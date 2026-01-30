יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:19
ליגה גרמנית 25-26
5016-7219באיירן מינכן1
4217-3819בורוסיה דורטמונד2
3922-4019הופנהיים3
3625-3719לייפציג4
3626-3619שטוטגרט5
3225-3518באייר לברקוזן6
2732-3119פרייבורג7
2742-3919איינטרכט פרנקפורט8
2430-2419אוניון ברלין9
2032-2819פ.צ. קלן10
2032-2319בורוסיה מנשנגלדבאך11
1941-2819וולפסבורג12
1936-2219אוגסבורג13
1827-1718המבורג14
1837-2119ורדר ברמן15
1532-2119מיינץ16
1432-1719סט. פאולי17
1342-1719היידנהיים18

הדדליין של באיירן לאופמקאנו: עד יום ראשון הזה

דרמה. ב'בילד' מדווחים שאלופת גרמניה נותנת לבלם עד 1 בפברואר להשיב להצעתה: 20 מיליון אירו ברוטו לעונה, מענק חתימה של 20 מ' והכללת סעיף שחרור

|
אופמקאנו ב'בילד' (בילד)
אופמקאנו ב'בילד' (בילד)

עתידו של דאיו אופמקאנו בבאיירן מינכן נכנס לישורת האחרונה, וההכרעה צפויה להתקבל כבר בימים הקרובים. חוזהו של הבלם הצרפתי בן ה-27 מסתיים בקיץ הקרוב, ובמועדון רוצים להאריך אותו, אך נכון לעכשיו השחקן עדיין מהסס. לפי דיווח ב'בילד', באיירן הציבה דדליין ברור להצעה שהונחה על השולחן, והוא קרוב הרבה יותר ממה שחשבו תחילה.

דאיו אופמקאנו והדדליין

לפי הדיווח, אופמקאנו קיבל עד יום ראשון הקרוב, 1 בפברואר, כדי להשיב להצעת החוזה של באיירן, כאשר לאחר מכן היא כבר לא תהיה בתוקף במתכונתה הנוכחית. המשמעות היא שהבלם נמצא תחת לחץ זמן משמעותי, ועליו לקבל החלטה מיידית לגבי עתידו, כאשר השעון מתקתק והמועדון כבר לא מוכן להמתין זמן רב נוסף.

הצעת החוזה של באיירן כוללת הארכה ל-5 שנים, שכר של עד 20 מיליון אירו ברוטו לעונה, מענק חתימה בסכום של כ-20 מיליון אירו, וכן סעיף שחרור בגובה כ-65 מיליון אירו, שיהיה תקף החל מ-2027. לפי 'בילד', אלו התנאים המרכזיים שעליהם מתנהל הדיון, כאשר חלק מהפרטים, ובראשם מנגנון מענק החתימה וסעיף השחרור, עדיין דורשים הבהרה או הסכמה מלאה מצד השחקן.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)דאיו אופמקאנו (IMAGO)

בבאיירן מודעים לכך שהזמן פועל לרעתם גם בכל הנוגע למציאת מחליף אפשרי. במועדון מבינים שאם אופמקאנו לא יאריך חוזה כעת, יהיה צורך להתחיל לחשוב על חלופות בשוק, ולא למשוך את הסוגיה עד לרגע האחרון. לפי גורמים המקורבים למועדון, התקווה היא שהשחקן יעדיף יציבות מקצועית והמשכיות, ולא יתעקש על שיפור נוסף בתנאים הכספיים.

כעת, הכדור כולו בידיים של אופמקאנו. בתוך ימים ספורים הוא יידרש להחליט אם להישאר בבאיירן בתנאים המוצעים, או לפתוח דלת לאפשרויות אחרות כבר בקיץ הקרוב. כך או כך, לפי הדיווח ב'בילד', ההכרעה כבר לא רחוקה, והסאגה צפויה להגיע לסיומה ממש בימים הקרובים.

