה באופטימיות ובציפיות, אך אלה לא התממשו עד הסוף. הכהונה שלו נפתחה על קרקע רעועה במיוחד לאחר תבוסה ללגיה ורשה ומבוכה ביתית מול מאריבור במוקדמות ליגת האלופות. עם זאת, סגנון המשחק שלו, לצד פילוסופיות האימון, התזונה והכושר שעליהן נשען, החלו לקבל צורה במהלך חודשי הליגה הראשונים. אוגוסט סיפק ניצחון 1:6 על דאנדי יונייטד, שנראה כרמז מבשר לזריחה חדשה ומסעירה של כדורגל בקצב גבוה, סמכותי ונועז.

גרם לשחקני סלטיק לאבד 60 ק”ג

דיילה הוציא צ’יפס מקפיטריית המועדון והנהיג ריצות ארוכות יותר ואימונים מחמירים יותר בחדר הכושר. אחרי כמה חודשים איבד סגל השחקנים יחד כ-60 קילוגרם. הקבוצה הפכה חכמה יותר טקטית ומאומנת היטב, שיחקה בביטחון בתוך מערכת התקפית קוהרנטית: 4-2-3-1 עם בלמים שיודעים לשחק בכדור, מגנים דינמיים, מרכז שדה חרוץ וגמיש ורביעיית התקפה נזילה ולוחצת. דיילה התמודד עם סגל שנמצא בתהליך מעבר, כשניסה לכפות את משטרו על שחקנים שהתרגלו לסגנון ולרעיונות של לנון, ובשלב הזה הוא הצליח בכך במידה רבה.

הוא סייע בהתפתחות של סלטיק כמועדון כדורגל מודרני, והעונה הייתה רצופה ברגעים זכורים, כולל שער השוויון הדרמטי של ג’ון גידטי מול אינטר בליגה האירופית, והשותפות ההגנתית המרשימה שנוצרה בין וירג’יל ואן דייק לג’ייסון דנאייר. לצידם הגיעו גם ההישגים המוחשיים של דאבל, אליפות ליגה וזכייה בגביע הליגה.

וירג'יל ואן דייק בימיו בסלטיק (רויטרס)

היו חוסר יציבות ביכולת, גם אם לא תמיד בתוצאות, כאשר הכדורגל שעליו חלם דיילה הפך לעיתים למסע מפרך ולא לניצוץ מרהיב. אך התחושה הייתה שעם רכש נכון והעמקה נוספת ברעיונות האימון ובשגרות הכושר, דיילה ימשיך לשפר את סלטיק. בעונתו השנייה, האופטימיות של טרום העונה קרסה אחרי התמוטטות הרסנית מול מאלמו בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. המוניטין של דיילה בקרב האוהדים לא התאושש באמת מאז.

החוסן המנטלי של סלטיק קרס שוב ושוב מול איום קל מצד היריב, כולל הפסד ביתי עגום 2:1 למאת’רוול בדצמבר, לאחר יתרון 0:1. סלטיק שלו הודחה מהליגה האירופית כבר בשלב הבתים, ואף עמדה בפני איום ממשי מצד אברדין במאבק האליפות עד לפיצול הליגה באביב. בהיעדר ריינג’רס מהליגה באותה תקופה, הפרמיירשיפ הסקוטי היה אמור להיות מרוץ של סוס אחד, אך תחת דיילה ב-2015/16 זה לא היה כך, מה שהפך את מעמדו לכמעט בלתי אפשרי.

מאחורי הקלעים שררה גם סערה, כשחלק מאנשיו המרכזיים של לנון התנגדו לשיטות ולרעיונות החדשים של דיילה וחתרו תחת סמכותו בחדר ההלבשה. לדיילה חסרה האכזריות המקצועית כדי להתמודד איתם ישירות או להוציאם מהמועדון, מה שתרם למעגל קסמים של שבריריות שהאיץ את נפילתו.

רוני דיילה (IMAGO)

באפריל 2016, לאחר הפסד משפיל בחצי גמר הגביע הסקוטי ליריבה ריינג’רס, אז עדיין בליגה השנייה, הודיע דיילה כי יתפטר בתום עונה נוספת שבסיומה זכה באליפות. בעונת 2016/17, סלטיק של ברנדן רוג’רס זכתה בכל שלושת התארים המקומיים, העפילה לליגת האלופות כבר בניסיון הראשון והלכה ללא הפסד בזירה המקומית, מה שהוסיף משקל חד, ואולי לא הוגן, להשוואות בין שני המאמנים.

כהונתו של דיילה, על אף החשיפה לרעיונות חדשים ורגעי שיא קצרים אך מספקים, הפכה למעמסה ובסופו של דבר קרסה תחת הבטחות שלא קוימו ופוטנציאל שלא מומש. למרות שתקופתו בסלטיק הייתה, בכתיבה נטולת סנטימנט, כישלון ברובו, הוא עדיין זכור בחיבה.

הוא חידש מועדון שהתקבע יתר על המידה בתהליכים ובמבנים שלו, היה דמות מפתח בשיפור האתלטיות של מי שהפך לבלם הטוב בעולם, וירג’יל ואן דייק, ונתן במה לילד הפלא קיראן טירני, כיום בארסנל. דיילה גם סיפק לעיתים רחוקות את הכדורגל הקסום שעליו רמז שוב ושוב לאורך שנתיים. מכבי ת”א תקבל מאמן מתקדם טקטית עם רכבת הרים של חוויות שונות, אך גם אדם כן, מתחשב ומעמיק, שאוהב כדורגל באמת.