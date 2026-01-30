מכבי יבנה ניצחה 1:4 את דימונה בליגה א' דרום

במזג האויר נהדר, יצא לו לדרך המחזור ה-18 בליגה א' דרום. אתמול (חמישי) בית"ר יבנה השיגה ניצחון שמיני העונה, לאחר 1:2 על הפועל אזור מהתחתית. היום (שישי) התקיימו להם ארבעה משחקים נוספים, כשבמוקד הניצחון הגדול של מכבי יבנה על מ.ס דימונה, בתוצאה 1:4. בתוך כך, הפועל ניר רמת השרון ירדה אל מתחת לקו האדום. מחר (שבת) ייערכו שלושה משחקים נוספים.

מכבי יבנה – מ.ס. דימונה 1:4

הכל הלך עם יבנה היום. היא הייתה עדיפה, פי כמה וכמה, מדימונה שנראתה כבוייה לעיתים די קרובות. ללא שרון אביטן על הקווים, המחצית הראשונה, בעבור דימונה, נראתה כחלום בלהות. טעויות קריטיות בהגנה הביא את אור זוזוט, הקפטן ורוסלן קוזניצוב, לקבוע 0:2 מהיר בתוך 15 דקות. בהמשך, עידו דוידוב סגר צמד אישי. מנגד, פראס גנאים צימק בדקה ה-38.

המחצית הראשונה הסתיימה באכזבה גדולה מצד דימונה, הרי שאורי נקל שרק כבר לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכות הדרומיים, במצב של 1:3 ליבנה, בזמן שהתייעצות עם מאיה מלניקוב הביאה את נקל לבטל את החלטתו, מה שהביא את שחקני דימונה לצאת מדעתם מדוע הפנדל בוטל. אורי נקל ומאיה מלניקוב נאלצו לרדת לחדר ההלבשה, בתום המחצית הראשונה, בליווי מאבטח.

אור זוזוט חוגג הראשון של יבנה (יונתן גינזבורג)

יבנה נראתה, סוף כל סוף, כקבוצה. הכל עבד לה היום. הייתה רגועה על כר הדשא, איכותית וסבלנית עם הכדור. דודי אלון תפס יום טוב מול ההתקפה של דימונה, ההגנה נראתה מצוין וקו הקישור, יחד עם ההתקפה, עבדו כמו שצריך. במחצית השנייה, אפשר היה לראות את משה אסולין, בן ה-37, נכנס לכר הדשא מצד דימונה. האיש שאין שני לו במועדון הדרומי.

על אף ההפסד, דימונה ממשיכה לשמור על המקום השני בטבלה, כשלרשותה 31 נקודות. מי שיכולה להינות מהרגע זו מכבי קריית גת, שתתארח מחר (מוצ"ש) בספורטק בתל אביב, שם תפגוש את שמשון תל אביב המקומית. למכבי יבנה כבר 29 נקודות ולאור הניצחון השמיני העונה, בדומה ליריבה העירונית, בית"ר יבנה, הקבוצה של עופר טסלפפה עלתה אל המקום השלישי והמכובד.

משה אסולין מאוכזב (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירושלים – מכבי קריית מלאכי 2:1

בירושלים רצו להחזיר למלאכי על ההפסד בסיבוב הקודם, הפעם – זה לא צלח. לירושלמים, לקריית מלאכי ולבית"ר יבנה 27 נקודות בצמרת. רועי פדידה העלה את ירושלים ליתרון של 0:1, עם שער שנשמר עד לדקה ה-46 להתמודדות, אז סהר ברמי קבע 1:1. במחצית השנייה, סהר ברמי הבקיע עוד אחד וקבע את תוצאת הסיום. ירושלים עם הפסד שלישי בששת המשחקים האחרונים.

הפועל ניר רמת השרון – מכבי עירוני אשדוד 3:2

רמת השרון יצאה מאוכזבת פעמיים היום. אם לא די בהפסד, הרי שהקבוצה חזרה לביצה וירדה אל מתחת לקו האדום, נוכח ניצחונה של הפועל מרמורק את מ.כ. ירמיהו חולון. כל חמשת השערים במשחק נפלו במחצית הראשונה. אמנון טדלה וטוודרוס דמלאש הבקיעו לרמת השרון, עידן דוד, אליה ביטון ודוד דאודי (שער עצמי) הבקיעו לחבורה של כפיר ניגרקר.

יתר תוצאות ומועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – בית"ר יבנה 2:1 (הבקיע לאזור: רון יוסף; הבקיעו ליבנה: עומר פרוכטמן ואורי אשרם)

מ.כ. ירמיהו חולון – הפועל מרמורק 2:1 (הבקיע לחולון: שון בוסקילה; הבקיעו למרמורק: עלמהונה דמילה וינאי דוד)

מ.כ. כפר סבא – בית"ר נורדיה ירושלים (31/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:15)

שמשון פזטל תל אביב – מכבי קריית גת (31/01, ספורטק צפון מזרחי תל אביב, 20:45)

מ.כ. צעירי טירה – הפועל הרצליה (31/01, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:35)