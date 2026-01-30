יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הדגשים וההנחיות של המשטרה לקהל בסמי עופר

המשטרה נערכת למפגש בין מכבי חיפה לעירוני טבריה מחר ב-19:30, השערים ייפתחו החל מ-17:30. וגם: הכבישים שייסגרו, האיסורים והקנסות. כל המידע כאן

|
משטרה (חגי מיכאלי)
משטרה (חגי מיכאלי)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק ליגת העל בין מכבי חיפה לעירוני טבריה, שייערך מחר (שבת) ב-19:30 באצטדיון סמי עופר בחיפה. פתיחת שערי האצטדיון תתבצע כבר בשעה 17:30, והמשטרה ממליצה לאוהדים להקדים את הגעתם בשל הבידוק הקפדני הצפוי בכניסות.

במקביל לקיום המשחק צפויים שיבושי תנועה ועומסים משמעותיים באזור הכרמל ומרכז חורב. החל מהשעה 18:30 צפויים שיבושים בשדרות מוריה מכיכר ספר לכיוון מרכז חורב, ובשעה 19:00 צפויים עומסים בצומת חורב מכל הכיוונים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לגלות סבלנות, להישמע להנחיות השוטרים ולהיערך בהתאם לשינויים הזמניים בהסדרי התנועה.

לנהגים המתכננים להגיע לאזור האצטדיון נמסר כי לא תותר הגעה לסביבת סמי עופר למי שאינו בעל תו חניה או תושב שכונת נאות פרס. מומלץ לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מנסיעה דרך מרכז חורב. למגיעים מצפון מומלץ להשתמש בכביש 4 או במנהרות הכרמל דרך מחלף חוף הכרמל, בעוד שלמגיעים משכונות הכרמל מומלץ לרדת מההר דרך צירים חלופיים ולהמשיך משם בדרכים עוקפות שאינן עוברות באזורי החסימה.

קהל אוהדי מכבי חיפה (חגי מיכאלי)קהל אוהדי מכבי חיפה (חגי מיכאלי)

דגשים והנחיות לקהל

המשטרה מדגישה כי ניהול המשחק הוא באחריות אזרחית בהתאם לחוק הספורט, והתערבות משטרתית תיעשה רק במידת הצורך ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. בכניסה לאצטדיון ייערך בידוק קפדני שיכלול אוהלי בידוק, מערכות שיקוף והגברת מערך מצלמות האבטחה. הפעלה או השלכה של אבוקות או אמצעי פירוטכניקה עלולה להביא להפסקה מיידית של המשחק, ותבוצע אכיפה בנושא זה בהתאם לחוק.

חל איסור על הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים, כגון מסכות סקי או פריטים העלולים לשמש ככלי תקיפה. אוהדים שיגיעו עם פריטים אסורים יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח ולהרחקה ל-30 ימים ממשחקי כדורגל. כמו כן, לא תותר הכנסת נשק, אלכוהול או רחפנים לתחומי האצטדיון, ולא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול. הכנסת ציוד עידוד תתאפשר רק באישור המשטרה, ומעבר בין שערים או אי ציות להנחיות הסדרנים והשוטרים ייחשבו לעבירה על החוק.

לצד זאת, יופעל מערך תחבורה ציבורית מתוגבר, כולל קו 1 ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, שיקבל עדיפות בצירי התנועה. בסיום המשחק יוצב מערך מטרוניות מתוגבר בסמוך לאצטדיון על כביש 4, ליד צומת הפסל. חניונים מוסדרים יופעלו בסמוך לאצטדיון, ובהם חניון עפר ליד בניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק וחניון קסטרא. במשטרה קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות, לשמור על החוק והסדר הציבורי, ולהבטיח קיום משחק באווירה ספורטיבית ובטוחה לפניו, במהלכו ולאחר סיומו.

