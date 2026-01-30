שובו של הדרבי האיברי: ריאל מדריד מול בנפיקה

ריאל מדריד נגד בנפיקה. הקבוצה הגדולה ביותר של ספרד נגד הקבוצה הגדולה ביותר של פורטוגל. הקרב הענק של חצי האי האיברי. זה היה יכול להיות אדיר, נכון? אחרי הכל, המרחק בין מדריד לליסבון זהה למרחק בין מדריד לברצלונה. ברור שיש כאן פוטנציאל לקלאסיקו נוסף, אך הבעיה היא כי הקבוצות האלה לא נפגשו במסגרת רשמית במשך יותר מ-60 שנה. מדהים, אבל עובדה.

ב-1962 ניצחה בנפיקה את ריאל בגמר גביע האלופות באמסטרדם. היא הייתה אז האלופה המכהנת, הלבנים רצו להחזיר את הגביע לידיהם אחרי שאיבדו אותו ב-1961 בתום 5 זכיות רצופות. פרנץ פושקאש הבקיע שלושער במחצית הראשונה, וריאל הובילה 2:3 בהפסקה, אבל הפורטוגלים ביצעו קאמבק במחצית השנייה. מריו קולונה האגדי הישווה, אוזביו הבקיע את שני השערים המכריעים לזכות הקבוצה של המאמן ההונגרי-יהודי בלה גוטמן, והנשרים חגגו 3:5 היסטורי.

הנקמה הייתה על הפרק כאשר השתיים הוגרלו ברבע גמר גביע האלופות ב-1965, אך היא לא יצאה לפועל. בנפיקה אירחה את המשחק הראשון באיצטדיון האור, ופשוט רמסה את הספרדים. אוזביו שוב חגג צמד, קולונה שוב היה בין הכובשים, והנשרים שוב רשמו חמישיה – הפעם 1:5. אוזביו המיתולוגי הרשית גם בגומלין בסנטיאגו ברנבאו. ריאל ניצחה 1:2 משער של פאקו חנטו, אך זה לא ממש ניחם אותה. העליונות של בנפיקה הייתה מוחלטת.

פרנץ פושקאש (רויטרס)

וזהו. שם זה נגמר. עד יום רביעי האחרון לא היו יותר משחקים בין ריאל מדריד לבנפיקה. היריבות המופלאה הזו, שהבטיחה כה רבות, לא התפתחה כי היא לא התקיימה. אז עכשיו הגורל מתקן את המעוות, כי בחורף הנוכחי יש לנו 3 מפגשים בין האימפריות האיבריות. משחק המפגשים ביניהן במסגרת אירופית יוכפל תוך חודש, וזה מתאפשר כי במחזור הנעילה של שלב הליגה סיפקו השתיים דרמה משובחת שנכנסה הישר לפנתאון.

לו הייתה ריאל נמנעת מהפסד באצטדיון האור, היא הייתה מסיימת בטופ 8, נמנעת מהשתתפות בשלב הפלייאוף שהייתה כה מיותר מבחינתה, ועל הדרך מדיחה את בנפיקה מהמפעל. הנשרים היו זקוקים לניצחון כנגד כל הסיכויים כדי לשרוד, ולקראת שריקת הסיום התברר שהוא חייב להיות בהפרש שני שערים בהתאם להתפתחויות במשחקים האחרים. אז אנטולי טרובין, השוער האוקראיני של בנפיקה, נגח את השער היקר הזה בשנייה אחרונה, וקבע 2:4 לעיניו ההמומות של יריבו על אפודת השוער בנבחרת, אנדריי לונין שישב על ספסל ריאל.

זה קרה אחרי ששני שחקני ריאל, ראול אסנסיו רודריגו, ספגו כרטיסים אדומים. הברזילאי הורחק כי מחה על פסילת השער של קיליאן אמבפה, שכמעט השלים שלושער. היצרים להטו, ועל הקווים חגג יותר מכולם ז'וזה מוריניו. אחד האקסים המיתולוגיים של ריאל, האיש שעיצב במידה לא מבוטלת את ההיסטוריה המודרנית שלה אך לא הצליח להגשים חלום ולהצעיד אותה לזכייה העשירית בליגת האלופות, היכה בה כעת כיריב מר.

ג'וד בלינגהאם בין שני שחקני בנפיקה (רויטרס)

אז עכשיו, בזכות ההגרלה המופלאה, הוא יפגוש אותה שוב. פעמיים. תחילה יארח מוריניו שוב את ריאל באצטדיון האור, ובחלוף שבוע יגיע גם לסנטיאגו ברנבאו שהיה פעם ביתו. הדרמות בין ריאל לבנפיקה נמנעו מאיתנו, ורוב האנשים שחזו בקרבות בשנות ה-60 כבר לא בין החיים, אבל עכשיו אנחנו מקבלים את הפיצוי האולטימטיבי. זה הולך להיות פנומנלי, ואל תשכחו כי מבחינה היסטורית ידע של בנפיקה על העליונה.

יש לנשרים באדום 3 ניצחונות על ריאל – וכולם חשובים מאוד. לריאל יש ניצחון בודד – וגם הוא חסר ערך. התוצאה המצטברת ב-4 המשחקים שנערכו עד כה הוא 7:15 לטובת בנפיקה, כלומר היא הבקיעה כמעט 4 שערים למשחק בממוצע. אוזביו וקולונה יביטו על המתרחש מלמעלה ויהנו. הם מחזיקים אצבעות למוריניו שיהנה עד הגג מההזדמנות שנפלה בחלקו ויפיק ממנה את המקסימום מבחינה תקשורתית. הוא אמנם טוען כי אלברו ארבלואה, המאמן הטרי של ריאל, היה עבורו "כמו בן", אבל הוא יקריב את הבן הזה בשמחה. ואם ריאל תודח, מי יודע מה יהיה אורך הקדנציה של ארבלואה.

ז'וזה מוריניו (IMAGO)

המשחקים יהיו בצל הדרבי האיברי, אך גם הם צפויים להיות איכותיים

בודה גלימט, שנושמת אוויר פסגות, חוללה סנסציות מדהימות בינואר עם ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד. מבחינה מתמטית, כמעט ולא היה לה סיכוי לעלות, אבל היא עשתה את זה, ועכשיו אף אחד לא יוכל לספר לנורבגים שיש משימות בלתי אפשריות. הם הוגרלו מול אינטר? אז הם ינסו לכבוש כמה שיותר שערים מול אינטר. אחרי ניצחונות על ארלינג הולאנד וחוליאן אלברס, אפשר להעיף מהדרך גם את לאוטרו מרטינס.

שחקני בודה גלימט חוגגים (רויטרס)

מחזיקת הגביע הגאה פריז סן ז'רמן לא הצליחה לסיים בטופ 8 בגלל תוצאות גרועות במחזורים האחרונים, וקיבלה – בדיוק כמו לפני שנה – יריבה מהליגה הצרפתית בשלב הפלייאוף. ב-2025 התחיל המסע הקסום של לואיס אנריקה עם עשיריה במצטבר לרשת ברסט, אבל האם המפגשים מול מונאקו יהיו קלים גם כן? במשחק הליגה בנובמבר, ניצחה מונאקו 0:1, ואולי זה מאותת על מאבק צמוד שעשוי להתפתח ב"דרבי האקסיות של אמבפה". כוכב ריאל, אגב, צפוי להיות בעד מונאקו כאן.

לואיס אנריקה (IMAGO)

אתלטיקו מדריד, שגילתה חוסר יציבות לאורך שלב הליגה, מקבלת מוקש לא פשוט בדמותה של ברוז' החצופה. סגנית אלופת בלגיה כבר נתנה פייט גדול לברצלונה, והייתה ראויה לנצח במשחק שהסתיים לבסוף בתיקו 3:3. אין לה מה להפסיד כאן, והיא תלך על כל הקופה מול דייגו סימאונה ששוקל את המשך דרכו. אם יפסיד לברוז', זה עשוי להיות אקורד הסיום של צ'ולו כמאמן אתלטיקו בליגת האלופות.

אחד המשחקים הגדולים ביותר בתולדות אולימפיאקוס היה הניצחון 2:6 על לברקוזן, במחזור הראשון בשלב הבתים בספטמבר 2002. במחזור השני הובסו היוונים 3:0 בידי מכבי חיפה ולא מינפו את ההצלחה כלל, אבל השישייה ההיא מול הפינאליסטית של ליגת האלופות רשומה באותיות זהב בספרי ההיסטוריה בפיראוס. לפני שבוע, כולם ביוון נזכרו בה כאשר אולימפיאקוס ניצחה את לברקוזן שהגיעה לביקור מחודש בחלוף כמעט רבע מאה. אולימפיאקוס ניצחה "רק" 0:2, ובזכות ההגרלה מקבלת מפגשים חדשים מול היריבה האהובה שלה בשלב הפלייאוף. האם לברקוזן תוכל לנקום הפעם?

המפגשים בין יובנטוס לגלאטסראיי יהיו מרגשים במיוחד עבור קנאן יילדיז. כוכבה הצעיר של הגברת הזקנה אמנם נולד בגרמניה, אך הוא בחר לייצג את נבחרת טורקיה, וקרבות מול האריות מאיסטנבול יהיו דרמטיים מבחינתו. מבחינה היסטורית, אגב, יש ליובנטוס ניצחון בודד על גלאטסראי ב-6 משחקים, בעוד הטורקים ניצחו פעמיים.

קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)

אטאלנטה הביסה את לברקוזן בגמר הליגה האירופית ב-2024 בדרך להנפה ההיסטורית, ויהיה לה ביטחון עצמי לא מבוטל במפגשים מול בורוסיה דורטמונד – ייתכן שהיא אפילו רואה את עצמה כפייבוריטית. ניוקאסל בוודאי מועמדת לעבור לשלב הבא במפגשים מול קרבאח, אבל אלופת אזרבייג'אן היא קבוצה אמיצה ומלוכדת שרשמה מספר סנסציות, כולל 2:3 על בנפיקה באיצטדיון האור במחזור הראשון. במידה מסוימת, היא תרמה לכך שמוריניו מונה למאמן הנשרים, ולחידוש הדרבי האיברי במלוא הדרו. רק על זה צריך להגיד לה תודה, ואולי היא מכינה לנו הפתעה נוספת.