שחקן בן 19 התעלף באמצע משחק בליגה ג'

דקות של דרמה וחרדה במתחם האימונים הסינתטי בחדרה. סביב השעה 15:00 הוזעק צוות מד"א למגרש שאירח משחק בין הפועל גבעת אולגה להפועל עין סהלה, זאת במסגרת המחזור ה-16 בליגה ג' יזרעאל. הסיבה? שחקן צעיר של עין סהלה, בן 19, נחת אל הקרקע, התעלף והכרתו חזרה אליו תוך כדי תנועה. השחקנים, הצוותים המקצועיים ומי שהיה שם היו בפניקה של ממש.

עם הגעת צוות מד"א, בניידת טיפול נמרץ, החלו לטפל בשחקן הצעיר, שככל הנראה התעלף ולאחר הטיפול בו בכר הדשא פונה הוא במצב יציב ובהכרה מלאה לבדיקות בבית החולים הילל יפה בחדרה. המשחק, אגב, הגיע לסיומו, לאחר תוספת זמן ממושכת, בו גבעת אולגה רשמה 0:4 על עין סהלה, משערים של אורי אילוז (צמד), סהר אזולאי וליאב גומן.

“הוא מתאושש, מקווים לטוב”

מומחד קבהה (49), שחקן-מאמן הפועל עין סהלה ציין בפני ONE בקצרה: "אנחנו איתו בבית החולים עכשיו. השחקן מתאושש, מקווים לטוב".

הניידת של מד"א שהגיעה למקום (אופק שדה)

חן ותורי, מאמן הפועל גבעת אולגה, הוסיף בדבריו ל-ONE: "הוא התמוטט ללא קשר למשחק. פתאום צנח ואיבד את ההכרה. מיד הגיעו אנשי מד"א ולאחר מכן פונה באמבולנס. אני מאחל לו החלמה מהירה. זה בסך הכל זה כדורגל וחשוב שכל אחד יחזור בריא ושלם הביתה".