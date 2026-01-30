יום שישי, 30.01.2026 שעה 12:25
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

"יש לנו מטרה אחת ברורה - לעלות לליגת העל"

מכבי פ"ת מתכוננת לעכו ב-15:00, כשהמלאבסים רוצים לייצר רצף ניצחונות חדש. שוהם: "סומך על השחקנים". בזיע יערוך בכורה בסגל, ההרכב המשוער בפנים

|
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון 0:2 על הפועל חדרה, מכבי פ"ת תתארח היום אצל הפועל עכו במטרה לייצר רצף ניצחונות חדש ולהתקרב לעבר המטרה - העפלה לליגת העל מהר ככל האפשר.

הבשורה מהמשחק מגיעה דווקא מכיוון הספסל כאשר קשר הרכש, נואף בזיע, ירשום הופעת בכורה בסגל מאז הגיע מכפר קאסם. כזכור, הוא לא נכלל מול חדרה בשל העובדה ששיחק במדי קבוצתו הקודמת מול בני יהודה באותו המחזור.

המאמן נועם שוהם צפוי להמשיך ולשמור על ההרכב שניצח את החבורה של ניסו אביטן בתחילת השבוע. בן והבה, שתובע ההתאחדות לכדורגל דרש להרחיקו לחצי עונה, לא יפתח, כאשר במועדון ציינו כי הם מעריכים שגם אם יקבל הרחקה, היא תחול לעונה הבאה. 

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)

“יש לנו מטרה ברורה ואנחנו רוצים להמשיך ולנצח על מנת להתקדם לעבר מטרה הזאת-לעלות ליגה. זה משחק חוץ מול קבוצה טובה שלמדנו אותה טוב. אנחנו באים גם בתוספת כוח של שחקן חדש שנותן לנו עוד תוספת ואני סומך על השחקנים שיעשו את העבודה וניקח את שלוש הנקודות”, אמר המאמן נועם שוהם.

ההרכב המשוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ומוחמד חטיב.

