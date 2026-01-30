חודדה: אנחנו נצטרך לנטרל את רעשי הרקע

עירוני טבריה תפגוש מחר (שבת, 19:30) את מכבי חיפה בסמי עופר, במסגרת המחזור ה-21 בליגת העל, כשכל ההכנה המקצועית של הקבוצה עמדה בצל פרשת החוזים הכפולים, דרישת תובע ההתאחדות להפחית 30 נקודות ממאזנה ולהשעות מספר שחקנים לחצי שנה. במועדון משדרים כלפי חוץ עסקים כרגיל ומסרבים להתייחס לפרשה, אך מתחת לפני השטח מודים כי הדבר מאוד פוגע בהכנה המקצועית.

גם מקצועית, טבריה נמצאת ביכולת פחות טובה בשלושת המשחקים האחרונים, בהם צברה רק נקודה אחת מול הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים ובני סכנין, כשגם מול הקבוצה מהבירה הקבוצה נחלצה מהפסד נוסף רק בתוספת הזמן. בסיבוב הקודם הצליחו הצפוניים לכפות תיקו דרמטי על מכבי חיפה, כאשר גיא חדידה השווה 6 דקות בתוך תוספת הזמן ל-1:1.

גיא חדידה, קפטן הקבוצה, שנעדר בחודש האחרון, עקב הקרע בשריר הירך האחורי, חזר לאימונים חלקיים, אך עדיין לא יהיה בסגל הקבוצה. מוחמד אוסמן, שחזר מאליפות אפריקה בשבוע שעבר ועלה מהספסל בתיקו מול סכנין, עשוי לחזור להרכב מחר. חודדה תירגל לסירוגין הרכב עם שלושה בלמים באימון המסכם.

פיטר מייקל (עודד חסין, עירוני טבריה)

אלירן חודדה, מאמן טבריה, אמר לקראת המשחק: "מכבי חיפה יריבה איכותית וקשה בטח ובטח בסמי עופר עם התמיכה של הקהל שלה, לנו יש את המטרות והצרכים שלנו ונגיע לשם במטרה לקחת נקודות".

“נצטרך לנטרל רעשי רקע”

חודדה גם נשאל כיצד אפשר להכין קבוצה, תחת כל הפרשה של החוזים הכפולים ואמר: "ברור לכולם שאנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת ומאתגרת. נצטרך לדעת לנטרל רעשי הרקע ולמקד את האנרגיה שלנו לדברים שיש לנו שליטה עליהם, שזה בכר הדשא".

דוד קלטינס דיבר גם הוא ונשאל מה גורם לקבוצה להיראות פחות טוב במשחקים האחרונים וענה: "אני חושב שבמשחקים נגד הפועל פתח תקווה והפועל ירושלים ספגנו שערים מוקדמים, ששיבשו לנו את תוכנית המשחק והקשו עלינו לצאת קדימה ולייצר מצבים מסוכנים, נגד סכנין עמדנו טוב יותר הגנתית אבל עדיין ספגנו שער מיותר ואני שמח שאחריו הצלחנו להפגין אופי, לצאת קדימה ולכבוש שער שוויון יקר.

“אנחנו צריכים להמשיך להיות ממושמעים בהגנה, לדעת לשמור על שער נקי ואני מאמין שזה גם יהיה המפתח שלנו מבחינה התקפית, במיוחד בסוג משחקים כמו נגד מכבי חיפה בסמי עופר".

עידו שרון (עודד חסין, עירוני טבריה)

קלטינס: “תמיד יש מה להפסיד”

קלטינס נשאל האם דווקא במשחק הקרוב הם מרגישים יותר בנח, כי לכאורה אין להם מה להפסיד וענה: "אין דבר כזה אין מה להפסיד, תמיד יש מה להפסיד ואנחנו השחקנים יודעים שכל מה שתלוי בנו אנחנו חייבים לעשות, לקחת נקודות על המגרש ולא להתעסק ברעש מסביב.

“ברור לכולנו שיהיה משחק קשה נגד יריבה איכותית, אבל אנחנו השחקנים מאמינים בעצמנו, יודעים שעשינו הכנה טובה למשחק, הוכחנו השנה שאסור להספיד אותנו וניתן הכל כדי לייצר שוב מומנטום חיובי דווקא מהמשחק המאתגר הזה".

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דוד קלטינס, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, ניב גוטליב, דניאל גולאני ואיתמר שבירו (סטניסלב בילנקי)