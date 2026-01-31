לא יכול לבד: אמבפה אחראי ל-50% משערי ריאל

קיליאן אמבפה בעט הכי הרבה לשער מול בנפיקה ליסבון, 4 פעמים, ביצע הכי הרבה דריבלים, 4, השלים הכי הרבה מסירות בשליש האחרון, 22, יצר את מספר המצבים השני בגובהו, 3, אחרי 6 של ארדה גולר, והיה היחיד שכבש. הוא נראה כמי ששובר את הקרח עם נגיחה מדויקת, ובדיוק כירורגי עם רגל ימין החזיר חיים לריאל מדריד שהייתה זקוקה לו כמו חמצן.

הכוכב העלה את מאזנו ל-36 שערים ב-29 משחקים בלבד ואת מאזנו בליגת האלופות ל-13 ב-7 משחקים בלבד. וגם אז, זה לא הספיק. כי הקריסה הייתה רחבה מדי, גדולה מדי. בלי להרגיש במיטבו, הוא הופיע. משום מקום, כפי שקורה לו כל כך הרבה פעמים. אבל מאחר שאמבפה לא הבקיע שוב, גם ריאל מדריד לא. בינו לבין קורטואה, עם 7 הצלות, הם עשו הרבה, אבל לא הצליחו להתגבר על הכל.

50%

זה לא משחק שבו המחט נמצאת בערימת שחת, אלא שבו ערימת השחת היא העניין. אמבפה יצא לדרך בתחילת העונה במטרה לעשות עוד צעד קדימה, להפוך את 44 השערים מעונת הבכורה שלו בלבן להערת שוליים בלבד. והוא בהחלט עושה זאת. עוד לפני סוף ינואר הוא זקוק ל-9 שערים בלבד כדי לקבוע שיא חדש. אבל כבר עכשיו הוא אחראי ל-49.3% משערי הקבוצה. מתוך 73 שערים בסך הכל, 36 נושאים את חתימתו. הבא בתור הוא ויניסיוס עם 7, אחריו ג’וד בלינגהאם עם 6 וגונסאלו גארסיה עם 5. רחוק מדי מכולם. לבד מדי. זו המציאות. מציאות שהייתה נוכחת גם באצטדיון האור.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

62%

והמגמה רק הולכת ומתחזקת. בעוד שהוא נע סביב ה-50% העונה, עם ארבלואה, למעט הקריסה באלבסטה, הוא הגיע ל-58.3%, 7 מתוך 12. ובחודשיים האחרונים הוא כבר עבר את זה, עם 62.1% מהשערים. עם רביעייה באתונה כשיא, הוא כבש 18 שערים ב-12 המשחקים האחרונים. הוא מצא את הרשת בכל משחק למעט מול סלטה ויגו וברצלונה. שני ההפסדים היחידים בתקופה הזו. כשכבש זה היה ניצחון, אולימפיאקוס, אתלטיק בילבאו, אלאבס, טלאברה, סביליה, לבאנטה, מונאקו ו-ויאריאל, או לכל הפחות תיקו, 1:1 בג’ירונה. עד בנפיקה. שם אפילו צמד לא הספיק.

המספרים שלו מזכירים את כריסטיאנו רונאלדו, והוא מתחרה מול CR7. הוא השווה את השיא בשנה קלנדרית, 59 שערים ב-2015, ואם ימשיך בקצב הזה, הוא צפוי לעבור אותו. בליגת האלופות הוא כבר במרחק נגיעה מ-17 השערים של הפורטוגלי מ-2013/14. וגם בכלל הוא שואף לשם: העונה הטובה ביותר של כריסטיאנו הייתה 61 שערים ב-2014/15. לקיליאן, עם מקסימום של 24 משחקים שנותרו, בקצב הזה, 1.24 למשחק, הוא יגיע ל-66.

יעבור את רונאלדו? אמבפה (IMAGO)

הבעיה הייתה שרונאלדו לא היה כל כך לבד במרוץ. כי התלות של ריאל מדריד בו הייתה קטנה יותר. כריסטיאנו מעולם לא כבש יותר מ-37.6% משערי הקבוצה, 61 מתוך 162 בעונת 2014/15. אמבפה, כשיותר מחצי עונה מאחוריו, כבר כמעט בחצי, 49.7%. ובמשחקים האחרונים, 62%. מול בנפיקה הוא היה אחראי ל-100% מהשערים, הוביל בבעיטות, בדריבלים, במסירות בשטח היריבה, והיה שני ביצירת מצבים. הכול יחד ובכל מקום. אבל זה לא הספיק.