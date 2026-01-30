יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

טירוף בהפועל: 21 אלף הבטיחו מקום מול נתניה

האדומים ינסו לא להיתקע בחגיגות הדרבי ורוצים המשכיות מחר ב-15:00: "השחקנים ירדו לקרקע", דאפה עשוי לפתוח. על בואטנג: "יהיה החלוץ הטוב בליגה"

|
אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב צבעו את היציע באבוקות אדומות (רדאד ג'בארה)

אחרי הדרבי הגדול והאווירה המטורפת שנשארה בבלומפילד גם הרבה אחרי שריקת הסיום, בהפועל תל אביב מנסים להמשיך קדימה ולא להיתקע בחגיגות. האדומים יארחו מחר (שבת, 15:00) את מכבי נתניה, במטרה לרשום ניצחון שלישי ברציפות ולנסות לעבור את מכבי תל אביב בטבלה.

כמעט 21 אלף אוהדים כבר הבטיחו את המקום שלהם ביציעים, ובמועדון יודעים שההתלהבות גדולה, אבל מדגישים שהמבחן האמיתי הוא ביכולת לשמור על יציבות. 

אליניב ברדה, כך אומרים שחקנים בקבוצה, שם דגש על מחויבות ועל שיפור היכולת מול יריבה שנחשבת לאחת החזקות בליגה. “מרגישים שהשחקנים ירדו לקרקע”, אמרו בחודורוב, “יש לה חבר'ה צעירים אבל גם מבינים עניין ומבינים שכדי שהניצחון בדרבי יהיה עוצמתי, נצטרך לעשות המשכיות. ברדה מכין את כולנו כמו שצריך, נצטרך לשדרג את הרמה שלנו כי מכבי נתניה קבוצה נהדרת”, סיכמו.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

השחקנים החסרים בסגל

בגזרת הסגל, הפועל תיאלץ להסתדר ללא פרננד מאיימבו, שחר פיבן ודורון ליידנר, כשגם מצבו של סתיו טוריאל עדיין לא סגור. הקשר לקח חלק חלקי באימון האחרון, וההחלטה לגביו תתקבל סמוך למשחק  בתקווה שיוכל לפחות לשבת על הספסל.

חדשות טובות מגיעות מעמדת השוער. גד עמוס נרשם בהתאחדות וצפוי להיכלל לראשונה בסגל כשוער מחליף. מנגד, דור בנימיני ממשיך בתהליך השיקום מהניתוח, ושגיא פנחס סובל ממתיחה ולא עומד לרשות הצוות המקצועי.

בהגנה, טל ארצ'ל צפוי להמשיך בהרכב אחרי שקיבל מחמאות על הופעתו בדרבי, ובהתקפה נשקל שינוי כשדניאל דאפה עשוי לפתוח במקום אנס מחאמיד. 

דניאל דאפה מנסה להשתלט (רדאד גדניאל דאפה מנסה להשתלט (רדאד ג'בארה)

“עשינו מהלך גדול”: שביעות רצון מהרכש הצפוי

בהפועל לא מסתירים את שביעות הרצון מהרכש הצפוי. החלוץ הגנאי עמנואל בואטנג אמור לנחות בארץ עד יום ראשון, לעבור בדיקות רפואיות ולהצטרף לאימונים כבר בשבוע הבא. “בואטנג יהיה החלוץ הכי טוב בארץ, עשינו מהלך גדול כדי להביא אותו”, אמרו במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */