כרים בלעום כבש, טירה ניצחה 0:1 את אחי נצרת

שישה משחקים הוציאו היום (שישי) לדרך את המחזור ה-18 בליגה א' צפון, כשבמוקד המשחקים, ההתמודדות בין מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון למ.ס טירה, מהמקום השני, משחק שהסתיים לו ב-0:1 קטן לזכותה של טירה, שמתקרבת עוד יותר למקום הראשון. הפועל אום אל פאחם לא מוותר על העונה, עם 2:4 על צעירי טמרה. במוצאי השבת יינעל המחזור עם צמד משחקים.

מכבי אחי נצרת – מ.ס טירה 1:0

שער בודד של כרים בלעום קבע ניצחון סופר חשוב למ.ס טירה וגל ברשאן, שמתקרבים עוד יותר אל המקום הראשון, בעוד אחי נצרת עם הפסד שלישי העונה. עם ניצחון 12 העונה, הפער בין טירה לאחי נצרת עומד על ארבע נקודות בלבד, כך שהכל פתוח, יש לומר. האם לאחר שנים של ניסיונות עבד תיתי וקבוצתו, עליה משקיע הון, תעלה לליגה הלאומית על חשבון הירוקים מעילוט?

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס 3:2

ניצחון שלישי ברציפות לאדהם זועבי על הקווים בהפועל בני מוסמוס. כרמיאל פספסה הזדמנות להיצמד עוד יותר לחלק העליון, בעוד בני מוסמוס ממשיכה להתרחק מהתחתית הבוערת. מוחמד בדראן ועמראן אגבארייה קבע 0:2 לבני מוסמוס, יואל נגרין צימק ל-2:1, עבד אל רחמאן כבהא קבע 1:3 לבני מוסמוס ואינן גונסלס צימק ל-3:2 בדקה ב-73.

אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל אום אל פאחם 4:2

באום אל פאחם לא מוותרים על הליגה העונה. למרות שעדיין נמצאת הקבוצה במקום האחרון, הקבוצה השיגה ניצחון חמישי העונה ולרשותה שבע נקודות. בכדי לצאת מעל הקו האדום, הפועל אום אל פאחם צריכה עוד שש נקודות, לכל הפחות. סובחי שקיר ומוחמד סעדי הבקיעו לטמרה, אחמד יונס, רועי מרדכי, בשיר בהגאת ועודי מחאמיד הבקיעו למנצחת.

יתר תוצאות ומועדי משחקי המחזור

מכבי נוג'ידאת – הפועל ע. באקה אל גרבייה 1:2 (הבקיעו לנוג'ידאת: עומר גנאים ומחמוד אבו אחמד; הבקיע לבאקה אל גרבייה: עומר אדלר)

עירוני נשר – הפועל טירת הכרמל 1:1 (הבקיע לנשר: מוסטפא גדבאן; הבקיע לטירת הכרמל: משה גולן)

צעירי אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה 0:3 (הבקיעו לאום אל פאחם: מוחמד אדם מחאמיד עם צמד ואנס נסאר)

מכבי אתא ביאליק – הפועל בית שאן (31/01, אצטדיון טוטו עכו, 20:30)

מכבי נווה שאנן – הפועל מגדל העמק (31/01, חיפה אגרטק, 20:30)