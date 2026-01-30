יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:18
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

דקה 61: הפועל עכו - מכבי פ"ת 3:1

ליגה לאומית, מחזור 21: חטיב, חזן ואבבה (עצמי) הפכו עבור המלאבסים יתרון מוקדם של לבנה. במקביל: חדרה - בני יהודה 0:0, כפ"ס - נוף הגליל 1:0

|
עידו כהן (חג'אג' רחאל)
עידו כהן (חג'אג' רחאל)

כמידי יום שישי, הליגה הלאומית משוחקת, כאשר בשעה זו המחזור ה-21 מתחיל עם חמישה משחקים מסקרנים. במוקד – מכבי פתח תקווה מתארחת אצל הפועל עכו, בני יהודה פוגשת את הפועל חדרה, הפועל כפר סבא מארחת את הפועל נוף הגליל, מכבי יפו מארחת את עירוני מודיעין ומ.ס כפר קאסם פוגשת את הפועל עפולה.

הפועל עכו – מכבי פתח תקווה 3:1

משחק מסקרן במוקד, כאשר המלאבסים, שהם גם כמובן מוליכים את הטבלה בפער של שמונה הפרש מהמקום השני, רוצים להמשיך ולנסות להגדיל את ההפרש במטרה לעלות בסיום לליגת העל. בצד השני, הקבוצה מהצפון מגיעה מהמקום ה-9 ואחרי 1:0 על מכבי יפו במחזור הקודם.

איציק טויזר (חגאיציק טויזר (חג'אג' רחאל)
נועם שוהם (חגנועם שוהם (חג'אג' רחאל)

דקה 6, שער! הפועל עכו עלתה ליתרון 0:1: לאחר ערבובייה ברחבה, ג’יי לבנה דחק את הכדור לרשת.

שחקני הפועל עכו חוגגים (חגשחקני הפועל עכו חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל עכו חוגגים (חגשחקני הפועל עכו חוגגים (חג'אג' רחאל)

דקה 24, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-1:1: הגבהה לרחבה פגשה את ראשו של מוחמד חטיב שכבש.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגשחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)
מוחמד חטיב חוגג (חגמוחמד חטיב חוגג (חג'אג' רחאל)

דקה 26, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:2: מהפך בזק של המלאבסים. לירן חזן נגח את המהפך מתוך הרחבה.

לירן חזן חוגג (חגלירן חזן חוגג (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל עכו מאוכזבים (חגשחקני הפועל עכו מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

דקה 34, מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:3: יעקב אבבה כבש לשערו הוא את השלישי של המלאבסים.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגשחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חג'אג' רחאל)
ניב יהושע (חגניב יהושע (חג'אג' רחאל)

הפועל חדרה – בני יהודה 0:0

מפגש תחתית רותח. המארחת נמצאת במקום ה-15 והלפני האחרון עם 19 נקודות, כשבמחזור הקודם ספגה 2:0 ממכבי פ”ת ומקווה להשיג ניצחון שאולי יוציא אותה לדרך חדשה. מנגד, הכתומים, שקיוו להיאבק על העלייה לליגת העל, אמנם נמצאים בתקופה טובה יותר מבחינתם, אך הם כעת במקום ה-12 בלבד ורוצים שלוש נקודות, רגע לפני המפגש מול בית”ר ירושלים בגביע המדינה.

הפועל כפר סבא – הפועל נוף הגליל 1:0

לעומת המשחקים שלמעלה, פה מדובר יותר על מפגש קצוות. המארחת נמצאת בעונה נפלאה מבחינתה, כשהיא בחלק העליון כמובן ובמקום השלישי, אך בתקופה האחרונה היא כבר לא ניצחה ארבעה משחקים ברצף ורוצה לחזור למסלול. מנגד, האורחת במקום ה-14 ואמנם פתחה לא טוב את העונה, אך סופרת כבר שבעה משחקים רצופים ללא הפסד ורוצה להמשיך במומנטום.

דקה 7, שער! הפועל נוף הגליל עלתה ליתרון 0:1: מתנאל טדסה שלח בעיטה אלכסונית נהדרת והכניע את שוער המארחת.

מכבי יפו – עירוני מודיעין 0:0

מפגש תחתית נוסף. המארחת, שהיא גם האחרונה בטבלה עם 18 נקודות בלבד, רוצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים ומקווה לצאת לדרך חדשה. מנגד, האורחת, שהיא גם העולה החדשה, פתחה היטב את העונה, אך לאחרונה ירדה ביכולת וסופרת כבר שלושה משחקים ללא ניצחון.

מ.ס כפר קאסם – הפועל עפולה 2:1

מפגש קצוות. המארחת נמצאת במקום השישי, אך סופרת שני משחקים רצופים ללא ניצחון, כשהיא יודעת שניצחון היום יכול להקפיץ אותה עד למקום השלישי. מנגד, הקבוצה מהצפון אמנם במקום ה-13, אך בתקופה האחרונה נמצאת במומנטום די חיובי וסופרת שבעה משחקים ללא הפסד.

דקה 24, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1: אנדרה דה סילבה כבש בבעיטה חופשית.

דקה 53, שער! מ.ס כפר קאסם איזנה ל-1:1: אנס סרסור כבש עבור המארחת.

דקה 55, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 1:2: פיליפ אייפול החזיר את היתרון לעפולה.

