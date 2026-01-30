יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:58
ספורט אחר  >> אליפות אוסטרליה הפתוחה יחידים גברים

זברב התפוצץ על השופט: אתם מגנים רק עליהם

סוער באוסטרליה: במהלך חצי הגמר הראשון של האליפות, בה הגרמני התמודד מול אלקראס, הוא הביע את זעמו על טיפול רפואי שעבר הספרדי במשחק. כל הפרטים

|
אלכסנדר זברב בפעולה (רויטרס)
אלכסנדר זברב בפעולה (רויטרס)

רגעים מתוחים נרשמו הבוקר (שישי) בחצי הגמר הראשון של אליפות אוסטרליה, כאשר אלכסנדר זברב איבד שליטה והתפרץ לעבר השופט במהלך המשחק מול קרלוס אלקראס. הגרמני זעם לאחר שקרליטו קיבל טיפול רפואי בעקבות התכווצויות שרירים, זאת לאחר סיום חילוף המגרשים, דבר שלטענתו לא היה אמור להתאפשר בשלב הזה של המשחק.

זברב פנה ישירות לסופרווייזר וצרח לעבר צוות השיפוט: “זה לא ייאמן שהוא מקבל טיפול על התכווצויות, זה בולשיט”, כשהוא ממשיך במחאה הזועמת שנשמעה היטב באצטדיון. מבחינתו כמובן, מדובר היה בפגיעה ברצף המשחק וביתרון לא הוגן ליריבו.

הגרמני לא עצר שם, והוסיף: “אתם מגנים על שני החבר’ה האלה כל הזמן”, כשהוא מתייחס כמובן לקרלוס אלקראס וליאניק סינר. הדברים עוררו רעש גדול ברשתות החברתיות והציתו מחדש את הדיון סביב אכיפת חוקי הטיפולים הרפואיים בטניס.

קרלוס אלקראס בפסק זמן רפואי (רויטרס)קרלוס אלקראס בפסק זמן רפואי (רויטרס)

הלחץ של זברב

עבור זברב, שממשיך לחפש את רגע הפריצה הגדול שלו, התסכול היה בולט במיוחד. למרות קריירה מרשימה ומעמד קבוע בצמרת העולמית, הגרמני בן ה־27 מעולם לא זכה בתואר גראנד סלאם – והאירוע במלבורן רק הוסיף עוד פרק טעון למסע הארוך שלו אל התואר הגדול שעדיין לא הצליח להשיג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */