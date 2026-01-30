פפ עם כאפייה: השארנו את הילדים בעזה לבד

אחד המאמנים שהכי ידועים בחוכמתם על המגרש, הוא פפ גווארדיולה, אך למרבה הצער, מחוץ לתחום הכדורגל הוא מוכיח פעם אחר פעם באמירותיו המנותקות, כי עדיף שימשיך להישאר אובססיבי לכדורגל בלבד. הספרדי נתן דוגמה מצוינת לכך שוב אתמול (חמישי) בנאום שנתן בברצלונה במופע ההתרמה “פעלו למען פלסטין”.

המאמן הקטלוני, שכבר התבטא באופן נחרץ בנושא בעבר, עלה לבמה כשהוא עטוף בכפייה פלסטינית מסורתית והתחיל בדבריו: “השארנו אותם לבד”, אמר גווארדיולה בהתייחסות לתמונות של ילדים בעזה, שכמובן מופצות ברשתות החברתיות.

פפ המשיך: “אני תמיד חושב, מה הם בטח חושבים לעצמם”?, שאל את הקהל באולם. “השארנו אותם לבד, נטושים, אני תמיד מדמיין לעצמי שהם בטח אומרים: ‘איפה אתם? תבואו לעזור לנו’. עד עכשיו לא עשינו את זה”.

פפ גווארדיולה. לא חכם כשזה מחוץ לכדורגל (IMAGO)

הביקורת על המעצמות העולמיות

בהמשך, מאמן מנצ’סטר סיטי, מתח ביקורת חריפה על הממשלות והמעצמות העולמיות: “החזקים הם פחדנים, כי הם שולחים אנשים חפים מפשע להרוג אנשים חפים מפשע… בזמן שהם יושבים בבית עם חימום כשקר ומיזוג כשחם”, סיים את הנאום וירד לקול מחיאות כפיים.