יום שישי, 30.01.2026 שעה 10:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בכר: בנסון שחקן ברמה גבוהה, הוא כשיר לגמרי

מאמן הירוקים לקראת המשחק מחר מול טבריה, על שחקן הרכש: "הוא מאוד רעב, ניתן לו את הכלים להצליח". על הפצועים: "מקווה ששניים מהם יחזרו תוך שבוע"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

לאחר מומנטום חיובי מצידה בתקופה האחרונה, מכבי חיפה נעצרה במחזור הקודם עם 4:1 מאכזב למכבי נתניה וכעת מחפשת לחזור למסלול הניצחונות, כשהיא תפגוש מחר (שבת, 19:30) את עירוני טבריה. ברק בכר, מאמן הירוקים, התכונן למשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

בוא נדבר על הרכש החדש, בנסון. תספר לנו על ההחלטה?
“זה שחקן ברמה מאוד גבוהה. שיחק בפרמיירליג, נכון שהוא שיחק מעט דקות בשנים האחרונות אבל זה לא שחקן שקל להביא. יילה בטאיי שיחק איתו בעבר ושיתף אותו על המועדון. הוא שיחק לא מזמן באליפות אפריקה והוא כשיר במאה אחוז. הוא שחקן מאוד רעב, דיברתי איתו. אני מאמין שאנחנו ניתן לו את הכלים להצליח”.

הייתה מחשבה בהתחלה על חצי שנה והחלטתם על שנה וחצי. מה הסיבה?
“אנחנו רואים בו חלק מהעתיד”.

אז עידן הרכש בחלון הנוכחי נגמר או שיהיה שחקן חדש?
“לא יודע אם ברוניניו יבוא. ההנהלה עשתה עבודה גדולה עם בנסון וסדריק דון. יש אנרגיה טובה ורצון להשקיע ולקדם את הקבוצה. יכול להיות שיקרו דברים, כרגע הבאנו שני שחקנים שאנחנו חושבים שהם טובים”.

מנואל בנסון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)מנואל בנסון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

במשחק הקודם מול טבריה הייתה הפקרות מטורפת. בתקופה הטובה שלך עכשיו תמיד היה יתרון מספרי וזה יצר ניצחונות. למה קרה הפנצ’ר בנתניה?
“זה כדורגל. כמו שאתה מנצח אתה יכול להפסיד. זה לא נעים לקבל 4 וזה לא צריך לקרות, אבל זה כדורגל. לא עשינו את הדברים כמו שאנחנו רגילים לעשות, אני חושב שההבדל הגדול היה על הדברים הקטנים, הקבוצה הנוכחית צריכה לבוא במאה אחוז. זה לא היה משחק של 4:1 אבל זו התוצאה. למדנו איפה טעינו. יש לנו כצוות אחריות על זה, ניתחנו את המשחק. כל קבוצה בליגה יכולה להיות מסוכנת, צריך ללחוץ נכון ולעמוד נכון”.

אתה גם לפני משחק גביע, וגם לפני טבריה. אנחנו יודעים מה היעד של מכבי חיפה לגבי הגביע. תהיה רוטציה בטבריה?
“אני לא מתכוון לדבר על הגביע, זה לא בחשיבה שלי כרגע. מה שחשוב זה לנצח את טבריה, זאת קבוצה שהביכה אותנו פעם קודמת. אין שום מחשבה על רוטציות, אנחנו נעלה עם ההרכב הכי חזק. יש לנו קצת חוסרים אבל אנחנו כבר חודש מתמודדים עם זה. אנחנו רוצים לתקן את הפנצ’ר מהמשחק הקודם”.

תעשה לנו סדר עם הפצועים.
“איתן קצת חזר, אך הוא הרגיש כאבים ולא יהיה לרשותנו, חזיזה עוד לא כשיר וגם עלי מוחמד. מקווה שיהיה לנו את שניהם תוך שבוע”.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין)

לגבי שחקני הנוער, מה האג’נדה שלך בנושא?
“ברור שיש הרבה חיסורים אז שחקנים מהנוער עולים. צריך לראות אם הם מספיק טובים, למזלי התברכנו בשחקנים מוכשרים, למזלנו יש לנו כאלה. אם השחקנים מספיק טובים הם ישחקו. אלעד אמיר למשל היה מצוין מול מכבי ת”א אבל הוא נפצע. אין קשר לגיל. לעתיד המועדון צריך לדעת לשלב גם שחקני רכש, החוכמה תהיה לשלב אותם יחד עם שחקנים צעירים. אנחנו בכיוון הנכון”.

נהואל עזב השבוע, אתה רואה אותו מצליח בעתיד בחיפה?
“הכל יכול לקרות. יש לו חוזה במכבי חיפה, הכל פתוח”.

יש לך כמה שחקני כנף שחוזרים וששיפרת. עכשיו יש לך קבוצה איכותית. מה אתם עושים כשהכדור אצל היריבה? אתם לא מספיק טובים שם.
“ארבעה משחקים לפני נתניה עשינו את זה בצורה מצוינת. נגד נתניה היה יום פחות טוב, יש לנו שחקנים איכותיים עכשיו, במיוחד שכולם יחזרו. חובת ההוכחה עלינו, צריך לייצר קבוצה איכותית”.

ברק בכר ויילה בטאיי (עמרי שטיין)ברק בכר ויילה בטאיי (עמרי שטיין)

יילה בטאיי סיפר על בנסון: “יש לי הרבה דברים טובים להגיד עליו. הרבה יכול לקרות, מקווה שהוא באותו כושר של לפני 4 שנים”.

מה אמרת לו לפני שהוא בא?
“הוא שלח לי הודעה לפני שלושה שבועות. אמרתי את האמת לגבי מה שאני ושב על המועדון והוא השתכנע”.

מה לגבי המאמן?
“שזה המאמן הכי טוב. אמרתי לו שאם הוא רוצה ליהנות מכדורגל זה המקום הכי טוב לזה”.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)יילה בטאיי (עמרי שטיין)

מה אתה אומר על טבריה?
“זה משחק חדש. לא יודעים מה יקרה, אנחנו צריכים לנצח”.

ניצחתם נגד מכבי ת”א והפסדתם לנתניה, מה היה ההבדל?
“אנחנו הולכים לכל משחק עם ריכוז מלא להיות הכי טובים. קשה להגיד את הסיבה שהפסדנו לנתניה. נבוא לנצח מחר”.

