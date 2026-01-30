יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:09
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5069-536746דטרויט פיסטונס
64%5141-550347בוסטון סלטיקס
62%5191-538947ניו יורק ניקס
58%5647-569150טורונטו ראפטורס
57%5700-580549קליבלנד קאבלירס
54%5522-554248פילדלפיה 76'
52%5103-509444אורלנדו מג'יק
51%5828-577849שיקגו בולס
48%5919-585450אטלנטה הוקס
46%5940-591850מיאמי היט
44%5707-583850שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
28%5272-500346ברוקלין נטס
27%5740-532548אינדיאנה פייסרס
27%5441-505045וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
69%5032-528745סן אנטוניו ספרס
67%5634-582549דנבר נאגטס
67%5094-540146יוסטון רוקטס
62%5192-537647פיניקס סאנס
58%5669-585050גולדן סטייט ווריורס
58%5759-593950מינסוטה טימברוולבס
53%5457-533847לוס אנג'לס לייקרס
49%4986-500945לוס אנג'לס קליפרס
46%5654-557848פורטלנד בלייזרס
44%5511-547248דאלאס מאבריקס
35%5420-527746ממפיס גריזליס
31%6133-575948יוטה ג'אז
27%5894-543749סקרמנטו קינגס
26%5705-538947ניו אורלינס פליקנס

"פורטלנד רק מתחילה לגלות כמה אבדיה גדול"

בארה"ב ממשיכים לעסוק בעתיד יאניס שעל הכוונת בבלייזרס, והפעם הישראלי במרכז הדיון: ההסתייגות מהאפשרות שישחקו יחד והמספרים שמחזקים את הדילמה

|
יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (רויטרס)
יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (רויטרס)

הדיווחים על כך שיאניס אנטטוקומפו עשוי לעזוב את מילווקי כבר בקיץ, ואולי אפילו עד דדליין הטריידים הקרוב, הציתו דיון סוער ברחבי ה-NBA. בפורטלנד, השם שלו הוזכר כמעט מיד בהקשר של הטרייל בלייזרס, מהלך שהיה מטלטל את המועדון ואת כל המערב. בתקשורת המקומית בפורטלנד ניסו לפרק את הרעיון לגורמים, היתרונות, החסרונות והמחיר האמיתי שיידרש כדי לצרף שחקן בקנה מידה כזה.

מצד אחד, אין עוררין על גודל השחקן. יאניס הוא שחקן ייחודי, כזה שאין לו תחליף אמיתי בליגה, מהסוג שלא ניתן לדראפט או לפתח בתהליך רגיל. צירופו היה מקפיץ את פורטלנד מיידית לרמה תחרותית שהיא לא חוותה בשנים האחרונות. מצד שני, מדובר בעסקה יקרה במיוחד, גם מבחינת שכר וגם מבחינת נכסים, ובפורטלנד מבהירים שאין כאן סיפור של "אהבה ממבט ראשון". קבוצות חזקות יותר יציעו חבילות מפתות, ולא בטוח שיאניס עצמו יראה בפורטלנד יעד עם סיכויי אליפות גבוהים יותר מאשר במילווקי.

דני אבדיה, הקלף המרכזי

דווקא בתוך כל השיח על יאניס, דני אבדיה הפך לדמות המפתח בדיון. בתקשורת בפורטלנד הובהר שמילווקי תכוון בראש ובראשונה אליו כחלק מעסקה אפשרית. "היעד המתבקש עבור הבאקס יהיה דני אבדיה. הוא לא יאניס, אבל העונה הוא מעמיד ממוצעים של 26 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. התפוקה הזו קרובה לזו של אנטטוקומפו. בנוסף, אבדיה צעיר ממנו בשש שנים ונמצא על חוזה נוח במיוחד, זול והולך ויורד", נכתב בתקשורת בפורטלנד.

יאניס ואבדיה (רויטרס)יאניס ואבדיה (רויטרס)

ההתלהבות מאבדיה ניכרת, אך גם החשש. "הבעיה כאן היא שפורטלנד רק עכשיו מתחילה לגלות עד כמה אבדיה גדול. זה עלול לגרום להנהלה להסס לפני שתוותר עליו עבור שחקן מבוגר יותר, יקר יותר, לטווח קצר יותר וכזה שבקושי מספק תפוקה עדיפה", נכתב בתקשורת בפורטלנד. במילים אחרות, בפורטלנד מבינים שהם רק התחילו לגרד את הפוטנציאל של אבדיה, וייתכן שוויתור עליו עכשיו יהיה מוקדם מדי.

מעבר לכך, עלתה גם השאלה המקצועית: "החלום, אם יש כזה, הוא לצוות את אבדיה ואנטטוקומפו כצמד דינמי", נכתב, אך מיד נוספה הסתייגות: "אבל גם אז צריך לשאול אם החיבור הזה באמת יעבוד. שניהם אוהבים ליזום התקפה. שניהם משתמשים בחדירות ובאזור הצבע. אף אחד מהם אינו קלע שלשות קטלני שמפנה שטח לשני", נכתב בתקשורת בפורטלנד. החשש הוא ששני שחקנים דומיננטיים כל כך ידרכו אחד לשני על האצבעות בהתקפה עומדת.

גם המספרים חיזקו את הדילמה

"אבדיה מדורג שלישי ב-NBA בכמות העבירות שהוא סוחט העונה, בעוד אנטטוקומפו מדורג תשיעי", נכתב בתקשורת בפורטלנד, תוך העלאת השאלה כמה מקום באמת יש לשני שחקנים שמבוססים על חדירות ויצירת מגע. זו לא רק שאלה של כישרון, אלא של התאמה, איזון וסגנון משחק.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בסופו של דבר, בפורטלנד מדגישים שהכל חוזר לשאלה אחת, כמה הבלייזרס מאמינים בסגל הנוכחי שלהם. אם הם רואים בו בסיס שיכול לצמוח ולהתקדם, ייתכן שעדיף לשמור על אבדיה, הבחירות בדראפט והגמישות העתידית. אם לא, יאניס הוא כמעט השחקן היחיד שיכול להצדיק הימור כל כך גדול.

המסקנה בתקשורת המקומית זהירה. האפשרות קיימת, היא מסעירה ומגרה את הדמיון, אבל המחיר עלול להיות גבוה מדי, במיוחד כשמדובר בשחקן צעיר כמו אבדיה, שכבר עכשיו נתפס כעמוד תווך עתידי. בפורטלנד אולי חולמים על יאניס, אבל במקביל מבינים שההחלטה האמיתית נוגעת לאמון שלהם בדני אבדיה ובדרך שהם רוצים ללכת בה בשנים הקרובות.

