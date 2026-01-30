"ג'וקוביץ' הספורטאי הגדול ביותר בכל הזמנים"

אחרי ימים של ביקורת ורחשי רקע סביב טורניר הגברים באליפות אוסטרליה, חצאי הגמר סיפקו תשובה מוחצת. שני משחקים אדירים, עם זמן מצטבר של 9 שעות ו-38 דקות, החזירו את הטניס למרכז הבמה והובילו לגמר חלומות בין קרלוס אלקראס לנובאק ג'וקוביץ', מפגש שמחבר בין ההווה לעבר, בין דור חדש לאגדה חיה.

אלקראס שוב מוכיח למה הוא העתיד

קרלוס אלקראס היה הראשון להעפיל לגמר, אחרי חצי גמר אפי מול אלכסנדר זברב. הספרדי ניצח 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 במשחק שנמשך 5 שעות ו-27 דקות, השלישי באורכו בתולדות אליפות אוסטרליה. אלקראס כבר הוליך בשתי מערכות ונראה בדרך הבטוחה לגמר, אך התכווצויות ברגליים באמצע המערכה השלישית שינו את התמונה.

זברב חזר למשחק, ניצח בשני שוברי שוויון וגרר את ההתמודדות למערכה חמישית, שבה אף הגיש לניצחון. אלא שאז אלקראס, בעידוד הקהל, סירב לוותר, שבר חזרה, העלה את רמת האנרגיה וסגר עניין בקאמבק מרשים. בסיום הודה שזה היה אחד המשחקים הקשים פיזית בקריירה שלו, והדגיש שהאמונה העצמית היא מה שהחזיק אותו בחיים.

קרלוס אלקראס לא מעכל (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ' – אלמוות במלבורן

אם חצי הגמר הראשון היה אפוס, השני כבר נכנס להיסטוריה. נובאק ג'וקוביץ' גבר על יאניק סינר האמיץ 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 אחרי 4 שעות ו-9 דקות, והעפיל לגמר אליפות אוסטרליה בפעם ה-11 בקריירה. זה היה גמר גראנד סלאם ראשון שלו מאז ווימבלדון 2024, וכעת הוא רחוק ניצחון אחד מתואר גראנד סלאם מספר 25. התקשורת העולמית לא חסכה בסופרלטיבים: “נובאק ג'וקוביץ' הוא הספורטאי הגדול בכל הזמנים, אין על זה כבר ויכוח”, נכתב, ובמקום אחר הוסיפו: “תבדקו בתעודת הזהות שלו, אי אפשר להאמין שהוא בן 38. הוא נתן 14 שנים לסינר והדיח אותו אחרי יותר מארבע שעות של טניס פסיכי. ראינו היסטוריה”.

ג’וקוביץ’ הנרגש אמר בסיום: "אלוהים אדירים, זה סוריאליסטי. שיחקנו ארבע שעות, כמעט עד 2 בלילה. זה הזכיר לי את גמר שש השעות מול נדאל. סינר ניצח בחמשת המשחקים האחרונים בינינו, ואני חושב שאני אצטרך להחליף מספר טלפון. הוא שחקן מדהים, דחף אותי עד הקצה. תודה למרגרט קורט, שנשארה כאן כמעט עד 2 בלילה. אני אוהב את כולכם, זה היה אחד הלילות הכי טובים שחוויתי כאן באוסטרליה".

נובאק גו׳קוביץ׳ מאושר בסיום (רויטרס)

"לא טעיתי לגבי סינר ואלקראס, אמרתי שהם מאוד קשים לניצחון, אבל לא בלתי אפשריים", הוסיף הסרבי. "צפיתי במשחק בין אלקראס לזברב, זה היה מדהים. ניסינו להשתוות לאיכות ולעוצמה שלהם. אני חושב שהכרטיס שלכם היה שווה את זה. אני רוצה 10% מהכרטיסים (צוחק). אני מחכה לראות את אלקראס. הוא גרם לי לשחק מאוחר, למרות שאני כבר כל כך זקן שאני צריך ללכת לישון. זה מרגיש כאילו כבר ניצחתי היום. אני אלחם מול המדורג מספר 1 בעולם, מקווה להתמודד ראש בראש מול אלקראס ולנצח במשחק הזה".

שיאים, מספרים וגמר של דורות

ג'וקוביץ' הגיע לגמר הגראנד סלאם ה-38 בקריירה שלו, יותר מכל שחקן או שחקנית מאז תחילת העידן הפתוח ב-1968, ושמר על מאזן מושלם של 10 ניצחונות ב-10 גמרים באוסטרליה עד כה. מול סינר הוא הציל 16 נקודות שבירה, הפגין חוסן מנטלי נדיר ושוב הוכיח למה במלבורן הוא כמעט בלתי מנוצח.

עבור אלקראס מחכה אתגר עצום: אף אחד לא הצליח לנצח את ג'וקוביץ' בגמר אוסטרלי. מצד שני, הספרדי כבר הוכיח שהוא לא מפחד מהבמה הגדולה, והוא מגיע לגמר הראשון שלו כאן כשהוא רחוק משחק אחד מהשלמת גראנד סלאם אישי והפיכה לצעיר אי פעם שעושה זאת. אחרי חצאי גמר כאלה, נדמה שהגמר במלבורן הוא הרבה מעבר לעוד משחק, זהו עימות שמסמל דור, היסטוריה, ואולי גם חילופי משמרות.