יום שבת, 31.01.2026 שעה 12:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2535-2121ג'ירונה11
2429-2921אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

לא יכול לבד: אמבפה אחראי ל-50% משערי ריאל

התלות גדולה מתמיד: הצרפתי שהיה נקודת האור בהפסד לבנפיקה ליסבון הבקיע 49.3% מהגולים של הבלאנקוס העונה, אפילו רונאלדו מעולם לא עבר את ה-37.6%

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

קיליאן אמבפה בעט הכי הרבה לשער מול בנפיקה ליסבון, 4 פעמים, ביצע הכי הרבה דריבלים, 4, השלים הכי הרבה מסירות בשליש האחרון, 22, יצר את מספר המצבים השני בגובהו, 3, אחרי 6 של ארדה גולר, והיה היחיד שכבש. הוא נראה כמי ששובר את הקרח עם נגיחה מדויקת, ובדיוק כירורגי עם רגל ימין החזיר חיים לריאל מדריד שהייתה זקוקה לו כמו חמצן.

הכוכב העלה את מאזנו ל-36 שערים ב-29 משחקים בלבד ואת מאזנו בליגת האלופות ל-13 ב-7 משחקים בלבד. וגם אז, זה לא הספיק. כי הקריסה הייתה רחבה מדי, גדולה מדי. בלי להרגיש במיטבו, הוא הופיע. משום מקום, כפי שקורה לו כל כך הרבה פעמים. אבל מאחר שאמבפה לא הבקיע שוב, גם ריאל מדריד לא. בינו לבין קורטואה, עם 7 הצלות, הם עשו הרבה, אבל לא הצליחו להתגבר על הכל.

50%

זה לא משחק שבו המחט נמצאת בערימת שחת, אלא שבו ערימת השחת היא העניין. אמבפה יצא לדרך בתחילת העונה במטרה לעשות עוד צעד קדימה, להפוך את 44 השערים מעונת הבכורה שלו בלבן להערת שוליים בלבד. והוא בהחלט עושה זאת. עוד לפני סוף ינואר הוא זקוק ל-9 שערים בלבד כדי לקבוע שיא חדש. אבל כבר עכשיו הוא אחראי ל-49.3% משערי הקבוצה. מתוך 73 שערים בסך הכל, 36 נושאים את חתימתו. הבא בתור הוא ויניסיוס עם 7, אחריו ג’וד בלינגהאם עם 6 וגונסאלו גארסיה עם 5. רחוק מדי מכולם. לבד מדי. זו המציאות. מציאות שהייתה נוכחת גם באצטדיון האור.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

62%

והמגמה רק הולכת ומתחזקת. בעוד שהוא נע סביב ה-50% העונה, עם ארבלואה, למעט הקריסה באלבסטה, הוא הגיע ל-58.3%, 7 מתוך 12. ובחודשיים האחרונים הוא כבר עבר את זה, עם 62.1% מהשערים. עם רביעייה באתונה כשיא, הוא כבש 18 שערים ב-12 המשחקים האחרונים. הוא מצא את הרשת בכל משחק למעט מול סלטה ויגו וברצלונה. שני ההפסדים היחידים בתקופה הזו. כשכבש זה היה ניצחון, אולימפיאקוס, אתלטיק בילבאו, אלאבס, טלאברה, סביליה, לבאנטה, מונאקו ו-ויאריאל, או לכל הפחות תיקו, 1:1 בג’ירונה. עד בנפיקה. שם אפילו צמד לא הספיק.

המספרים שלו מזכירים את כריסטיאנו רונאלדו, והוא מתחרה מול CR7. הוא השווה את השיא בשנה קלנדרית, 59 שערים ב-2015, ואם ימשיך בקצב הזה, הוא צפוי לעבור אותו. בליגת האלופות הוא כבר במרחק נגיעה מ-17 השערים של הפורטוגלי מ-2013/14. וגם בכלל הוא שואף לשם: העונה הטובה ביותר של כריסטיאנו הייתה 61 שערים ב-2014/15. לקיליאן, עם מקסימום של 24 משחקים שנותרו, בקצב הזה, 1.24 למשחק, הוא יגיע ל-66. 

יעבור את רונאלדו? אמבפה (IMAGO)יעבור את רונאלדו? אמבפה (IMAGO)

הבעיה הייתה שרונאלדו לא היה כל כך לבד במרוץ. כי התלות של ריאל מדריד בו הייתה קטנה יותר. כריסטיאנו מעולם לא כבש יותר מ-37.6% משערי הקבוצה, 61 מתוך 162 בעונת 2014/15. אמבפה, כשיותר מחצי עונה מאחוריו, כבר כמעט בחצי, 49.7%. ובמשחקים האחרונים, 62%. מול בנפיקה הוא היה אחראי ל-100% מהשערים, הוביל בבעיטות, בדריבלים, במסירות בשטח היריבה, והיה שני ביצירת מצבים. הכול יחד ובכל מקום. אבל זה לא הספיק. 

