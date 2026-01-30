זברב התפוצץ על השופט: אתם מגנים רק עליהם

רגעים מתוחים נרשמו הבוקר (שישי) בחצי הגמר הראשון של אליפות אוסטרליה, כאשר אלכסנדר זברב איבד שליטה והתפרץ לעבר השופט במהלך המשחק מול קרלוס אלקראס. הגרמני זעם לאחר שקרליטו קיבל טיפול רפואי בעקבות התכווצויות שרירים, זאת לאחר סיום חילוף המגרשים, דבר שלטענתו לא היה אמור להתאפשר בשלב הזה של המשחק.

זברב פנה ישירות לסופרווייזר וצרח לעבר צוות השיפוט: “זה לא ייאמן שהוא מקבל טיפול על התכווצויות, זה בולשיט”, כשהוא ממשיך במחאה הזועמת שנשמעה היטב באצטדיון. מבחינתו כמובן, מדובר היה בפגיעה ברצף המשחק וביתרון לא הוגן ליריבו.

הגרמני לא עצר שם, והוסיף: “אתם מגנים על שני החבר’ה האלה כל הזמן”, כשהוא מתייחס כמובן לקרלוס אלקראס וליאניק סינר. הדברים עוררו רעש גדול ברשתות החברתיות והציתו מחדש את הדיון סביב אכיפת חוקי הטיפולים הרפואיים בטניס.

קרלוס אלקראס בפסק זמן רפואי (רויטרס)

הלחץ של זברב

עבור זברב, שממשיך לחפש את רגע הפריצה הגדול שלו, התסכול היה בולט במיוחד. למרות קריירה מרשימה ומעמד קבוע בצמרת העולמית, הגרמני בן ה־27 מעולם לא זכה בתואר גראנד סלאם – והאירוע במלבורן רק הוסיף עוד פרק טעון למסע הארוך שלו אל התואר הגדול שעדיין לא הצליח להשיג.