הדדליין של באיירן לאופמקאנו: עד יום ראשון הזה

עתידו של דאיו אופמקאנו בבאיירן מינכן נכנס לישורת האחרונה, וההכרעה צפויה להתקבל כבר בימים הקרובים. חוזהו של הבלם הצרפתי בן ה-27 מסתיים בקיץ הקרוב, ובמועדון רוצים להאריך אותו, אך נכון לעכשיו השחקן עדיין מהסס. לפי דיווח ב'בילד', באיירן הציבה דדליין ברור להצעה שהונחה על השולחן, והוא קרוב הרבה יותר ממה שחשבו תחילה.

דאיו אופמקאנו והדדליין

לפי הדיווח, אופמקאנו קיבל עד יום ראשון הקרוב, 1 בפברואר, כדי להשיב להצעת החוזה של באיירן, כאשר לאחר מכן היא כבר לא תהיה בתוקף במתכונתה הנוכחית. המשמעות היא שהבלם נמצא תחת לחץ זמן משמעותי, ועליו לקבל החלטה מיידית לגבי עתידו, כאשר השעון מתקתק והמועדון כבר לא מוכן להמתין זמן רב נוסף.

הצעת החוזה של באיירן כוללת הארכה ל-5 שנים, שכר של עד 20 מיליון אירו ברוטו לעונה, מענק חתימה בסכום של כ-20 מיליון אירו, וכן סעיף שחרור בגובה כ-65 מיליון אירו, שיהיה תקף החל מ-2027. לפי 'בילד', אלו התנאים המרכזיים שעליהם מתנהל הדיון, כאשר חלק מהפרטים, ובראשם מנגנון מענק החתימה וסעיף השחרור, עדיין דורשים הבהרה או הסכמה מלאה מצד השחקן.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

בבאיירן מודעים לכך שהזמן פועל לרעתם גם בכל הנוגע למציאת מחליף אפשרי. במועדון מבינים שאם אופמקאנו לא יאריך חוזה כעת, יהיה צורך להתחיל לחשוב על חלופות בשוק, ולא למשוך את הסוגיה עד לרגע האחרון. לפי גורמים המקורבים למועדון, התקווה היא שהשחקן יעדיף יציבות מקצועית והמשכיות, ולא יתעקש על שיפור נוסף בתנאים הכספיים.

כעת, הכדור כולו בידיים של אופמקאנו. בתוך ימים ספורים הוא יידרש להחליט אם להישאר בבאיירן בתנאים המוצעים, או לפתוח דלת לאפשרויות אחרות כבר בקיץ הקרוב. כך או כך, לפי הדיווח ב'בילד', ההכרעה כבר לא רחוקה, והסאגה צפויה להגיע לסיומה ממש בימים הקרובים.