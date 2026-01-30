בב"ש מחפשים ניצחון חוץ בריינה אחרי 4 שנים

הפועל באר שבע השלימה הבוקר (שישי) את ההכנות לקראת פתיחת צמד המפגשים מול מכבי בני ריינה, שייערכו באצטדיון בראל בנוף הגליל. המשחק הראשון, והחשוב מבין השניים, יתקיים מחר במסגרת הליגה, כשביום רביעי ייפגשו הקבוצות שוב הפעם ברבע גמר גביע המדינה.

במועדון מבינים שהמשחק מחר הולך להיות קשה מאוד, למרות המיקומים המנוגדים בטבלה. בבאר שבע כבר 4 שנים לא ניצחו את ריינה במשחק חוץ, כך שהם מבינים שיצטרכו להביא מעצמם הרבה יותר. "זה שלא ניצחנו שם 4 שנים, אומר הרבה על הקושי שיש לנו איתם. הם מתעלים מולנו בכל משחק, נהיה חייבים להתעלות גם כדי לחזור עם הנקודות", אמרו בקבוצה.

הקבוצה של רן קוז’וק סיימה את האימון המסכם ולאחר מכן יצאה לבית מלון בצפון, שם תשהה עד המשחק. בבאר שבע יגיעו להתמודדות בסגל חסר. אליאל פרץ, שסובל מפציעה בעין, לא יעמוד לרשות המאמן וגם השתתפותו במשחק הגביע בספק גדול. בנוסף ייעדרו מיגל ויטור המורחק והלדר לופס, שחזר רק לאחרונה מפורטוגל והצטרף לאימונים אחרי מתיחה בשריר התאומים.

אליאל פרץ. לא ישחק (מרטין גוטדאמק)

ההתלבטויות של קוז’וק

בצד המקצועי, גיא מזרחי צפוי לשוב להרכב, כאשר קוז’וק מתכנן חזרה למערך עם ארבעה שחקני הגנה. ההתלבטות המרכזית נוגעת לזהות המחליף של פרץ בקישור על פי האימונים האחרונים, ההתמודדות היא בין שי אליאס לחמודי כנעאן.

עד כה נטה המאמן להעניק עדיפות לאליאס, אך היכולת והכניסה ההדרגתית של כנעאן לעניינים עשויות להוביל אותו לפתוח לראשונה בהרכב בליגה. גם בעמדת השוער טרם התקבלה החלטה סופית, אך ההערכה היא שאופיר מרציאנו יפתח במשחק הליגה, בעוד רועי אליאסי ישמור על מקומו בין הקורות בגביע.