שחזור: ריאל מדריד מול בנפיקה ומוריניו באלופות

הגרלת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות נערכה היום (שישי) בניון שבשווייץ, והביא עמה כמה מפגשים מסקרנים, שבראשם ריאל מדריד תפגוש את בנפיקה ומוריניו לשחזור המחזור האחרון בשלב הליגה. בנוסף, פאריס סן ז’רמן תשחק מול מונאקו לדרבי צרפתי.

ריאל מדריד נמנעה מהנסיעה הלא נוחה לצפון נורבגיה, אך תפגוש שוב את ז’וזה מוריניו. הלבנים ישחקו שלושה משחקים רצופים מול בנפיקה במסגרת ליגת האלופות, שבה הקבוצה מליסבון הציגה רמת כדורגל גבוהה מזו שמשתקפת ממיקומה בליגה. זו לא יריבה קלה עבור הבלאנקוס, גם אם יש תקווה שאלברו ארבלואה הפיק לקחים ממה שקרה ביום רביעי האחרון באצטדיון האור. עבור ז'וזה מוריניו זו תהיה חזרה ראשונה לברנבאו מאז עזיבתו ב-2013.

שמונה הראשונות בסיום שלב הבתים כבר הבטיחו את מקומן בשמינית הגמר והן לא נכללו בין הכדורים שיצאו. משמעות הדבר היא שלא נראה את השמות של ארסנל, באיירן מינכן, ליברפול, טוטנהאם, ברצלונה, צ’לסי, ספורטינג ליסבון ומנצ’סטר סיטי עד להגרלת השלב הבא.

המשחקים הראשונים ישוחקו ב-17.2 וב-18.2, כשהגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-24.2 וב-25.2. בסיום ההתמודדויות, שמונה המנצחות יבטיחו את מקומן בשלב שמינית הגמר, כשהשמונה הראשונות שהעפילו אוטומטית ישובו אל סבב המשחקים.

משחקי שלב הנוקאאוט

בנפיקה – ריאל מדריד

בודה גלימט – אינטר

מונאקו – פאריס סן ז’רמן

קרבאח – ניוקאסל

גלאטסראיי – יובנטוס

קלאב ברוז’ – אתלטיקו מדריד

בורוסיה דורטמונד – אטאלנטה

אולימפיאקוס – באייר לברקוזן