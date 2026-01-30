יום שישי, 30.01.2026 שעה 14:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

גליל עליון הודיעה על החתמתו של זאהיר פורטר

רכש חדש לצפוניים מליגת ווינר: הגארד, שמגיע מריגה והעמיד ממוצעים של 15.8 נק', 4 ריב' ו-3.2 אס' למשחק, נוחת אצל האדומים: "לא מפחד לקחת אחריות"

|
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)

רכש חדש להפועל גליל עליון. המועדון מליגת ווינר סל הודיע היום (שישי) על החתמתו של הגארד זאהיר פורטר, שמגיע מריגה. כך נכתב בהודעה הרשמית:

“מועדון הכדורסל הפועל גליל עליון שמח לבשר על החתמתו של זאהיר פורטר. הוא סקורר טבעי המשחק בעמדות הגארד, ומביא איתו קליעה מגוונת, חדירה לסל ואגרסיביות התקפית.

“יש למה לצפות”

“מדובר בשחקן המשחק בקצב גבוה, יודע לייצר נקודות ולא מפחד לקחת אחריות ברגעים החשובים. פורטר מצטרף אלינו מריגה (BCL), שם העמיד ממוצעים של 15.8 נק', 4 ריב' ו־3.2 אס' למשחק. ברוך הבא למשפחה האדומה, זאהיר. יש למה לצפות. יאללה גליל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */