"ארסנל עלולה להיות האלופה הכי גרועה אי פעם"

הניצחון על קייראט אפשר לארסנל לסגור שלב ראשון מושלם בליגת האלופות: היא סיימה במקום הראשון עם מאזן מושלם של 21 מ-21 נקודות. ארסנל מובילה את הפרמייר ליג, 4 נקודות לפני מנצ'סטר סיטי, ועדיין חיה גם בגביע האנגלי, שם תפגוש את וויגאן בשלב 32 האחרונות, וגם בגביע הליגה, לאחר שניצחה את צ'לסי 2:3 במשחק הראשון של חצי הגמר.

התמונה האידאלית הזו הועכבה מעט בעקבות שלושה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון: תוצאות 0:0 מול ליברפול ונוטינגהאם פורסט, והפסד ביתי 3:2 למנצ'סטר יונייטד באמירויות. "מיני-משבר" שהבליט שוב את בעיית השערים, לא רק של ויקטור יוקרש, אלא של כל מערך ההתקפה שמנהל מיקל ארטטה. אם מחברים את מספרי ההבקעה לעומת הופעות של חלוצי התותחנים, על פי מחקר של סקיי ספורטס, מתקבלת תוצאה מביכה של 1 מ-73, נתון שהדליק נורות אזהרה באמירויות.

בצורת החלוצים של ארסנל

סאקה → 0 שערים ב-13 משחקים (כל המסגרות)

מרטינלי → 0 שערים ב-13 משחקים (פרמייר ליג בלבד)

יוקרש → 0 שערים ב-11 משחקים (פרמייר ליג בלבד וללא פנדלים)

מדואקה → 0 שערים ב-25 משחקים (פרמייר ליג בלבד)

טרוסאר → שער ב-11 משחקים (כל המסגרות)

מעבר לתרחישים היפותטיים של כדורגל, קיימת מציאות חדה וברורה. לפי סקיי ספורטס, לארסנל אחוז השערים השלישי הנמוך ביותר של חלוציה בפרמייר ליג: 16 מתוך 42 שערים, 38%. וזה לא הכל. למרות שהיא מובילת הטבלה, ל-4 קבוצות אחרות בפרמייר ליג יש אחוז שערים צפויים גבוה יותר, 1.12, נתון שנמוך משמעותית מזה של 4 האלופות האחרונות: 1.74 (ליברפול 2024/25), 1.13 (מנצ'סטר סיטי 2021/22), 1.57 (מנצ'סטר סיטי 2022/23) ו-1.59 (מנצ'סטר סיטי 2023/24).

שחקני ארסנל (IMAGO)

ארטטה, עם זאת, מעדיף לראות את הכוס חצי מלאה: "אנחנו רוצים שהמספרים האלה יהיו גבוהים יותר, אבל אנחנו רק 3 שערים, זה בעצם 5, מאחורי הקבוצה הטובה ביותר. אנחנו לא רחוקים כל כך. אנחנו שואפים להיות הטובים ביותר בכל הסטטיסטיקות, אבל חשוב מאוד שנדע לפרש אותן בצורה שתועיל לשחקנים שלנו".

מלכי השערים של ארסנל בפרמייר ליג

טרוסאר → 5 שערים

יוקרש → 5 שערים

מיקל מרינו → 4 שערים

סאקה → 4 שערים

רייס → 4 שערים

אזה → 4 שערים

שער עצמי → 4 שערים

סובימנדי → 3 שערים

גבריאל מגלאייש → 3 שערים

טימבר → 2 שערים

מרטינלי → 1 שער

קלאפיורי → 1 שער

אודגור → 1 שער

גבריאל ז'זוס → 1 שער

"בהתחלה הם היו יכולים לנצח רק ממצבים נייחים"

כעת, באופן פרדוקסלי, זו ארסנל שנמצאת תחת אש. "זוכרים את פתיחת העונה? הם היו יכולים לנצח משחקים רק בזכות מצבים נייחים. אם ארסנל תזכה בפרמייר ליג, היא עלולה להיות הקבוצה הגרועה ביותר אי פעם שזוכה באליפות. אם תחשבו על בחירת 4 חלוצים ל'נבחרת העונה', איזה שחקן של ארסנל ייכנס לשם? היחיד אולי הוא סאקה, וגם הוא לא היה מבריק", תהה פול סקולס בסקיי.

פול סקולס (רויטרס)

ג'יימי קראגר הצטרף לביקורת: "אני עדיין חושב שארסנל תזכה באליפות ושהיא הקבוצה הטובה ביותר, אבל חסרה לה 'איכות' מהקישור קדימה. אני חושב שזו יותר בעיית יצירה מאשר סיומת. הם לא מייצרים מספיק מצבים לחלוצים, ולכן גבריאל ז'זוס, האברץ ויוקרש לא הצליחו".

"אני חושב שזו הסיבה שהם עדיין לא זכו בפרמייר ליג. חסר להם סלאח, הולאנד או דה בריינה, אז הם ינסו לזכות באליפות בדרך אחרת. אם זה יקרה, הסיבה העיקרית תהיה שני הבלמים, השוער ורייס", התעקש שחקן ליברפול לשעבר בסקיי.

גם ארסן ונגר השמיע ביקורת מרומזת אחרי ההפסד ליונייטד: "השערים ממחישים מעט את האופן שבו שתי הקבוצות שיחקו. ליונייטד הייתה לכידות טובה, בעוד ארסנל הוגדרה על ידי כוח ומאבק ברחבה, כפי שניתן היה לראות בקרן שהובילה לשער השני. גם השער הראשון לא הגיע ממהלך נקי. ארסנל נתנה את הכל, אבל היה חסר לה מעט סבלנות ולכידות טכנית", הדגיש מאמן התותחנים לשעבר.

ארסן ונגר (רויטרס)

גל ביקורת, מיעוט מהאוהדים אף שרקו בוז מול מנצ'סטר יונייטד, נבלם על ידי ארטטה עוד לפני המשחק מול קייראט: "עצרנו כדי לחשוב איך אנחנו רוצים לגשת לסיום העונה. התשובה פשוטה. הרווחנו את הזכות להיות בעמדה חזקה ב-4 מפעלים, ואנחנו הולכים להעביר את 4 החודשים הבאים בשמחה, עם הרבה אומץ ועם האמונה שאנחנו הולכים לנצח".

מאמן התותחנים פנה גם לאוהדים בבקשה להתגייס: "זו תהיה המנטליות. אני רק מקווה שכל מי שקשור למועדון, במיוחד האוהדים, יצטרף אלינו, כי כך אנחנו הולכים לחוות את זה. מגיע לנו". עכשיו נשאר רק שהתותחים יתחילו לירות שוב, בכיוון הנכון.