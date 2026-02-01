יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"לא הייתי הכי גדול, ואני לא הכי גרוע עכשיו"

אלדד בנטוב, מאמנה של קריית אתא, בראיון בלעדי ל-ONE על הביטחון שנפגע, החיסורים שהשפיעו, סדר המשחקים הקשה, וגם על החסינות בזכות הייחוס המשפחתי

|
אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)
אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

עירוני קריית אתא הייתה עד לפני חודש וחצי הלהיט של ליגת ווינר סל. הקבוצה ניצחה בשישה מתוך תשעת משחקיה הראשונים בליגה, כולל ניצחון בחולון וניצחון בית על בני הרצליה, והייתה גם קבוצת ההתקפה הטובה בליגה, עם ממוצע של 93.6 נקודות למשחק. אך מאמצע דצמבר המצב השתנה.

קריית אתא נכנסה לרצף של שישה הפסדי ליגה, בהם ממוצע הנקודות שלה עומד על 75.5 נקודות למשחק בלבד. יש לציין שבתקופה זו נפצעו איליי דולינסקי ודריוס האנה, וכן שמתוך ששת המשחקים הללו, ארבעה היו מול ארבע מחמש הקבוצות הטובות בליגה (מכבי ת"א, הפועל י-ם, הפועל העמק והפועל חולון). עם זאת, התוצאות מדאיגות ובעיקר שתי התבוסות האחרונות שספגה הקבוצה בירושלים ומהפועל חולון בבית.

לקראת המפגש של קריית אתא ברבע גמר הגביע, ערב (ראשון, 21:00) מול מכבי ת"א, ישבנו לדבר עם מאמן קריית אתא, אלדד בנטוב, על מה קרה בקבוצה, איך הוא מוציא את הקבוצה מהבוץ, וכמובן על מעמד המאמן, בקבוצה בה המאמן הוא בנו של יושב ראש הקבוצה.

הי, אלדד. קודם כל מה שלומך בימים האלה, עם רצף ההפסדים הזה?
"אף אחד לא אוהב להפסיד, אבל מתעסקים באיך להוציא את הקבוצה מזה ולא במה שהיה".

אלדד בנטוב (רועי כפיר)אלדד בנטוב (רועי כפיר)

אחרי פתיחת עונה נהדרת נכנסתם לרצף הפסדים, ממוצע הנקודות ירד. איך אתה מסביר את רצף ההפסדים הזה?
"זה אף פעם לא דבר אחד. תמיד יש כמה וכמה סיבות. קודם כל, אנחנו קבוצה צעירה ויש לזה יתרונות וחסרונות. כשהיינו ברצף ניצחונות, הביטחון היה בשמיים, לא ראינו אף אחד ממטר וחשבנו שאפשר לנצח כל קבוצה. מצד שני, עכשיו הביטחון נפגע וראו את זה הכי טוב במשחק האחרון מול חולון. דבר נוסף הוא כמובן הפציעות: דריוס האנה ואיליי דולינסקי נפצעו. אנחנו קבוצה בתקציב נמוך, אז כאשר נפצעים אצלנו, בניגוד לקבוצות עשירות יותר שמביאות מחליף מיד, אנחנו לא מביאים תחליף, גם מסיבות ערכיות וגם מסיבות תקציביות, ואז פשוט הסגל שלנו היה קצר משמעותית. איליי נפצע לחודש וחצי ודריוס לחודש, וכל התקופה הזאת של ההפסדים היא חודש".

זהות היריבות בתקופה הזאת גם השפיעה?
"בוודאי. שיחקנו נגד ארבע מחמש הקבוצות הטובות בליגה ברצף הזה. לירושלים, במפגש הראשון נגדם השנה, הפסדנו על סל אחד וגם מול העמק היה צמוד. אחר כך הפציעות והעייפות השפיעו והיינו פחות טובים. כדי לנצח קבוצות עמוקות ועשירות כמו מכבי או ירושלים, אנחנו צריכים סגל מלא. בכל זאת, מול ירושלים התמודדנו יפה במחצית הראשונה ואז, שתי דקות לתוך המחצית השנייה, מאליק הול היה כבר עם 4 עבירות".

מאליק הול (אורן בן חקון)מאליק הול (אורן בן חקון)

"שם המשחק נגמר. בלי שלושת הגבוהים שלנו זה לא ריאלי לצפות שנתמודד מול יריבה כמו הפועל ירושלים בסגל כל כך חסר וקצר. בכל זאת, התמודדנו איתם יפה ברוב המשחק. מול חולון זה כבר היה סיפור אחר. אמרתי גם לשחקנים שזה היה המשחק הכי גרוע שלנו ושם ראינו את חוסר הביטחון, שדיברתי עליו קודם והתחיל לחלחל. אלה חבר'ה צעירים וגם המאמן שלהם צעיר. כולנו עושים טעויות. אבל נצא מזה. אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת".

“המטרה היא תמיד קודם להישאר בליגה”

כשאתה מסתכל על המאזן שלכם בליגה, 8:6: שלילי, אתה מרגיש שאתה איפה שרצית להיות כרגע, או שבגלל פתיחת העונה הטובה אתה מאוכזב?
"כשאתה בונה קבוצה עם התקציב הנמוך בליגה המטרה היא תמיד קודם כל להישאר בליגה. לדבר על מטרות במהלך העונה, כשפתחת טוב, זה חסר תכלית. זה טוב לתקשורת, אבל לנו, המאמנים, אין לזה תכלית. המטרה שלנו היא ליהנות, ללמוד ולהתקדם כל יום. הייתה תקופה שניצחנו וזה נראה טוב יותר וכרגע זה נראה פחות טוב. המטרה בסוף, בתקציב הזה, היא להישאר בליגה".

אני נותן לך עכשיו תסריט כזה: אתה שוב נופל לבית התחתון, אבל נשאר בליגה. אתה קונה, או שבגלל המיקום שלכם כרגע, אתה רוצה פלייאין?
"התשובה שלך בגוף השאלה. כולם רוצים לעשות פלייאין. קודם כל בגלל שזה מבטיח שלא תסתבך בקרבות תחתית וכולם רוצים גם לעשות פלייאוף. הרצון הוא תמיד להיות הכי טובים שיש. לא היינו הקבוצה הכי טובה בעולם כשהיינו במאזן 2:5 ועכשיו אנחנו ממש לא הקבוצה הכי גרועה בליגה. יש תקופות בכדורסל. עכשיו תקופה פחות טובה ונצא ממנה".

בביצה המקומית שלנו, כשמאמן מנצח הוא המלך, וכשיש כמה הפסדים, מיד עולים ספקות לגבי מעמד המאמן. כשניצחתם, כולם שיבחו אותך, ועכשיו יש אנשים שאומרים שזה שאתה הבן של נפתלי בנטוב, יושב ראש הקבוצה, זה מה שמגן עליך, כי בכל קבוצה אחרת, מעמדך אולי היה בסכנה. מה יש לך לומר על זה? 
״אתה שואל אם אני חסין? אני ממש לא מתעסק בשאלות האלה, אלא חי את המציאות שלי. אני אומר שאני שש שנים בקריית אתא, ומהרגע שאני במועדון קורים בו דברים טובים, ואני רוצה לחשוב שזה גם בזכותי. כמובן שזה בזכות עוד אנשים טובים. עלינו לליגת העל ונשארנו בה שלוש שנים רצופות. זה הישג אדיר למועדון הזה. אני אמשיך לעבוד קשה ולנסות להיות בן אדם טוב, וזה כל מה שאני יכול לעשות. בדיוק כמו שלא הייתי המאמן הכי גדול בעולם לפני חודשיים, אני לא מאמן רע עכשיו. נמשיך לעבוד קשה וללמוד״.

לא מתעסק בשאלה אם הוא חסין. בנטוב (רועי כפיר)לא מתעסק בשאלה אם הוא חסין. בנטוב (רועי כפיר)

עכשיו יש לכם את מכבי ת"א בגביע. מצד אחד, זו הזדמנות לשים את הליגה ואת רצף ההפסדים בצד, ומצד שני, בפעם הקודמת שמכבי הגיעה לאולם רמז זה נגמר רע מבחינתכם. אתה רואה במשחק הזה הזדמנות, או כמו עול שאתה חושב לעצמך: "בשביל מה אני צריך את זה עכשיו?" 
״המשחק הזה הוא הזדמנות אדירה מבחינתנו. אנחנו מגיעים עם סגל מלא. נבוא עם ביטחון ונוציא המון מהמשחק הזה. הוא יכול לעזור לנו מאוד, גם אם ננצח וגם אם נפסיד״.

בוא ננסה לשים את הקלישאות בצד, כי כל מאמן או שחקן יגיד לי שהוא רוצה לנצח בכל משחק ולהתקדם בגביע כמה שיותר. אבל הכושר הנוכחי של מכבי, שנראית נהדר, אתה באמת מאמין שהקבוצה שלך יכולה לנצח?
״אתה רוצה בלי קלישאות, אבל אתה שואל אם אני מאמין שננצח. חד משמעית מאמין שכן. אם אני קם בבוקר ולא מאמין, אז אין לי מה לבוא לעבודה. ברור שנצטרך ערב מושלם שלנו. במשחק בינינו בליגה הם לא החטיאו אף זריקה במחצית הראשונה. ברור שהם מוכשרים יותר והדברים תלויים קודם כל בהם, אבל ברור שבערב נתון אנחנו מסוגלים״.

