לפני ברצלונה: 1:1 בין מכבי חיפה להפועל ת"א

פחות משבוע לפני המפגש הגדול מול ברצלונה, קבוצת הנוער של מכבי חיפה סיימה ב-1:1 את משחק הצמרת מול הראשונה הפועל תל אביב. החיפאים יכולים לראות את עצמם מקופחים ובצדק.

בתוספת הזמן שחקן מכבי חיפה נועם גולדנברג שהוקפץ מנערים ב' בעט את הכדור לשער כאשר שחקן הגנה של הפועל ת"א נראה מסיט את הכדור בידו למשקוף ללא תגובת השופט דיאב ריאן, שזכה ללא מעט ביקורות מהצד הירוק ובצדק בעיקר בגלל שיפוט חלש במשחק בכלל, ובמקרה של הפנדל שלא נשרק בפרט שחייב את השופט, שגם ככה לא התעלה לרמה גבוהה, לתת פנדל.

“זאת שערוריית שיפוט”

בחיפה החליטו תלונה לאגוד השופטים כנגד השופט ועוזרו. המשחק התקיים בנוכחות מנכ"ל המועדון איציק עובדיה, ראשי הצוות המקצועי ליאור רפאלוב וברק בכר כמו גם לא מעט שחקנים שמשחקים בקבוצה הבוגרת, נבות רטנר, רועי מרדכי ואלעד אמיר הפצוע.

“משחק העונה שלנו, בדקה ה-93 שופט המשחק התעלם מפנדל ברור שהכריע את תוצאת המשחק וכנראה את גורל האליפות”, כעסו במכבי חיפה, שם טענו: “זאת שערוריית שיפוט”. במכבי חיפה זועמים על השופט והקוון שלא הבחינו בעבירת יד שכל צופי המשחק ראו.

חניכיו של איתי מרדכי פתחו בסערה את המשחק כאשר כבר בדקה ה-4 הקבוצה שלו עלתה ליתרון משער של יניב גבאי, שקיבל כדור עומק עבר את השוער ינאל באזדוק והעלה את קבוצתו ליתרון שנמחק בדקה ה-64 מקרן ישירה של תלמי רון, שניצל יציאה לא טובה של מרק גולנקוב.

הרכב מכבי חיפה: מרק גולנקוב, אדם גרימברג, איילון ברוך, איתי סלומון, ארד גייסט, דניאל דרזי, דניאל הדר, ליאם קרגולה, נועם לוי, ניב גבאי ונעם שטייפמן.

הרכב הפועל ת"א: ינאל בזאדוג, אור בכור מסיכה, איליי מורי, איתמר חוסיד, אלון מוסקוביץ', אלעד בן שמעון, גבריאל אליגולאשווילי, גיאורי קופרבה, ישי ברוש, רביד אולצקי ורון תלמי.