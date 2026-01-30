יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
3923-4819מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3623-3619הפועל ב"ש4
3530-5119מכבי נתניה5
3329-3719מכבי פ"ת6
2833-3619הפועל פ"ת7
2836-3019בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2729-2920מ.ס. אשדוד2
2630-3520הפועל כפ"ס3
2442-3220הפועל ראשל"צ4
2233-2920הפועל רעננה5
2138-2320עירוני ק"ש6
2039-2220מכבי הרצליה7
2042-2320הפועל חיפה8
1352-3120הפועל רמה"ש9
848-2220הפועל עכו10

לפני ברצלונה: 1:1 בין מכבי חיפה להפועל ת"א

תיקו לירוקים במשחק הצמרת, בקבוצה מהכרמל טוענים שהשופט התעלם מפנדל ברור בדקה ה-93 ויעבירו מכתב לאיגוד נגד השופט ועוזרו: "זאת שערוריית שיפוט"

|
דניאל דרזי (עמרי שטיין)
דניאל דרזי (עמרי שטיין)

פחות משבוע לפני המפגש הגדול מול ברצלונה, קבוצת הנוער של מכבי חיפה סיימה ב-1:1 את משחק הצמרת מול הראשונה הפועל תל אביב. החיפאים יכולים לראות את עצמם מקופחים ובצדק.

בתוספת הזמן שחקן מכבי חיפה נועם גולדנברג שהוקפץ מנערים ב' בעט את הכדור לשער כאשר שחקן הגנה של הפועל ת"א נראה מסיט את הכדור בידו למשקוף ללא תגובת השופט דיאב ריאן, שזכה ללא מעט ביקורות מהצד הירוק ובצדק בעיקר בגלל שיפוט חלש במשחק בכלל, ובמקרה של הפנדל שלא נשרק בפרט שחייב את השופט, שגם ככה לא התעלה לרמה גבוהה, לתת פנדל.

“זאת שערוריית שיפוט”

בחיפה החליטו תלונה לאגוד השופטים כנגד השופט ועוזרו. המשחק התקיים בנוכחות מנכ"ל המועדון איציק עובדיה, ראשי הצוות המקצועי ליאור רפאלוב וברק בכר כמו גם לא מעט שחקנים שמשחקים בקבוצה הבוגרת, נבות רטנר, רועי מרדכי ואלעד אמיר הפצוע.

איליי מורי מול נועם לוי (עמרי שטיין)איליי מורי מול נועם לוי (עמרי שטיין)

“משחק העונה שלנו, בדקה ה-93 שופט המשחק התעלם מפנדל ברור שהכריע את תוצאת המשחק וכנראה את גורל האליפות”, כעסו במכבי חיפה, שם טענו: “זאת שערוריית שיפוט”. במכבי חיפה זועמים על השופט והקוון שלא הבחינו בעבירת יד שכל צופי המשחק ראו. 

חניכיו של איתי מרדכי פתחו בסערה את המשחק כאשר כבר בדקה ה-4 הקבוצה שלו עלתה ליתרון משער של יניב גבאי, שקיבל כדור עומק עבר את השוער ינאל באזדוק והעלה את קבוצתו ליתרון שנמחק בדקה ה-64 מקרן ישירה של תלמי רון, שניצל יציאה לא טובה של מרק גולנקוב.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
ברק בכר וליאור רפאלוב במשחק (עמרי שטיין)ברק בכר וליאור רפאלוב במשחק (עמרי שטיין)
נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
גיא אליגולאשווילי (עמרי שטיין)גיא אליגולאשווילי (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)
נועם לוי מנסה לחטוף (עמרי שטיין)נועם לוי מנסה לחטוף (עמרי שטיין)
שחר ויזינגר (עמרי שטיין)שחר ויזינגר (עמרי שטיין)
אלעד אמיר (עמרי שטיין)אלעד אמיר (עמרי שטיין)
אור מסיכה (עמרי שטיין)אור מסיכה (עמרי שטיין)
איתי מרדכי (עמרי שטיין)איתי מרדכי (עמרי שטיין)
שחקני הפועל תל אביב בנוער חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל תל אביב בנוער חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל תל אביב בנוער חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל תל אביב בנוער חוגגים (עמרי שטיין)

הרכב מכבי חיפה: מרק גולנקוב, אדם גרימברג, איילון ברוך, איתי סלומון, ארד גייסט, דניאל דרזי, דניאל הדר, ליאם קרגולה, נועם לוי, ניב גבאי ונעם שטייפמן.

הרכב הפועל ת"א: ינאל בזאדוג, אור בכור מסיכה, איליי מורי, איתמר חוסיד, אלון מוסקוביץ', אלעד בן שמעון, גבריאל אליגולאשווילי, גיאורי קופרבה, ישי ברוש, רביד אולצקי ורון תלמי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */