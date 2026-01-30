יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:17
כדורגל ישראלי

דיווח: רוני דיילה יהיה המאמן של מכבי תל אביב

המאמן בן ה-50 שעזב את אטלנטה מה-MLS באוקטובר האחרון ומאז לא עבד צפוי להתמנות לתפקיד, כשהוא צפוי בקרוב להגיע לישראל. אימן גם בברוז' ואבו דאבי

|
רוני דיילה (IMAGO)
רוני דיילה (IMAGO)

על פי דיווח של TV 2, רוני דיילה צפוי להתמנות למאמן מכבי תל אביב. המאמן הנורבגי בן ה-50 נמצא במגעים מתקדמים עם המועדון, ובמקורות המעורים בפרטים נטען כי הצדדים קרובים לסיכום סופי שיסלול את דרכו לתפקיד במקומו של ז’רקו לאזטיץ’.

לפי הדיווח, דיילה אמור להגיע בקרוב לישראל על מנת להשלים את השיחות עם הנהלת מכבי תל אביב. אם יושגו ההבנות האחרונות, הוא ימונה למאמן הקבוצה, שנמצאת כיום במקום השלישי בטבלת ליגת העל.

דיילה נמצא ללא קבוצה מאז שעזב את אטלנטה יונייטד מה-MLS באוקטובר האחרון. מאז סיום דרכו בארצות הברית, שמו נקשר למספר משרות, אך כעת נראה כי היעד הבא שלו יהיה דווקא הכדורגל הישראלי.

רוני דליה (IMAGO)רוני דליה (IMAGO)

עבד באבו דאבי ובלגיה בין היתר

במכבי תל אביב מחפשים מאמן חדש לאחר פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’, בעקבות ההפסד בדרבי להפועל תל אביב 2:1. במועדון מקווים כי מינויו של דיילה יספק יציבות מקצועית וידחוף את הקבוצה חזרה למאבק בצמרת.

עבור דיילה, אם אכן יחתום, מדובר בתחנה נוספת ומאתגרת בקריירה הבינלאומית שלו. לאחר שעזב את הכדורגל הנורבגי, הוא אימן בין היתר בניו יורק סיטי, סטנדרד ליאז’, קלאב ברוז’, אל-ווחדה מאבו דאבי ולבסוף באטלנטה. כעת, לפי הדיווח, כל הסימנים מצביעים על כך שההרפתקה הבאה שלו תהיה בתל אביב.

נציין שכלי התקשורת שפרסם את הידיעה הוא זה שבו דיילה עבד כפרשן בתקופה האחרונה כשלא אימן ומטעמו היה במשחק של אתלטיקו מדריד מול בודו גלימט ביום רביעי האחרון.

