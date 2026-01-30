יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3119-2818הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2233-2318עירוני נשר9
2118-1917הפועל מגדל-העמק10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
2922-3418מכבי יבנה3
2723-3118מ.כ. ירושלים4
2718-2617מ.כ. צעירי טירה5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי יבנה ניצחה 1:4 את דימונה בליגה א' דרום

המחזור ה-18 המשיך: הדרומיים אמנם נשארו במקום השני, אבל יבנה בשיאה כבר במקום השלישי. הפועל רמה"ש ירדה מתחת לקו האדום לאחר הפסד 3:2 לאשדוד

|
אור זוזוט חוגג הראשון של יבנה (יונתן גינזבורג)
אור זוזוט חוגג הראשון של יבנה (יונתן גינזבורג)

במזג האויר נהדר, יצא לו לדרך המחזור ה-18 בליגה א' דרום. אתמול (חמישי) בית"ר יבנה השיגה ניצחון שמיני העונה, לאחר 1:2 על הפועל אזור מהתחתית. היום (שישי) התקיימו להם ארבעה משחקים נוספים, כשבמוקד הניצחון הגדול של מכבי יבנה על מ.ס דימונה, בתוצאה 1:4. בתוך כך, הפועל ניר רמת השרון ירדה אל מתחת לקו האדום. מחר (שבת) ייערכו שלושה משחקים נוספים.

מכבי יבנה – מ.ס. דימונה 1:4

הכל הלך עם יבנה היום. היא הייתה עדיפה, פי כמה וכמה, מדימונה שנראתה כבוייה לעיתים די קרובות. ללא שרון אביטן על הקווים, המחצית הראשונה, בעבור דימונה, נראתה כחלום בלהות. טעויות קריטיות בהגנה הביא את אור זוזוט, הקפטן ורוסלן קוזניצוב, לקבוע 0:2 מהיר בתוך 15 דקות. בהמשך, עידו דוידוב סגר צמד אישי. מנגד, פראס גנאים צימק בדקה ה-38.

המחצית הראשונה הסתיימה באכזבה גדולה מצד דימונה, הרי שאורי נקל שרק כבר לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכות הדרומיים, במצב של 1:3 ליבנה, בזמן שהתייעצות עם מאיה מלניקוב הביאה את נקל לבטל את החלטתו, מה שהביא את שחקני דימונה לצאת מדעתם מדוע הפנדל בוטל. אורי נקל ומאיה מלניקוב נאלצו לרדת לחדר ההלבשה, בתום המחצית הראשונה, בליווי מאבטח.

אור זוזוט חוגג הראשון של יבנה (יונתן גינזבורג)אור זוזוט חוגג הראשון של יבנה (יונתן גינזבורג)

יבנה נראתה, סוף כל סוף, כקבוצה. הכל עבד לה היום. הייתה רגועה על כר הדשא, איכותית וסבלנית עם הכדור. דודי אלון תפס יום טוב מול ההתקפה של דימונה, ההגנה נראתה מצוין וקו הקישור, יחד עם ההתקפה, עבדו כמו שצריך. במחצית השנייה, אפשר היה לראות את משה אסולין, בן ה-37, נכנס לכר הדשא מצד דימונה. האיש שאין שני לו במועדון הדרומי.

על אף ההפסד, דימונה ממשיכה לשמור על המקום השני בטבלה, כשלרשותה 31 נקודות. מי שיכולה להינות מהרגע זו מכבי קריית גת, שתתארח מחר (מוצ"ש) בספורטק בתל אביב, שם תפגוש את שמשון תל אביב המקומית. למכבי יבנה כבר 29 נקודות ולאור הניצחון השמיני העונה, בדומה ליריבה העירונית, בית"ר יבנה, הקבוצה של עופר טסלפפה עלתה אל המקום השלישי והמכובד.

משה אסולין מאוכזב (יונתן גינזבורג)משה אסולין מאוכזב (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירושלים – מכבי קריית מלאכי 2:1

בירושלים רצו להחזיר למלאכי על ההפסד בסיבוב הקודם, הפעם – זה לא צלח. לירושלמים, לקריית מלאכי ולבית"ר יבנה 27 נקודות בצמרת. רועי פדידה העלה את ירושלים ליתרון של 0:1, עם שער שנשמר עד לדקה ה-46 להתמודדות, אז סהר ברמי קבע 1:1. במחצית השנייה, סהר ברמי הבקיע עוד אחד וקבע את תוצאת הסיום. ירושלים עם הפסד שלישי בששת המשחקים האחרונים.

הפועל ניר רמת השרון – מכבי עירוני אשדוד 3:2

רמת השרון יצאה מאוכזבת פעמיים היום. אם לא די בהפסד, הרי שהקבוצה חזרה לביצה וירדה אל מתחת לקו האדום, נוכח ניצחונה של הפועל מרמורק את מ.כ. ירמיהו חולון. כל חמשת השערים במשחק נפלו במחצית הראשונה. אמנון טדלה וטוודרוס דמלאש הבקיעו לרמת השרון, עידן דוד, אליה ביטון ודוד דאודי (שער עצמי) הבקיעו לחבורה של כפיר ניגרקר.

יתר תוצאות ומועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – בית"ר יבנה 2:1 (הבקיע לאזור: רון יוסף; הבקיעו ליבנה: עומר פרוכטמן ואורי אשרם)

מ.כ. ירמיהו חולון – הפועל מרמורק 2:1 (הבקיע לחולון: שון בוסקילה; הבקיעו למרמורק: עלמהונה דמילה וינאי דוד)

מ.כ. כפר סבא – בית"ר נורדיה ירושלים (31/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:15)

שמשון פזטל תל אביב – מכבי קריית גת (31/01, ספורטק צפון מזרחי תל אביב, 20:45)

מ.כ. צעירי טירה – הפועל הרצליה (31/01, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:35)

