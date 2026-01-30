יום שישי, 30.01.2026 שעה 08:42
4515-4119פאריס סן-ז'רמן1
4316-3319לאנס2
3820-4419מארסיי3
3620-3219ליון4
3229-3419ליל5
3127-3019ראן6
3023-3219שטרסבורג7
2923-3119טולוז8
2530-2519לוריין9
2433-2819מונאקו10
2325-2019אנז'ה11
2231-2419ברסט12
2136-2519ניס13
2032-2419פ.צ. פאריס14
2024-1619לה האבר15
1434-1819נאנט16
1229-1419אוקזר17
1245-2119מץ18

בגיל 17: התוכנית של לואיס אנריקה לגבי דרו

הכישרון הצעיר חתם במדי פ.ס.ז', כשהוא דחה הצעות מצ'לסי וסיטי ובספרד מספרים שהמאמן מתכוון להעניק לו תפקיד בולט באופן מיידי, אך התחרות תהיה קשה

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

הרומן של דרו בברצלונה היה נראה מבטיח, אבל הסתיים בצורה קצרה הרבה יותר מכפי שקיוו בקטלוניה, כשהכישרון הצעיר חתם השבוע במדי פאריס סן ז’רמן תמורת 8 מיליון אירו. השחקן בן ה-18 הראה ניצוצות וקיבל את האמון מהאנזי פליק, אך ימשיך את הקריירה המקצוענית שלו בעיר האורות.

השחקן בן 17 בלבד, תוצר ממחלקת הנוער של ברצלונה, חיפש ורצה יותר דקות משחק בקבוצה הבוגרת, דבר שלא קיבל ולכן החליט לעזוב. היו לו כמה הצעות משתלמות, כן מדווחים בספרד, כאשר הוא דחה את צ’לסי, מנצ’סטר סיטי ובורוסיה דורטומנד בין היתרן, כשכולן הביעו עניין רציני, אך הוא בחר לחתום אצל אלופת אירופה, שם ללואיס אנריקה יש תוכנית ברורה עבורו.

ב’מונדו דפורטיבו’ שיתפו שמקורות במועדון סיפרו שבפאריס סן ז’רמן רואים בדרו כישרון משמעותי מאוד, מעבר להיותו רק השקעה לעתיד, כאשר המאמן הספרדי מתכוון להעניק לו תפקיד חשוב ובולט כבר בטווח הקרוב, באופן מיידי, כשאף ייתכן שהוא יערוך את הופעת הבכורה שלו כבר בשבועות הקרובים.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

כידוע, דרו לא יכול היה לשחק מול ניוקאסל לפני יומיים בליגת האלופות בעקבות כך שלא נרשם, אך כבר בעוד יומיים פ.ס.ז’ תפגוש את שטרסבורג והוא עשוי לערוך את הופעתו הראשונה במשחק הקרוב. אם לא, זה יקרה מול מארסיי ב-8/02 או מול ראן ב-15/02

התחרות על ההרכב קשה

התחרות על מקומות בקישור היא לא קלה במיוחד, אלא אפילו קשה, במיוחד כשיש שחקנים כמו ויטיניה, ז’ואאו נבש ופביאן רואיס, שהם שחקני הרכב, אך זה לא אומר כלום והדבר לא סותם את הגולל עבור הצעיר. לואיס אנריקה יבחן את יכולתו באימונים והדלת פתוחה עבורו לצבור דקות בהדרגה, כאשר בספרד מספרים שבקבוצה מצביעים על אימברהים אמבאייה בן ה-18 ווורן זאיר-אמרי בן ה-19 כדוגמאות לשחקנים צעירים שזוכים לדקות משמעותיות.

