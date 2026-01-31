יום שבת, 31.01.2026 שעה 11:09
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2535-2121ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

לוקח יותר בקלות: השינוי הגדול בגישתו של פדרי

קשר בארסה קיבל את הפציעה שספג בפראג בצורה שונה לחלוטין מהקודמת, אז עבר תקופה מנטלית קשה. הפעם הוא שומר על מצב רוח חיובי, והחלמתו מתקדמת היטב

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

פדרי נפצע בפראג מול סלביה ב-21 בינואר. בברצלונה הודיעו אז כי הקשר צפוי להיעדר כחודש, ולכן חזרתו, לפחות על הנייר, מתוכננת לסוף פברואר. בהקשר הזה, ההעפלה הישירה של הקבוצה לשמינית גמר ליגת האלופות הייתה בשורה חיובית כפולה עבור השחקן.

פדרי היה מגיע בקושי רב לשלב פלייאוף אפשרי באירופה, במיוחד למשחק הראשון, כך שהעובדה שהקבוצה סיימה במקום החמישי בשלב הליגה הקלה הן על המועדון והאנזי פליק והן על השחקן עצמו, שכבר יודע שלא יחמיץ אף מפגש מכריע במפעל הבכיר ביבשת. בנוסף, ההעפלה מאפשרת לו להמשיך בשיקום ללא כל לחץ.

קיבל את המצב בהבנה

מי שנמצא סביבו ביום יום במתחם האימונים מספר שהספרדי התמודד עם המכה הזו בצורה שונה לחלוטין מהפציעה הקודמת. אז הוא עבר תקופה קשה מאוד מבחינה מנטלית, בעוד שכעת הוא נראה חזק יותר בראש, רגוע, ועם שינוי גישה ברור. פדרי מבין שכשהוא יחזור, הכל עדיין יהיה פתוח, מעבר לגביע המלך, שם ברצלונה תנסה להמשיך הלאה באלבסטה, וההבנה הזו עוזרת לו להכניס את הדברים לפרופורציות.

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

גם תהליך ההחלמה מתקדם היטב, והשחקן שומר על מצב רוח חיובי מאוד. הוכחה טובה לכך הייתה הראיון שהעניק השבוע במתחם האימונים לגרהאם האנטר, עיתונאי בכיר המזוהה עם אופ"א, כחלק מהסדרה הדוקומנטרית שהארגון מצלם מדי עונה על ליגת האלופות. באופ"א בחרו בפדרי כאחת הדמויות הבולטות של המהדורה הנוכחית, והשיחה הייתה מקצועית לחלוטין, טקטית, ממוקדת במשחק עצמו ובמצבה של ברצלונה.

“במהלך הראיון הפגין פדרי אופטימיות הן לגבי תהליך ההחלמה שלו והן לגבי העונה שעוברת על הקבוצה, והציג דימוי רחוק מאוד מהדאגה שליוותה אותו בפציעה הקודמת. הפעם, הקשר קיבל את ההפסקה מהמשחקים בבגרות, בביטחון, ובתחושה ברורה שהוא יחזור בדיוק בזמן למה שבאמת חשוב”, ניתחו בתקשורת בברצלונה.

