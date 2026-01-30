מלגות מצוינות חולקו לזכרו של משה מאירי ז"ל

אירוע חלוקת מלגות למצוינות באימון כדורגל נערך הבוקר (שישי) בסנימטק בתל אביב. האירוע, שמוקדש לזכרו של משה מאירי, נועד להוקיר מאמנים צעירים הפועלים ברוח של מצוינות, ערכים התמדה ומנהיגות.

מאירי שנפטר בדצמבר 2024, הוא יקיר העיר פתח תקווה ואגודת מכבי. אימן לאורך הקריירה בלמעלה מתשע קבוצות שונות. בין היתר אימן במכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן ונבחרת הנוער של ישראל.

באירוע החגיגי שנערך במרכז תל אביב נכחו יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בנו של משה מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות מורן מאירי וגילי לנדאו, המנהל המקצועי של אגף ההדרכה בהתאחדות, יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, מאמן נבחרת ישראל רן בן שמען ועוזרו גל כהן, מנהל נבחרת ישראל רועי ריינשרייבר, מנכ”ל ההתאחדות לכדורגל יריב טפר והמשנה למנכ”ל ההתאחדות לכדורגל רונן מושקוביץ’.

כמו כן, גם שחקני עבר ומאמני כדורגל רבים כמו אברהם גרנט, אלישע לוי, משה סיני, שירן ייני, זאביק זלצר, מיכאל זנדברג, פרדי דוד, אבי יחיאל, אבי נמני, משה סיני ובירם כיאל.

המתמודדים לזכייה במלגה הם מאמני נוער צעירים, כאשר צמד הזוכים במלגה יזכו לשבוע השתלמות במערך האימון של קבוצת הכדורגל הגרמנית, בורוסיה דורטמונד.

חמשת המתמודדים המתמודדים שנבחרו מתוך 25 מאמנים צעירים, התבקשו להציג מצגת של שבע דקות, בה הם הציגו תוכניות התערבות מיוחדת לפיתוח השחקן מול צוות שיפוט מיוחד שכלל את שינו זוארץ, מורן מאירי, רן בן שמעון מאמן הנבחרת, בירם כיאל, גילי לנדאו ושרן ייני, שבחרו את צמד הזוכים במלגה. הזוכים במלגה הם עילאי בן שבת ודור עציוני.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, נשא דברים: "בדרך כלל ביום שישי אני נמצא בפרלמנט שלי, באותו פרלמנט היינו שומעים ממושיק את התובנות שלו את השנינות שלו. כדי ללמוד ולהבין כמה הידע שלו בכדורגל, באנשים אדיר. לא היה פעם אחת שדיברתי איתו ולא קיבלתי תשובה אמיתית וכנה. אני חושב שאחד הדרכים הטובות להנציח אותו זה דרך מלגה למאמנים צעירים כמי שדגל במצוינות. כאשר נפגשתי עם נשיא דורטמונד כחודש לאחר שהוא נפטר, והוא אמר שאני אעשה כל מה שהמשפחה תרצה, מראה כמה אדם גדול הוא היה".

סגן יו"ר ההתאחדות מורן מאירי, בנו של משה מאירי, אמר: "באחת הלילות בשבעה לא נרדמתי, לילה אחד תקף אותי המחשבה איך מנציחים את אבא. ודי מהר חשבתי על הרעיון הזה. אבא היה שנים מרצה בקורס מאמנים, הוא טיפח מאמנים צעירים. זה אירוע שממשיך את דרכו. מהיום חניכים בקורס מאמנים ירצו להצטיין כדי לקבל שבוע השתלמות בדורטמונד. ראיתי במו עיניי את הערכה שזכה לה בגרמניה. אני מקווה שתתחברו למשמעות שהאירוע הזה מנסה להעביר לתת ערך מוסף לכדורגל הישראלי".

סגן נשיא בורוסיה דורטמונד, דניאל לאוכרט, אמר: "זהו עונג גדול לי לברך אתכם ביום מיוחד שכזה, משה לא היה רק איש מקצועי מיוחד, אלא גם חברי הטוב. הוא היה האחד שהכיר לי את מדינת ישראל, את האנשים, את האווירה, את הקהילה והמסורת. הוא עזר לי להכיר את ישראל יותר עמוק גם מהכדורגל. הוא יצר קשר בין המדינות דרך הכדורגל. למאירי היה זיקה אדירה לכדורגל הגרמני ואנחנו בבורוסיה דורטמונד גאים בשיתוף הפעולה הזה. באותה המידה שאנחנו מעוניינים לקבל את הזוכים במלגה, אנחנו רוצים ללמוד גם את הכדורגל שלכם. אני רוצה להודות למשפחת מאירי ולהתאחדות על הנצחת משה מאירי, 'ביחד למשה'".